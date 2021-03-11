تبادل الضرب والجرح يفضي إلى قتيل في طنجة

لقي شخص مصرعه، مساء الأربعاء بحي مغوغة بطنجة، إثر تبادل للضرب والجرح بينه وبين شخص آخر.

ووفق المعلومات الأولية للحادث، فإن الجاني، وهو قاصر، تعرض أيضا لمجموعة من الجروح تم على إثرها نقله في حالة خطيرة إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.