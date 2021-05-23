"تاونات المستقبل" تدين سلوكيات الدولة الإسبانية

"تاونات المستقبل" تدين سلوكيات الدولة الإسبانية
صورة: أرشيف
الأحد 23 ماي 2021 - 19:09

أدانت الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل، المنضوية تحت لواء منتدى مغرب المستقبل، ما وصفتها بالسلوكيات اللامسؤولة والخروقات القانونية للجارة الإسبانية، “إثر انتهاجها سياسة التدليس والكذب في حق المغرب وتزوير الحقائق، في ضرب سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومبدأ حسن الجوار، خاصة بعد استقبالها لزعيم ميليشيات البوليزاريو ومحاولة إخفائه رغم دخوله أراضيها بجواز سفر مزور، ورغم كونه موضوع مذكرات بحث داخل أراضيها”.

ودعت الهيئة، في بيان لها، أساتذة اللغة الإسبانية وطلبة البعثات المغربية بإسبانيا، “إلى التجند والدفاع عن الاعتداءات والاستفزازات التي يتعرض لها المغرب منذ مدة من الجارة الإسبانية، والحرص على فضح كل الخروقات القانونية والانتهاكات التي يتعرض لها المغاربة، خاصة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”.

وطلبت الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل من أساتذة اللغة الإسبانية في كل ربوع المغرب تكوين جبهة ممانعة تقف في وجه كل خطابات التدليس والمظلومين التي تسعى إسبانيا إلى ترويجها عبر قنواتها وجرائدها ومواقعها الإلكترونية، وذلك لأن “من أهدافها الوطنية التي تجعل قضايا الوطن في رأس كل الأولويات، وحتى تخرج اللغة الإسبانية من دائرة ترويج الكذب إلى لغة لتوضيح الحقائق والرد على كل السرديات المغلوطة التي يروجها إعلام الدولة الإسبانية، وأنصارها من المتطرفين” يضيف البيان.

كما التمست الهيئة ذاتها من كل المثقفين والكتاب، وفي طليعتهم الذين يجيدون اللغة الإسبانية، “الابتعاد عن الحياد والدفاع عن قضايا بلدهم المغرب”.

إسبانيا الهيئة التعليمية تاونات المستقبل مغرب المستقبل

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‫تعليقات الزوار

5
  • مهتم متهم
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:33

    في نظري كما الرأي العام المغربي لا يجب علينا أن نبيع إن صح التعببر شرفنا السياسي مقابل أن يحاكم المدعو إبراهيم غالي بمجرد أعماله دات صلة بالتعديب والاغتصاب ولكن مقابل تسليمه للمغرب أو جهة حقوقية محافظة لكونه رئيس عصابة تدعو لقتل المغاربة وفصل الصحراء عن مغربها فهو اذا مجرم من الدرجة الأولى كما يجب التفكير من الآن في مصير الثغرين المحتلين ولو في من طرف الأمم المتحدة لإيجاد حل لهما في إطار السيادة الوطنية كما الصحراء المغربية عن ذلك مرحبا كل الترحاب للتعاون في مجالات محاربة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة و الهجرة غير النظامية(متعاون وليس دركي) و الإندماج الاقتصادي الكامل بناء على معادلة رابح رابح كما أدعو المغرب إلى عدم الانسياق وراء دعوات الاعتراف سواء بجمهورية كتالونيا أو جمهورية القبائل لأننا نحن المغاربة في الأصل ندعو إلى وحدة الأمم.

    4
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  • مواطن حر
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:38

    قل والله،ايوا سيرو حرروا سبتة الا فبكم النفس كاع لهاد الدرجة،او حرروا المنطقة من التهميش والفساد والفقر،فهادي كاع مكنسمعو لكم،بانت لبكم غير اسبانيا ..هذا يسمى خطاب الفاشلين ومجرد بلا بلا بلا. القضايا المصيرية لا تحل بالنباح.

    -5
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  • ولد الكزا
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:42

    الأجدر بالهيئة التعليمية لتاونات المستقبل ان تخجل من نفسها كيف لا يستفزكم تطبيب ابراهيم غالي ولا يستفزكم استعمال أطفال كسلاح ديبلوماسي؟ الملك هو المسؤول .. مخي حبس والله

    -6
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  • مجلوق في كوشطا
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:49

    هاد غالي إلا رخيص ولازم أن يحاكم في المغرب لأنه من أكبر المجرمبن

    1
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  • Abde italia
    الأحد 23 ماي 2021 - 19:52

    إسبانيا تدعى انا مدينة سبتة و مليلية محتلتان دخل اتحاد الأوروبى إنها غلط سبتة و مليلية محتلتان أرض مغربية لا يحق إسبانيا تتكلام على الحدود فى الخزيرات ليس فى سبتة و مليلية محتلتان

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