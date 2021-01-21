تايلاندي يعثر على عنبر حيتان يقدر بآلاف الدولارات

حصل الصياد التايلاندي “تشالرمتشاي مهابان”، البالغ من العمر 20 عاما، على صيد ثمين للغاية، إذ وجد كتلة العنبر الشمعية التي تتقيؤها الحيتان وتصل قيمتها إلى 288 ألف دولار.

وحسب ما نشر بصحيفة “ديلي ميل”، فقد بلغ وزن الكتلة، التي وجدها الصياد بعد رسو قاربه في شاطئ “ساميلا” بمقاطعة “سونغكلا” الجنوبية، سبعة كيلوغرامات، بعدما لاحظ “تشالرمتشاي” وجود كتلة بيضاء على شكل صخرة في الرمال، تدفعها التيارات باتجاه الشاطئ عندما دفع قاربه إلى الرصيف.

وأضاف الصياد ذاته أنه ليس في عجلة من أمره لبيع العنبر، ويطلب 34000 دولار للكيلوغرام الواحد.