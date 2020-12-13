تبون على التلفزيون: أتمّ العلاج وأعود إلى الجزائر

بعد غياب عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى الديار الألمانية لتلقي العلاج، ظهر تبون في شريط منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عرضه أيضا التفزيون الرسمي ببلاده اليوم الأحد، وهو يوجه كلمة إلى الشعب الجزائري.

وقال عبد المجيد تبون: “كما تعلمون، منذ ما يقرب شهرين، أُخِذت إلى الخارج على جناح السرعة، لِما كان قد أصابني من وباء كورونا، واليوم بفضل الله عز وجل وعنايته ولطفه، وبفضل أطباء المستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأت أسير في طريق التعافي”.

وأوضح الرئيس الجزائري أن العلاج الذي يخضع له في الوقت الراهن “قد يأخذ أسبوعا أو أسبوعين”، مشدّدا في الوقت ذاته على أن تلك المدّة ستكون كافية لكي “يسترجع كل قواه البدنية”.

وخلال فترة ابتعاده عن الجزائر، قال عبد المجيد تبون “بُعدي عن الوطن لا يعني نسيانه، فأنا أتابع يوميا، إن لم أقل ساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة كُنت أسدي تعليمات إلى الرئاسة”.

وتطرق عبد المجيد تبون أيضا إلى الانتخابات القادمة بالجزائر، حيث أشار إلى أنه “طلب من الرئاسة النظر مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد، لكي يصير جاهزا في أقرب وقت ممكن، أي حوالي 10 أو 15 يوما، من أجل البدء في المراحل الأخرى للعملية”.