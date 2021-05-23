"تاونات المستقبل" تدين سلوكيات الدولة الإسبانية

أدانت الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل، المنضوية تحت لواء منتدى مغرب المستقبل، ما وصفتها بالسلوكيات اللامسؤولة والخروقات القانونية للجارة الإسبانية، “إثر انتهاجها سياسة التدليس والكذب في حق المغرب وتزوير الحقائق، في ضرب سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومبدأ حسن الجوار، خاصة بعد استقبالها لزعيم ميليشيات البوليزاريو ومحاولة إخفائه رغم دخوله أراضيها بجواز سفر مزور، ورغم كونه موضوع مذكرات بحث داخل أراضيها”.

ودعت الهيئة، في بيان لها، أساتذة اللغة الإسبانية وطلبة البعثات المغربية بإسبانيا، “إلى التجند والدفاع عن الاعتداءات والاستفزازات التي يتعرض لها المغرب منذ مدة من الجارة الإسبانية، والحرص على فضح كل الخروقات القانونية والانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة، خاصة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”.

وطلبت الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل من أساتذة اللغة الإسبانية في كل ربوع المغرب تكوين جبهة ممانعة تقف في وجه كل خطابات التدليس والمظلومين التي تسعى إسبانيا إلى ترويجها عبر قنواتها وجرائدها ومواقعها الإلكترونية، وذلك لأن “من أهدافها الوطنية التي تجعل قضايا الوطن في رأس كل الأولويات، وحتى تخرج اللغة الإسبانية من دائرة ترويج الكذب إلى لغة لتوضيح الحقائق والرد على كل السرديات المغلوطة التي يروجها إعلام الدولة الإسبانية، وأنصارها من المتطرفين” يضيف البيان.

كما التمست الهيئة ذاتها من كل المثقفين والكتاب، وفي طليعتهم الذين يجيدون اللغة الإسبانية، “الابتعاد عن الحياد والدفاع عن قضايا بلدهم المغرب”.