"تبضيع القضية" يجر الانتقاد إلى "جبهة الأمازيغ"‎

دون تحقيق إجماع كافة مكونات الحركة الأمازيغية، تواصل جبهة العمل السياسي الأمازيغي تحركاتها للقاء الأحزاب، لكن تصحبها إلى الجلسات انتقادات واسعة ترفض تبضيع القضية وتقديمها كقرابين انتخابية لتنظيمات متفرقة.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، وقع أعضاء الجبهة اتفاقات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لكن الشكل الذي يقدم به الأمر أثار حفيظة نشطاء، رفضوا أن تقدم الأمازيغية كتيار، فيما هي تعني المغاربة جميعا.
واستعرض الرافضون طريقة اشتغال أسماء حكومية ومعارضة أمازيغية، فضلا عن رؤساء مؤسسات دستورية، وهو ما ينفي المقاربة التي تتناول الملف، من باب أن الأمازيغ لم يمارسوا السياسة يوما، بل حتى الحركة كانت لها تجارب عديدة.
الفاعل الأمازيغي رشيد بوهدوز أوضح أن الادعاء بكون الأمازيغ لم يمارسوا السياسة قبلا أمر مغلوط يحاول أصحابه تصوير الأمازيغ كأقلية معزولة، وينصبون أنفسهم ناطقين ومدافعين عن هذه الأقلية. وهذا تشويه للواقع من أجل مصالح ضيقة.
ويشدد بوهدوز على أنه مؤمن بأن الأمازيغية ملك مشترك لكل المغاربة. وأضاف أن هذا ما أكد عليه الملك محمد السادس أكثر من مرة، كما يثير الانتباه إلى أن كل أمناء الأحزاب والمسؤولين الكبار والبرلمانيين أمازيغ، وأن الحركة الأمازيغية لم تخض أبدا معارك عرقية تفصل بين المغاربة، بل معركتها فكرية تساهم بنشر الوعي لدى المغاربة بخصوص هويتهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجبهة تتسول مناصب ريعية باستغلالها القضية الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض بالجملة، وأوضح أن الأمازيغ لم يكونوا ممنوعين من الفعل السياسي ليلجوه عبر صفقات مشبوهة.
وتابع بوهدوز: “هذه الممارسات تقدم المغرب كبلد فصل عنصري، ومعطى كهذا بعيد عن الحقيقة. فرئيس الحكومة الحالي أمازيغي، وأول تصريح قدمه بعد تنصيبه كان باللغة الأمازيغية، ونفس الأمر بالنسبة إلى المنافس السابق على رئاسة الحكومة (إلياس العماري)، وهذا يبرهن على زيف ادعاء الجبهة”، بتعبيره.
المرجو تصحيح. نحن لسنا بجبهة.
الجبهة هي الجبهة البوليزبال..
نحن الامازيغ مغاربا و اصحاب ارض تمازغة. وصحراء مغربية.
امام السياق السياسي الذي يمنع تأسيس لاحزاب سياسية ذات مرجعية امازيغية و بالتالي يحرم شريحة من المغاربة من اهم الحقوق السياسية وهو حق العمل السياسي و امام عدم قدرة الاحزاب السياسية المغربية لاستيعاب والانفتاح على مطالب الحركة الامازيغبة وتبني هموم المكون الامازيغي الذي هو روح الامة المغربية لم يتبقى للنشطاء الحركة الامازيغية الا هذا العمل والمبادرة غير انه يجيب عى الاحزاب السياسية قطع الطريق عن بعض اشباه المناضلين وتجار النضال لكي لا يتم ادماج الا المناضلين الاقحاح للحركة الامازيغية لما فيه لخدمة الامة المغربية
ما دام سكان المغرب ألاولون هم ألامازيغ هذا يعني كانت هناك ممارسة سياسية.ونحن كلنا مغاربة لا فرق بيننا سواء في السياسة او شيء اخر.والسلام