تأخر "لقاح الجائحة" يسائل العثماني في البرلمان

لم تكشف الحكومة عن الموعد الرسمي لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، على الرغم من أن المملكة كانت من بين الدول الأولى في العالم التي أعلنت انخراطها مبكراً في الإعداد لإستراتيجية تطعيم مواطنيها ضد الوباء.

وقبل أسابيع، بدأت دول في منطقة الخليج العربي تطعيم مواطنيها بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد؛ فيما أعلنت دول عربية وإفريقية عن إطلاق حملة تلقيح في الأسبوعين الأولين لشهر يناير الجاري، بينما لا يعرف سبب تأخر إطلاق حملة التلقيح في المغرب.

وقرّر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، لمساءلة رئيس الحكومة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”؛ وذلك بعدما كشفت مصادر من وزارة الصحة سابقاً أن المغرب سيشرع في تطعيم مواطنيه، منتصف شهر دجنبر الماضي.

وقالت مصادر طبية من وزارة الصحة تعليقاً على التأخر في إطلاق حملة التلقيح إن الأطقم الطبية لا تعرف موعد إطلاق حملة التلقيح في المغرب، مستغربة في تصريح لهسبريس عدم خروج وزير الصحة، خالد آيت الطالب بتوضيحات رسمية تطمئن الرأي العام حول سبب هذا التأخر.

وكان وزير الصحة أوضح أن هناك “إكراها تقنيا” لدى المصنّعين، لأن اللقاح يجب أن يتوفر على كافة شروط التسويق والاستعمال. ولا يمكن أن نستقبل لقاحا غير مسجّل وغير قابل للاستعمال”؛ غير أن تصريحه لم يقدم توضيحات كافية حول طبيعة الإكراهات التقنية ما زاد الغموض أكثر حول الموضوع.

وسبق أن كشف آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، التي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية التلقيح، بهدف تدريب الأطر المعبأة في هذه العملية وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.

العديد من الدول العظمى أيضا أخفقت في تطعيم مواطنيها في الموعد الذي أعلنت عنه؛ ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت قد أكدت أنها ستتمكن من تحقيق هدف تطعيم 20 مليون شخص مع نهاية عام 2020، لكن لم يتلق اللقاح سوى 2.78 مليونا بحلول 30 دجنبر.

وذكرت تقارير دولية أن إسرائيل احتلت المرتبة الأولى عالمياً في معدل توزيع اللقاح ضد فيروس “كورونا” على مواطنيها، فقد تمكنت من إعطاء اللقاح لأكثر من مليون شخص.

وبلغ المعدل في إسرائيل 11.55 جرعة لقاح لكل 100 شخص، تليها البحرين بمعدل 3.49 جرعة والمملكة المتحدة بمعدل 1.47 جرعة، حسب موقع تعقب عالمي على الأنترنيت تابع لجامعة أكسفورد.