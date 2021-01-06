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تعليقات الزوار2
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qui sera le premier a etre piquer .??? ssi othmani wajjad rassek. c vous le premier ministre a vous l honneur .
هذ الادارة متأخرة و لا تواكب الاجراءت المتخدة في هرم السلطة,,
لا تتقن ترجمتها على أرض الواقع…
لا كفاءة ولا غيرة على الوطن و صحة المواطن
هدا القطاع الحساس وجب إعادة هيكلته بشكل جدري