تأجيل الزيارات الثنائية‬ ينشر التوتر في العلاقات المغربية الموريتانية

يخيّم التوتر الدبلوماسي مجدّدا على العلاقات الموريتانية-المغربية، بالنظر إلى تباين المواقف بشأن قضية الصحراء، إذ تتمسّك نواكشوط بما تعتبره “حياداً” في ما يتعلق بالنزاع طويل الأمد، بينما تتشبث الرباط بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها على المنتظم الدولي منذ سنوات عديدة.

وبعدما سلكت العلاقات الثنائية منحى إيجابياً، تجسّد في إعلان زيارة بين قائديْ البلدين، عاد “الاضطراب” إلى المناخ السياسي بين العاصمتين المغاربيتين، نتيجة استقبال محمد ولد الشيخ الغزواني وفدا من جبهة البوليساريو، ليتطور الأمر إلى تأجيل زيارة وزير خارجية “بلاد شنقيط” في آخر لحظة.

وفيما ترجع بعض الفعاليات الدبلوماسية دوافع تأجيل الزيارة إلى الحالة الوبائية “المقلقة”، فإن بعض الأطراف البحثية تؤكد أن الأمر يتعلق بتوتر سياسي بين البلدين، مرده إلى قضية الصحراء المغربية، لأن الرباط تستقبل العديد من الوفود الدبلوماسية الأجنبية طيلة الأيام المنصرمة رغم تطورات الوضعية الصحية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد أولاد ملود، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية: “كنا نعتقد أن موريتانيا ربما فهمت الدرس بسبب ما جرى في المنطقة الحدودية بينها وبين المغرب، بعدما تكبدت الأسواق الموريتانية خسائر اقتصادية فادحة بسبب غلق معبر الكركرات من طرف انفصاليي جبهة البوليساريو، ما تسبب في نقص حاد على مستوى التغذية بالجارة الجنوبية”.

وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعد كل ذلك لاحظنا معالم انفراج للطرح الموريتاني، من النخب والمثقفين الذين يدعون النظام الموريتاني إلى تغليب العقل على العاطفة، لكون جبهة البوليساريو ما هي إلا كيان وهمي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يكلف الشعب الموريتاني أضرارا على مر التاريخ”.

واستطرد المتحدث ذاته: “وفي وقت سجلنا بكل ارتياح التقارب الدبلوماسي والحديث عن تبادل زيارة على أعلى مستوى بين قادة البلدين؛ وهما الملك محمد السادس وولد الغزواني، أصبحنا اليوم نعاود الشريط الكلاسيكي الذي مفاده أن موريتانيا تلعب على الوترين، لأنها لا تريد أن تخسر طرفا على حساب آخر، وهو ما تأتى بزيارة وفد من الجبهة إلى موريتانيا واستقباله على أعلى المستوى”.

وأوضح الباحث السياسي ذاته أن “كثرة القيل والقال عن أسباب عدم زيارة وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المغرب، تتراوح بين التأجيل ورفض الزيارة من الدبلوماسية المغربية، فعدم إجراء هذه الزيارة في الحقيقة يفتح العديد من القراءات، نظرا لعدم إصدار أي بلاغ رسمي”، وزاد: “الاتجاه الأول يشير إلى أن المغرب قطعا شوطا كبيرا في قضية الصحراء، تجلى في الاعتراف الأمريكي وفتح القنصليات، وتجاوز أزمة الكركرات، وتنظيم العديد من اللقاءات، أهمها لقاء وزراء الخارجية لعدة دول حول دعم مبادرة الحكم الذاتي”.

وأكد الباحث عينه أن “وزير الخارجية أشار من خلال مبادرة الحكم الذاتي إلى أنه لا مجال لبعض الدول لكي يبقى موقفها غير واضح تجاه قضية الوحدة الترابية”، وتابع: “هنا أشار بوريطة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي. لكن في اعتقادي أن رسالة الوزير لم تستثنِ دولا أخرى، فما يلزم دولا أوروبية يلزم بالأحرى دولة جارة كموريتانيا، التي لم تأبه بالإشارة الدبلوماسية من المغرب”.

وأبرز أولاد ملود أن ذلك “أثار حفيظة المغرب، وبالتالي كف عن الزيارة كي يبين للجارة الرسالة بوضوح، ولو أنه لم يتم إصدار أي بلاغ رسمي”، وزاد مستدركا: “لكن السكوت هنا من عدم الرضا وليس من علامات الرضا. وهذه المواقف بدأنا نسجلها في تعامل الدبلوماسية المغربية في الأوقات الأخيرة، كمثال على ذلك موقف المملكة من التصرفات الألمانية”.

الاتجاه الثاني، وفق الباحث ذاته، “يتمثل في الحديث عن توقيت إلغاء الزيارة الذي جاء في ظروف تصاعدت فيها بوادر جائحة كورونا، خاصة أن المغرب وموريتانيا يتخذان إجراءات كغلق الحدود، وما إلى ذلك”؛ لكنه في نظره يبقى اتجاهاً غير مقنع؛ ومنه كان على الطرفين توضيح حيثيات إلغاء الزيارة.

أما الاتجاه الثالث الوارد أيضا، حسب المتحدث، فيلخصه في كون المواقف الموريتانية المشار إليها آنفا تبقى من ضغوطات الجارة الشرقية على الجارة الجنوبية، وهو ما عبر عنه بالقول: “كي تبرر موريتانيا ما قامت به، أو على الأقل لغض الطرف من المغرب عن التعامل الموريتاني مع قضية الصحراء، عرضت نواكشوط وساطتها للتفاوض المغربي الجزائري”، متسائلا: “على ماذا سيتفاوضان؟”، وخالصا إلى أن “أزمة العرجة تناولها الإعلام فقط دون فعل وردود فعل رسمية بين الطرفين”.

وختم الباحث السياسي تصريحه بالإشارة إلى أن “موقف موريتانيا يبقى غير ثابت، ويجب تحديد موقفها لأن ما تقوم به لا يستجيب لما عرفته قضية الصحراء، فملامح الطرح الجزائري وجبهة البوليساريو أصبحت مكشوفة؛ وعليه لا يلزم الجارة الجنوبية تضييع الفرصة لتمتين علاقة أكثر وضوحا وجدية مع المغرب، ذلك أنه تعامل بحزم مع تصرفات قوى فاعلة دولية، ومن ثمّ فمناورات موريتانيا لن تلقى تسامحا من قبله المغرب”، وفق تعبيره.