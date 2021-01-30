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تعليقات الزوار2
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رسالة إلى السيد وزير النقل والتجهيز لوقف صفقة ب 2 مليار ونصف مخصصة لمشروع الطريق العمومية التابعة للمجال الترابي لجماعة ارازان بتارودانت هده الجماعة لها مشكل كبير في الترامي على املاك الغير واللتي لم تعوض المتضررين من نزع الارض من اصحابها والسلام
الحقيقة تقال هناك رؤساء جماعات في المستوى اوخدموا الجماعات انتاعهم وامنين اتسافر واتشوف شي جمعات كي كانت او كي رجعات كيبان ليك الفرق اوكاين شي جماعات ابقاو اعلى حالتهم سنين هادي.في ايطاليا كاينة واحد الشرطة متخصصة في مراقبة الصفقات العمومية و سير المشاريع فيها مهندسين اوتقنببن ورجال الاقتصاد والقانون .اظن ان على الدولة احداث مثل هذا النوع من الشرطة في المغرب لجزر المخالفات ومراقبة مالية الجماعات وامنين كيلقاو شي مخالفة ولو بسيطة كيقدمو المسؤول للمحاكمة .كيقول المثل المغربي المال السائب كيعلم السرقة .الله يهدي ما خلق اوكان .