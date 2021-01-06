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‫تعليقات الزوار

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  • %%%%
    الخميس 7 يناير 2021 - 00:22

    qui sera le premier a etre piquer .??? ssi othmani wajjad rassek. c vous le premier ministre a vous l honneur .

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  • الله يرزقنا الصبر
    الخميس 7 يناير 2021 - 00:34

    هذ الادارة متأخرة و لا تواكب الاجراءت المتخدة في هرم السلطة,,
    لا تتقن ترجمتها على أرض الواقع…
    لا كفاءة ولا غيرة على الوطن و صحة المواطن
    هدا القطاع الحساس وجب إعادة هيكلته بشكل جدري

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