تأجيل محاكمة حامي الدين

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‫تعليقات الزوار

2
  • مراقب مروكي
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 16:04

    وهل يحاكموا التماسيح والعفاريت وهل سيجن من عتوا فسادا وريعا بعدما استغلو ا الدين لأغراض سياسية كل هذا سيتحايلون على القانون لأنهم يعرفون قانون الفساد

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  • محمد
    الثلاثاء 30 مارس 2021 - 16:18

    ادا كان هدا المتهم حقيفة ارتكب هده الجريمة فيجب معاقبته باقصى عقاب و بدون رحمة

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