تأجيل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

تأجيل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 16:17

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الاثنين تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، والذي كان من المقرر إقامته في 25 يونيو في مدينة ياوندي الكاميرونية، على خلفية “مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد القاري للعبة عدم تحديد أي موعد جديد للحفل المرتقب للبطولة القارية المؤجلة والتي تستضيفها الكاميرون من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وجاء في بيان نشره “كاف” على موقعه الرسمي أنه بناء على طلبه “وافقت اللجنة المنظمة الكاميرونية على إعادة جدولة سحب القرعة لأسباب لوجستية تتعلق بوباء “كوفيد-19”.

وكان “كاف” حدد تاريخ 25 الشهر الحالي موعداً لسحب القرعة لتقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات بين 6 مجموعات.

وتأهل إلى النهائيات 23 منتخباً من بينها الجزائر حاملة اللقب، والكاميرون الدولة المضيفة، ومصر حاملة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في البطولة القارية (7).

وتقام المباراة الحاسمة لتحديد هوية المنتخب الـ 24 الاخير بين سيراليون وضيفتها بنين من 12 حتى 14 حزيران/يونيو، علماً أنها كانت مقررة في العاصمة فريتاون في مارس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها على خلفية اعتراض بنين على نتائج إيجابية لفيروس كورونا لعدد من لاعبيها.

وتحتاج سيراليون صاحبة المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة مع 4 نقاط للفوز بهدف للتأهل، فيما تحتاج بنين الثانية (7 نقاط) للتعادل لبلوغ النهائيات.

الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاميرون تأجيل سحب القرعة كأس أمم إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

3
  • مغربيي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:09

    مافهمتش اش من علاقة بين القرعة و كورونا . شي واحد يفهمني الله يجازيكم بخير .

    1
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  • متتبع
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:12

    كل هذا في صالح المدرب و اعوانه و اللاعبين، زيادة طول المدة تعني الاستمرار في كسب الرواتب الخيالية كل شهر و استنزاف ميزانية ضخمة بدون لقب قاري معترف به منذ السبعينات

    2
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  • محمد الرياضي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:49

    نتمنى ان تكون هي الفرصة الحقيقية لاستضافة المغرب لهده البطولة ،الملاعب جاهرة المنشئات الاخرى جاهزة: الجمهور متشوف ،لاتنقص الاإرادة الكاف انجاح هذه الكأس ،

    0
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