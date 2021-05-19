تأجيل تصفيات "كان السيدات 2022" بالمغرب

تأجيل تصفيات "كان السيدات 2022" بالمغرب
صورة: الجامعة الملكية لكرة القدم
الأربعاء 19 ماي 2021 - 19:44

قررت لجنة “CAF” المنظمة للكرة النسائية، تأجيل المباريات المقررة في شهر يونيو ضمن تصفيات بطولة “توتال كأس الأمم الإفريقية للسيدات-المغرب 2022”.

هذه الخطوة التي تتفق مع قرار تأجيل التصفيات الإفريقية لـ”بطولة FIFA كأس العالم 2022 للرجال”، هي نتيجة للقيود التي تفرضها جائحة “كوفيد-19″، وكذلك تحديات البنية التحتية في القارة.

وستقام الجولة الأولى من التصفيات خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 أكتوبر 2021، والجولة الثانية في الفترة من 14 إلى 23 فبراير 2022.

الكرة النسائية المغرب تصفيات الكان كوفيد- 19

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