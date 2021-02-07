تأجيل إضافي لقمّة المغرب وإسبانيا بسبب الجائحة

تأجيل إضافي لقمّة المغرب وإسبانيا بسبب الجائحة
صورة: أرشيف
الأحد 7 فبراير 2021 - 13:13

أوردت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” أن تطور وباء “كوفيد-19” سيمنع الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، والذي كان مقررا خلال الشهر الحالي، حيث يعتبر هذا التأجيل الثاني للقمة.

وكان من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ونظيره المغربي سعد الدين العثماني، القمة الثنائية الثانية عشرة في الرباط يوم 17 دجنبر الماضي، لكن قبل أسبوع من انعقادها تقرر تأجيلها إلى فبراير  الجاري بسبب الوضع الوبائي.

وقد ريطت عدد من المصادر تأجيل القمة المغربية الإسبانية بسبب وجود “توتر في العلاقة بين مدريد والرباط”, وأيضا “استمرار تباعد الرؤى حول عدد من القضايا بين البلدين الجارين”.

القمة المغربية الإسبانية بيدرو سانشيز سعد الدين العثماني كوفيد- 19

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