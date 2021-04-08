تأجيل الزيارات الثنائية‬ ينشر التوتر في العلاقات المغربية الموريتانية

يخيّم التوتر الدبلوماسي مجدّدا على العلاقات الموريتانية-المغربية، بالنظر إلى تباين المواقف بشأن قضية الصحراء، إذ تتمسّك نواكشوط بما تعتبره “حياداً” في ما يتعلق بالنزاع طويل الأمد، بينما تتشبث الرباط بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها على المنتظم الدولي منذ سنوات عديدة.
وبعدما سلكت العلاقات الثنائية منحى إيجابياً، تجسّد في إعلان زيارة بين قائديْ البلدين، عاد “الاضطراب” إلى المناخ السياسي بين العاصمتين المغاربيتين، نتيجة استقبال محمد ولد الشيخ الغزواني وفدا من جبهة البوليساريو، ليتطور الأمر إلى تأجيل زيارة وزير خارجية “بلاد شنقيط” في آخر لحظة.
وفيما ترجع بعض الفعاليات الدبلوماسية دوافع تأجيل الزيارة إلى الحالة الوبائية “المقلقة”، فإن بعض الأطراف البحثية تؤكد أن الأمر يتعلق بتوتر سياسي بين البلدين، مرده إلى قضية الصحراء المغربية، لأن الرباط تستقبل العديد من الوفود الدبلوماسية الأجنبية طيلة الأيام المنصرمة رغم تطورات الوضعية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد أولاد ملود، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية: “كنا نعتقد أن موريتانيا ربما فهمت الدرس بسبب ما جرى في المنطقة الحدودية بينها وبين المغرب، بعدما تكبدت الأسواق الموريتانية خسائر اقتصادية فادحة بسبب غلق معبر الكركرات من طرف انفصاليي جبهة البوليساريو، ما تسبب في نقص حاد على مستوى التغذية بالجارة الجنوبية”.
وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعد كل ذلك لاحظنا معالم انفراج للطرح الموريتاني، من النخب والمثقفين الذين يدعون النظام الموريتاني إلى تغليب العقل على العاطفة، لكون جبهة البوليساريو ما هي إلا كيان وهمي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يكلف الشعب الموريتاني أضرارا على مر التاريخ”.
واستطرد المتحدث ذاته: “وفي وقت سجلنا بكل ارتياح التقارب الدبلوماسي والحديث عن تبادل زيارة على أعلى مستوى بين قادة البلدين؛ وهما الملك محمد السادس وولد الغزواني، أصبحنا اليوم نعاود الشريط الكلاسيكي الذي مفاده أن موريتانيا تلعب على الوترين، لأنها لا تريد أن تخسر طرفا على حساب آخر، وهو ما تأتى بزيارة وفد من الجبهة إلى موريتانيا واستقباله على أعلى المستوى”.
وأوضح الباحث السياسي ذاته أن “كثرة القيل والقال عن أسباب عدم زيارة وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى المغرب، تتراوح بين التأجيل ورفض الزيارة من الدبلوماسية المغربية، فعدم إجراء هذه الزيارة في الحقيقة يفتح العديد من القراءات، نظرا لعدم إصدار أي بلاغ رسمي”، وزاد: “الاتجاه الأول يشير إلى أن المغرب قطعا شوطا كبيرا في قضية الصحراء، تجلى في الاعتراف الأمريكي وفتح القنصليات، وتجاوز أزمة الكركرات، وتنظيم العديد من اللقاءات، أهمها لقاء وزراء الخارجية لعدة دول حول دعم مبادرة الحكم الذاتي”.
وأكد الباحث عينه أن “وزير الخارجية أشار من خلال مبادرة الحكم الذاتي إلى أنه لا مجال لبعض الدول لكي يبقى موقفها غير واضح تجاه قضية الوحدة الترابية”، وتابع: “هنا أشار بوريطة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي. لكن في اعتقادي أن رسالة الوزير لم تستثنِ دولا أخرى، فما يلزم دولا أوروبية يلزم بالأحرى دولة جارة كموريتانيا، التي لم تأبه بالإشارة الدبلوماسية من المغرب”.
وأبرز أولاد ملود أن ذلك “أثار حفيظة المغرب، وبالتالي كف عن الزيارة كي يبين للجارة الرسالة بوضوح، ولو أنه لم يتم إصدار أي بلاغ رسمي”، وزاد مستدركا: “لكن السكوت هنا من عدم الرضا وليس من علامات الرضا. وهذه المواقف بدأنا نسجلها في تعامل الدبلوماسية المغربية في الأوقات الأخيرة، كمثال على ذلك موقف المملكة من التصرفات الألمانية”.
الاتجاه الثاني، وفق الباحث ذاته، “يتمثل في الحديث عن توقيت إلغاء الزيارة الذي جاء في ظروف تصاعدت فيها بوادر جائحة كورونا، خاصة أن المغرب وموريتانيا يتخذان إجراءات كغلق الحدود، وما إلى ذلك”؛ لكنه في نظره يبقى اتجاهاً غير مقنع؛ ومنه كان على الطرفين توضيح حيثيات إلغاء الزيارة.
أما الاتجاه الثالث الوارد أيضا، حسب المتحدث، فيلخصه في كون المواقف الموريتانية المشار إليها آنفا تبقى من ضغوطات الجارة الشرقية على الجارة الجنوبية، وهو ما عبر عنه بالقول: “كي تبرر موريتانيا ما قامت به، أو على الأقل لغض الطرف من المغرب عن التعامل الموريتاني مع قضية الصحراء، عرضت نواكشوط وساطتها للتفاوض المغربي الجزائري”، متسائلا: “على ماذا سيتفاوضان؟”، وخالصا إلى أن “أزمة العرجة تناولها الإعلام فقط دون فعل وردود فعل رسمية بين الطرفين”.
وختم الباحث السياسي تصريحه بالإشارة إلى أن “موقف موريتانيا يبقى غير ثابت، ويجب تحديد موقفها لأن ما تقوم به لا يستجيب لما عرفته قضية الصحراء، فملامح الطرح الجزائري وجبهة البوليساريو أصبحت مكشوفة؛ وعليه لا يلزم الجارة الجنوبية تضييع الفرصة لتمتين علاقة أكثر وضوحا وجدية مع المغرب، ذلك أنه تعامل بحزم مع تصرفات قوى فاعلة دولية، ومن ثمّ فمناورات موريتانيا لن تلقى تسامحا من قبله المغرب”، وفق تعبيره.
هؤلاء لا يؤتمن لهم وربما خاءفون من ارشيف الخراءط، يجب بناء أكبر ميناء في الداخلة والكويرة وكل اتفاق معهم اعملوا اتفاقين الف وباء. استنجد غريق بغريق سوف تندم موريطانيا. الجمال والنوق أوفياء عليهم.
موريتانيا و تونس و مالي استثمروا في مزاعم الجزائر و أخدوا اموال طاهلة ممكن الرئيس الجديد لموريتانيا لا يكفيه المبلغ الدي كانت تدفع الجزائر فراوغ بمحاولة تقربه من المغرب لكي يهدد الجزائر و يفرض المبلغ الدي يريده !!!
ولد الغزواني خاصو يشاور باه. لأنه لم يفهم الدرس سابق
personne ne peut cacher le soleil le Sahara a toujours été marocaine et restera marocaine..le Sahara c est l affaire de tout le peuple marocain..pas comme le gouvernement d’Algérie et les autres pays qui pêchent dans les eaux troubles..pour eux c est qu une affaire politique comme d’autre affaires politiques.pour nous marocains c est une affaire existentielle…
بلاد شنقيط ملئ بالعلماء المتضلعين في علم المنطق ،وهم أجدر أن يفسروا منطقيا معنى أن تعترف بكيان وهمي مرتزق وتستقبل عناصره بصفة الرسمية وتريد ان تغبن جارك الذي يسعى يوميا للتعاون معك ،فهؤلاء العلماء والمفكرون هم اجدر الناس بشرح معنى الحياد وهل هذه الاستغباء داخل في معناه!!!!.
لا خير يرجى على الإطلاق من الجارة الجنوبية … و يظل الأمل في تحسين العلاقات مع الجارة الشرقية أفضل رهان. الله يصاوب
منتسناوش من دولة ضعيفة بحال موريتانيا تكون مالكة لقرارها. متنساوش الضغط التاريخي للي فارضاه الجزائر من ايام الفلوس والبيترودولار.
موريتانيا معترفة بالجبهة والمطلوب منها فقط حياد إيجابي.
المغرب ماشي بغى من موريتانيا كلشي وفخطرة وبسرعة.. كلشي بالمهل. والريوسة الكبار تما راه كياخذو امتيازات صحيحة من الجزائر وحتى الخلعة من العسكر.
لطفو بيها وعذروها وسيرو معاها دقة دقة راه هادوك الناس ديال الصحرا راه الله يعمرها دار.. دايراها غير الزلطة وقلة الحاجة.
الاستمالة غاااادي تنجح ان شاء الله.
ادرك ان الدبلوماسية المغربية حسنة النية ازاء موريتانيا.
ولكن كمواطن اتمنى ان يتعامل المغرب مع النظام الموريتاني كعدو.
موريتانيا يجب ان تعرف حقيتقتها في جميع المجالات بما فيها حقوق الانسان.
فدولة لازالت ترعى سياسة الرق يجب عزلها دوليا.
ها المشاكل الحدود مغلقة مع الجزائر و موريتانيا و اسبانيا و حتى سبتة و مليلية. و مانهضروش على الحجر و الاغلاق بسبب الجايحة الكحلة!
المغاربة اصبحوا عايشين في جزيرة مغلقة!
لكن، ليعلم المغاربة ان بفضل انجلترا و اليابان الذان كانا جزر مغلقة حتى قبل اختراع الطائرات و البواخر العبرة للقارات اصبحتا الدولتان تسيطران على العالم! نفس الشيء بالنسبة لالمانيا رغم انهزامها في الحرب! و اسرائيل المتقدمة في جميع الميادين رغم عداء جميع جيرانها لها!
هوية شمال افريقيا الامازيغية تبقى شوكة في حلق و خلق جمهورية عربية وهمية، خاصة حيث انتهى عهد القومجية العروبية الخبيثة!
على المغرب شعبا وحكومة وملكا أن يفهموا أعراب شمال إفريقيا لا ثقة فيهم أضع خطا تحت شمال إفريقيا طلبنا مرارا وتكرارا في هذه الجريدة من المغاربة قاطبة التوجه بالبوصلة الى الخليج العربي وامريكا وإسرائيل
إسرائيل التي لم يسبق لها حرق العلم المغربي او الاعتداء على ارض المغرب او المغاربة عكس عسكر فرنسا الذي يعتبر نفسه حوت في افريقيا وهو لا يساوي حتى كيلو من السردين قارة والنيف وهناك من الجزائريين من يصلي الفجر ويقف في الطابور يوما كاملا من اجل لتر زيت او كيلو سكر
تقوية الجبهة الداخلية ورفع القلم على الفاسدين واعطاء الحقوق لاهلها وعندها لا نستحق لا موريتانيا ولا الموزنبيق
موريتانيا تأكل الغلة و تسب الملة لعن الله على ناكر الجميل
السؤال لماذا بقي النظام الموريطاني. على موقفه المحايد ولو تغير ولد عبد العزيز؟
أظن ان إغلاق الحدود في وجه الرئيس الأسبق لخصوص ملفات فساد والبحث في رصيده البنكي والعقاري الدي بلغ 80 مليون دولار ادا صحت الأخبار
لان اب قرار من نواكشوط يعاكس التوجه الجزاءري ستقوم هدا الأخير بفضحه وبالتالي الكل خايف
ماذا ستربح نواكشوط من هذا الكيان
فاشل سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وعسكريا وامنيا
خلق دويلة هناك سيخلق مشاكل لها وخاصة ان الحدود كبيرة وبالتالي فالإرهاب والتهريب سيأثر عليها
ماذا ستصدر الجبهة لنواكشوط عقارب وافاعي الصحراءوهي التي تتغذى بالمساعدات فقط كتعبئة الهاتف
الدول التي تعرف مصلحتها عبرت عن موقفها ومن بينها واشنطن أقوى دولة في العالم واخرون ومن ارادً ان يلعب على الحبلين فعقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء
المغاربة يطالبون :
1) المغرب بعدم ترك مناطق عازلة بين أقاليمنا الجنوبية و الجزائر و موريتانيا؛
2) موريتانيا الخروج من منطقة الكويرة المغربية، كما خرج المغرب من العرجة الجزائرية؛
3) الجزائر و موريتانيا بحماية حدودهم و بحسن الجوار مع المغرب؛
فان يكون في علمك اياها المحلل ان موقف موريطتنيا فهو موقف دولة منذ قدم وليس الان مهما تغيرر الظروف سيبقي موقف دولة وليس الاي واحد ان يغييره
المغرب عليه اتخاذ مواقف راديكالية من هذا التجمع الفاشل الذي يضم دول معادية تحكمها هواجس السيطرة على المنطقة و خلق كيانات وهمية , هذه الجزائر التي تمتلك عاشر أكبر خريطة في العالم بسبب التوسع الإمبريالي الفرنسي في أراضينا لا تخجل و تصر على معاداة المغرب و تقسيمه , و موريطانيا التي تعتبر دولة للصحراويين , و من بينهم قيادات في البوليزاريو لا تستحي من موقفها الذي تسميه محايدا و كأنها تعترف ضمنيا بوجود كيان موازي للمغرب , نحن سئمنا من هذه السياسة مع أناس لا علاقة لهم بالسياسة و لا بالأخلاق ..إما أن تعترفوا بحقوقنا , و إما أن نعيد رسم الخرائط ..و نحن لها
الحكومة الموريتانية لا أمان لها حكومة غادرة رضعت من حليب الغدر هي والجزائر لا يعرفون لا جورة ولا أخوة يطلبون دائماً على الفاضي الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شعارنا هو الله الوطن الملك ولا تهمنا لا موريتانيا ولا جيران السوء
موريتانيا إلى مشداتش الطريق مع المغرب بتيليفون من ملك لسينغال و مالي نسدو عليها الماء والضو وديك السع خليها تعاودها ليهم
الخلاصة: بركة من الغفلة والعاطفة الغبية يا المغاربة! راه ما كاين غير الحقد والكراهية والغدر مع هاد الجنس الناقص لي داير بينا. المغرب أولا وأخيرا ولي معانا حنا معاه ولي قلب علينا يلقانا. صافي فيقوا من القلبة.
ادخلة عليكم بالله واش رائس الموريتانيا
كايتعتبر قائد
أنتما كاتسميوها قائد من إمتى كانت الدوال العربية الموجاويرة للمغرب تحكمها قادة
كل من موريتانية الجزائر وليبيا واتونس
كلهم من طينة واحدة
لا يجب الاعتماد على موريتانيا ولا على تونس ولا على مصر في قضية وحدتنا الترابية.
ولهذا علينا أن ننسى بالمرة ما يسمى بالاتحاد المغاربي، وأن نتعامل مع هذه الدول معاملة لا نعتمد فيها لا على الاعتراف بوحدتنا الترابية ، ولا بالوقوف إلى جانبنا في قضية من هذا النوع.
وموريتانيا أكبر هذه الدول من حيث الغموض أو القيام ببعض الإجراءات التي تظهر بمظهر المساند لجبهة البوليساريو، ولو أنها تحاول وضع حجاب لا يخفي نيتها المبيتة نحو بلادنا.
الخوف هو العامل الرئيسى للجارة الجنوبية الذي سكن كيانها. الخوف من الانقلاب أو القتل ، بحيث بالتأكيد أن الرئاسة تكون قد تلقت من التهديدات ما يجعلها تتعامل مع المغرب بهذه الطريقة الغير لائقة و المنافقة . و الحالة هذه ، هل المغرب قادر على حماية هذا النظام العسكري ؟ و حماية الشعب المرابطي ؟ بالطبع نعم إذا ما أكدت نواياها الحسنة اتجاه المملكة المغربية ٠
الجزائر و البليساريو يهيمنان على موريطانيا و لا مخرج لها ؛ إلا بوضع يدها في يد المغرب القوة الاقليمية بدون منازع ، لان قادر على حماية بلد المرابطين من كل مكروه يأتيها من هذين الاعداء ، ومستعد على تقويتها٠
على المغرب أن يكف من إمدادات الطعام لجوعى موريتانيا …..( جوع كلبك يتبعك )
تاجيل الزيارة الوزير الموريتاني بسبب كورونا و استقبال الوفد السينغالي في الصحراء الغربية بعد ذلك ب 4 ايام بسبب تبخر كورونا. ان كنت في المغرب فلا تستغرب.ههه.