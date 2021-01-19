تبرعات السكان تصلح شوارع في سيدي سليمان

بعد طول انتظار لإصلاح الشوارع التي يسوء وضعها كلما تجدد الموعد مع الأمطار، اختارت ساكنة عدد من الأحياء بمدينة سيدي سليمان القيام بالمهمة بنفسها.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت ثلاثة تجمعات سكنية بمدينة سيدي سليمان الغرب مبادرات للساكنة من أجل إصلاح شوارعها بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة مؤخرا.
يتعلق الأمر بحي جليل التازي-الشطر الثاني، وحي جليل التازي-الشطر الثالث، والشارع الرئيسي لـ”المنارة”، في المدينة التي تعد الدراجات الهوائية أشهر وسائل تنقلها.
ووفق المعلومات التي استقتها هسبريس فإن هذه المبادرات قد توالت بعدما بدأت ساكنة أحد هذه الأحياء بجمع التبرعات وإصلاح شوارعها دون انتظار المجلس البلدي أو موافقته.
وكانت أولى المبادرات، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بحي المنارة، في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مؤسسة “الحافظ” الخصوصية، بعدما نسق بعض من سكانه لجمع تبرعات، حددت في ثلاثمائة درهم للعائلة، قصد إصلاحه.
وتطوعت ساكنة حي جليل التازي 3 لتطهيره بعد التساقطات الأخيرة وإصلاحه، وذلك بوضع طبقة من الرمل، وفوقها طبقة من الحصى، لتفادي تجمع برك الماء عند تساقط الأمطار.
وعلى النهج نفسه، سار سكان حي جليل التازي 2، الذي عرف مبادرتين متزامنتين من أجل إصلاح شوارعه، قادتا في آخر المطاف إلى جمع تبرعات من بعض القاطنين بالحي.
وبعد أعمال التنظيف، والتسوية بالتربة مع الاستعانة بشاحنة للحفر، من المنتظر أن يستكمل وضع آخر الطبقات في الأيام القليلة القادمة.
وفي تصريحات للساكنة، قال متحدثون إنهم شاركوا في المبادرة في سبيل تطهير حيهم وإصلاحه، وساهمت كل عائلة من أجل ذلك بـ500 درهم، حتى يعيشوا في ظروف سليمة ويتمكن أطفالهم من اللعب في ظروف عادية.
وأثارت متحدثة من الساكنة ما دفع الحي إلى أخذ المبادرة بدل انتظار المنتخَبين، قائلة: “لا يعرفون إلا آرا (أعطِ) عندما يتعلق الأمر بالضوء والماء (…) ولكن عندما يتعلق الأمر بنا فلا أحد يهتم”. وفضل آخرون عدم تقديم أي تصريح اتقاء أي انعكاس سلبي لذلك على مبادرة الساكنة.
تعليقا على أسباب عدم إجراء المجلس البلدي لأي إصلاحات بشوارع المدينة خلال السنوات الخمس الأخيرة، علمت هسبريس أن المجلس، بعد انتخابه، وجد ديونا “بالكاد تمت تسويتها”، إضافة إلى “نصيب هيكلة المدينة التي تأخرت إلى أن وصلت إلى المجلس الراهن”، مما “لَم يبق فائضا لإصلاح الأحياء”.
مبادرة جيدة تنم عن وعي جماعي للسكان، في انتظار وعي الجماعات بضرورة الإلتفات لإصلاح البنية التحتية لمدننا البئيسة.
غريب أمر هذه المجالس….
حين تغيب المحاسبة مع الردع ….
طبعا ستبقى دار لقمان على حالها
مدينة سيدي سليمان مدينة منكوبة بتليت بمسؤولين فاسدين سواء كانوا منتخبين او السلطات محلية لا يهمهم سوى نهب مال العام وقضاء مصالحهم الشخصية ولا يحاسبهم اي مسؤول مند سنوات وهده المدينة تعرف الاهمال وعدم المبالاة
رؤساء الجماعات كانوا دائما سباقين إلى التبرعات، بحيث يتبرعون بآخر موديلات الكاط الكاط وهم في ذالك سواسية لا فرق بين جماعة غنية وأخرى فقيرة بين الكبيرة والصغيرة وفي ذالك فليتنافس المتنافسون في الطرقات المهترئة والمحفرة.
ايوا فين المجلس البلدي حشومة وعيب هاد الشي يدار. ياحسرة على مدينة سيدي سليمان كان كولشي عايش ولو بلقليل كبرنا فيها الخير موجود .دابة نمشيو كتجينا القهرة والله الدعوة بهم لله الشفارة نهبوها بان عليهم الفيلات والكلاس الله ياخد فيهم الحق