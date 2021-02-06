سولوني وقالوا تامغرابيتْ؟؟
قلت ياكما تفكرو أني نسيتْ؟
ملي كَايْتُولدْ
عندنا التيلادْ في قماط مرصع
نلفوه .
وعلى حكايات الجدات
نكبروه.
قالو لي تامغرابيت ؟؟
قلت يكبر صبينا ويمشي المْسيدْ،￼
و يخرّْجْ السلكة عريس جديد.
صغيرنا يوقر كبيرنا ويبوس يديه
وكبيرنا يعاود التاريخ بين يديه.
قالوا تامغرابيت ؟؟
قلت لمة العيدْ،
القفطان والجلالة والكسكسو بالقْدِّيد.
فرحة الجيران وطباسل عامرة
من دار لدار عيون الله ساهرة.
قالوا تامغرابيت؟؟
قلت أمازيغي وعربي
مسلم ويهودي عاشوا خوت ،
على هاد التراب تقاسموا القوتْ
بناو وحاربو و الوقت يفوت
ويرجعو يَتْلمُّو على عهد قديم
ولكن مايموتْ.
قالو تامغرابيت ؟؟
قلت أتاي منعنع
وجدة وسط الحوش بالشمار ملعلع .
ضحكتها تفلق الصبح وتشعشع
وجارة ترضع وجارة تخرق والأخرى الطيب
وما تسمع غير ولدي ولد ولدي وخويا الطيب
قالوا تامغرابيت ؟؟
قلت تاريخ عريق
ونسل ليه بريق
وشرف عتيق
ودم حامي ورقيق
باش تفهم خاصك
دُّوق بحق وحقيق
قالوا تامغرابيت؟؟
قلت أرضي أرض الأولياء
أرض الزوايا والشرفا الأسمياء.
أرضي أرض الخير نابع
ارض الماء والخضرة
والخطى للنماء تتسارع.
قالوا تامغرابيت؟؟
قلت الجبل والوطى
في أرضي معانقين
وأولادي ليهم حامين
أرضي ترابها غالي
وهواها يداوي
وماها عذب راوي .
لوحة ربانية عليها أنا داوي
قالوا تامغرابيت؟؟
قلت سبحان من صور هاد البها
المرأة الجميلة اللبيبة فيها تفها
من ديما ناضلت وكافحت العدو
وبنات وشيدت مع خوها
يدها في يدو.
قالوا تامغرابيت؟؟
قلت الله الوطن الملك شعاري
والراية الحمراء والنجمة الخضراء من أسراري
عليها نعيش وعليها نموت يا سامع اخباري.
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