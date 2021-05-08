تأجيل إقصائيات كأس العالم يربك خاليلوزيتش

تأجيل إقصائيات كأس العالم يربك خاليلوزيتش
صورة: و.م.ع
السبت 8 ماي 2021 - 16:27

يسعى وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى برمجة مباراتين وديتين لـ”الأسود” في يونيو المقبل من أجل التخفيف من الفراغ الذي سيُخلفه تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن المدرب البوسني اجتمع بأفراد الطاقم التقني للمنتخب الأول من أجل تعديل بعض النقاط في البرنامج الإعدادي لـ”أسود الأطلس” الشهر المقبل، بعد تأجيل مباريات تصفيات المونديال.

ووفق المصادر نفسها، فإن خاليلوزيتش يُمني النفس بإجراء مباراتين وديتين من أجل الحفاظ على تنافسية وانسجام المجموعة، وكذلك لمنح الفرصة لعدد من الأسماء، التي يُريد الوقوف على مدى جاهزيتها للعب ضمن المنتخب في المباريات الرسمية المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة من المنتظر أن تُباشر اتصالاتها مع مجموعة من الاتحادات الكروية من أجل ضمان إجراء مباراتين وديتين خلال الشهر المقبل، ومن المرجح أن يواجه رفاق غانم سايس أحد الفرق الإفريقية وديا في الفترة المقبلة.

وتواصلت الجريدة مع مصدر مسؤول لاستفساره عن المباريات الودية، التي من الممكن أن يلعبها المنتخب الوطني الأول قبل إقصائيات المونديال، فلم يُخف صعوبة الإجراءات التنظيمية واللوجيستيكية خلال الفترة الحالية، جراء انتشار وباء “كورونا” في جميع دول العالم، ورجح أن يتم الاتفاق مع أحد المنتخبات لإجراء لقاء ودي، رغم صعوبة الإجراءات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أعلن قبل أيام، عبر بلاغ رسمي، تأجيل الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وجاء في بلاغ الاتحاد الدولي: “بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة “كورونا” والحاجة لضمان ظروف اللعب المثالية لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تجرى في يونيو 2021″.

وأكد بلاغ “الفيفا” أنه تمت إعادة برمجة مباريات الإقصائيات كي تقام في شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021 ومارس 2022.

المباريات الودية المنتخب الوطني نهائيات كأس العالم وحيد خاليلوزيتش

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‫تعليقات الزوار

2
  • توفيق المكناسي
    السبت 8 ماي 2021 - 16:34

    بالفعل سوف يربكه هذا التاجيل، فكيف سيصرف كل هده الملاين وهو عاطل عن العمل

    4
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  • سكفاندري
    السبت 8 ماي 2021 - 16:36

    تأجيل إقصائيات كأس العالم يربك خاليلوزيتش ههه لماذا سوف يرتبك الحاج خليلو زيدش ياك الصالير المقمح دايز و الامتيازات باقية بالعكس فعليه ان يستريح و يتفجج

    3
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