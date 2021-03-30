تأجيل محاكمة حامي الدين

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تعليقات الزوار2
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وهل يحاكموا التماسيح والعفاريت وهل سيجن من عتوا فسادا وريعا بعدما استغلو ا الدين لأغراض سياسية كل هذا سيتحايلون على القانون لأنهم يعرفون قانون الفساد
ادا كان هدا المتهم حقيفة ارتكب هده الجريمة فيجب معاقبته باقصى عقاب و بدون رحمة