تبون على التلفزيون: أتمّ العلاج وأعود إلى الجزائر

بعد غياب عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى الديار الألمانية لتلقي العلاج، ظهر تبون في شريط منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عرضه أيضا التفزيون الرسمي ببلاده اليوم الأحد، وهو يوجه كلمة إلى الشعب الجزائري.
وقال عبد المجيد تبون: “كما تعلمون، منذ ما يقرب شهرين، أُخِذت إلى الخارج على جناح السرعة، لِما كان قد أصابني من وباء كورونا، واليوم بفضل الله عز وجل وعنايته ولطفه، وبفضل أطباء المستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأت أسير في طريق التعافي”.
وأوضح الرئيس الجزائري أن العلاج الذي يخضع له في الوقت الراهن “قد يأخذ أسبوعا أو أسبوعين”، مشدّدا في الوقت ذاته على أن تلك المدّة ستكون كافية لكي “يسترجع كل قواه البدنية”.
وخلال فترة ابتعاده عن الجزائر، قال عبد المجيد تبون “بُعدي عن الوطن لا يعني نسيانه، فأنا أتابع يوميا، إن لم أقل ساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة كُنت أسدي تعليمات إلى الرئاسة”.
وتطرق عبد المجيد تبون أيضا إلى الانتخابات القادمة بالجزائر، حيث أشار إلى أنه “طلب من الرئاسة النظر مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد، لكي يصير جاهزا في أقرب وقت ممكن، أي حوالي 10 أو 15 يوما، من أجل البدء في المراحل الأخرى للعملية”.
على سلامة عمي تبون يبدو ان الصدمة الامريكية اجبرت العسكر على اخراجك امام التلفاز
سواء عدت ام لم تعد فانت بيدق بيد الجنرالات وهمك همهم استغلال ثروة الشعب وجعله يعيش في فقر في بلاد اكرمها الله بثروات باطنية.
السيد الرئيس الأموال التي تصرفونها على المرتزقة البوليزاريوا كافية لبناء المستشفيات لمعالجتكم السيد تبون دون التوجه لاي بلد اجنبي.
انت مشيت لالمانيا. و الجزائري العادي؟؟؟؟ ليس هناك مستشفى يمكن ان تعالج فيه في بلادك؟؟؟ الشوهة
كيفما و مهما كان تصرفهم مع وطننا و معنا كشعب ، نرجوا له الشفاء العاجل و الرخاء لشعبه. كل ما نتمنى منه شيء واحد فقط و هو انجاز بناء حائط عالي على طول حدودنا معهم و يتركنا على حالنا إلى الأبد. اللهم اعنه على نسيان مملكتنا و أرزق كل ما فيه خير لبلاده.
آمين يا رب العالمين.
يظهر أن الأطباء نصحوا بإخفاء عليه تحكم المغرب في الكركرات و اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء حتى يتمكنوا من علاجه.
نتمنى الشفاء العاجل ونتمنى كذلك لاخواننا الجزاءريين ان يفتحوا قنصليتهم في العيون ، ويطوون صفحة الماضي السليب.
“بُعدي عن الوطن لا يعني نسيانه، فأنا أتابع يوميا، إن لم أقل ساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة كُنت أسدي تعليمات إلى الرئاسة”.كما كان يفعل سلفك ابو تفليقهً؛شفاكم الله وعافاكم عن مرضكم الذي يسمى المغرب فهو المرض العضال اما غيره فيمكن شفايكم منه
نتمنى له الشفاء .وان يتوب إلى الله للحد من الاعتداء على المغرب واستقراره بمساندة البوليساريو بمال الشعب الشقيق ضد الوحدة الترابية المغربية .العالم مع الحق الصحراء مغربية والمغرب في صحراءه.
هذا الفيديوا مفربك من اختراع المخابرات الجزائرية من اجل هرولة و مقايضة لتطبيع
الحمد لله على بداية تحسن حالته الصحية. لكن على نظام العسكر أن يكتم عنه خبر اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل الصحراء حتى لا يتعرض لانتكاسة خطيرة يترتب عنها انهيار وضعه الصحي من جديد.
الرئيس تبون ممكن انه في غيبوبة لما سمع ان القوات المسلحة الملكية حررت معبر الكركرات من المرتزقة وقطاع الطرق وان معظم الدول ساندت المغرب في تحريرها ودول عربية خاصة الولايات المتحدة فتحوا قنصليات في الاراضي الجنوبية للمملكة والنظام العسكري الشيوعي يدرس ارشيفه لايجاد شخصية عسكرية يكن عداوة وحقد للمغرب ليصبح رءيسا جديدا بانتخابات مزورة ولا ابتعد انه سوف يكون من الثيار الاسلامي لكي يرضي الشعب المغلوب والمقهور.
نحن المغاربة اصحاب القلب الكبير نتمنى لك الشفاء و الهداية . الله يهديك انت و الجنرالات الانتهازيين أصحاب النفوس المريضة.
نسال الله له الشفاء ولجميع مرضى المسلمين
وتجدر الإشارة الى ان هذا الرئيس سواء دخل الجزائر او بقي خارجها لا تأثير له على سلطة العسكر الذي نصبوه كرئس للجزائر .كل ما ينسج داخل قصر المرادية من تدبير جنرالات العسكر تابون لاحول ولاقوة له وزيادة على ذلك وبشهادة الجميع شخصية غير معروفة وضعيفة.
هاد البشر لا هم لهم سوى الإنتخابات والمناصب الله إعفو و صافي
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعرف أنه لم يمت.
بوجه شاحب وبنية ضعيفة يظهر أن تبون ما زال يعاني من مضاعفات كورونا وأن العسكر أجبروه على تلاوة النص المكتوب في دقائق بعدما شعروا بالخطر جراء تساؤلات الشارع الحزائري والإعلام الدولي حول حقيقة وضعه الصحي
اعتقد ان العصابة لم تخبره باعتراف امريكا بالصحراء المغربية وفتح القنصلية الامريكية في مدينة الداخلة المغربية لانه بدون شك يسصيب بصدمة نفسية تدخله في غيبوبة دائمة
تبون قال بانه أتمّ العلاج وسيعود إلى الجزائر…..هل هو بكامل قواه العقلية و البدنية لاستعاب ما يجري في صحرائنا المغربية……هههههه
أقطع يدي لو كان هذا الفيديو قد تم تصويره في الأسبوع الأول أو الثاني من مرض الرئيس
نعرف انها صدمة لكم لاكن انتدرو عندما يعود و يتخد بعض القرارات الجيوسياسية التي سوف تيقضكم من احلام التويتر
متى كان الرئيس الجزائري يضطلع بمهامه الدستورية فمنذ الرئيس الراحل الهواري بومدين تبقى المؤسسة العسكرية هي المحكمة في زمام الامور في الجزائر اما مؤسسة الرئاسة فماهي الا دمية يحركها الجنارات .
الرئيس الوحيد الذي اراد لن يشد عن هذا الحال هو الراحل محمد بوضياف لكن تمت تصفيته من طرف العسكر. لك الله يا جزائر المليون شهيد.
لماذا لم تعالج ببلاد و سبق لك و صرحت بعظمة لسانك ان منظومتكم الصحية احسن منظومة .كما ان ظهورك بهذا الوقت بالذات ليس بريئا يا فخامة الرئيس بما ان جيش بلادك يستعد لاقالتك من منصب رئيس الدولة . كما ان خلال ظهورك لم تقم بأي حركة الا إشارة واحدة بيدك اذن انتهت ساعتك يارايس..
إنا لله و إنا إليه راجعون
الله يرحمو برحمته يا رب
آمين
أول تعليق على فيديو تبون هو أن يحمل سماعة أذن في أذنه اليمنى..ومنها يتلقى الكلمات التي يرددها بعد ذلك…يبدو غيى منتبه وغير مركز لأنه يسمع ثم يقول ما يسمع..يظهر أن المرض كانت له تداعيات على نطقه…أما حركته الجسدية فسيتم التحقق منها لاحقا إن كان قادرا على المشي…الله إشافيه على كل حال…نتمنى له ونرجو له حسن الخاتمة مع جاره المغرب
عندك لا يسيق لخبار لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء لا يموت و نحصلوا فيه
علاش متعالجتيش في الجزائر بحالك بحال الشعب
واش هدا بصح الرئيس الجزائري؟؟؟انا اشك في دالك ماعدا ادا كانت كورونا قد جعلت صغيرا بعشر سنوات
اطول مدة تطلبها علاج مصاب بكورونا احد الآن هي شهر واحد
يبدو ان كورونا فخامة عبد المجيد من نوع خاص.
على كل حال نتمنى اه الشفاء العاجل لان اه عائلة تنتظره و نلتمس من الجنرالات ان ياخدوا صحة الرجل بعين الاعتبار وان يرخفوا عليه من الضغوطات واذا امكن اا تحدثوه عن الخبر الذي اعتبرتموه “لاحدث” أقصد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء و تصحيحها للخريطة الرسمية للمملكة دون ان ننسى بقية الدول الصديقة و الشقيقة الخليجية و الافريقية
تصبحون على نظام مدني لا عسكري
خد راحتك و أجلس حتى سنين فلا فائدة فيك
فيديو تبون ماشي حقيقي و مخدوم بتقنية deep fake.. سواء فطريقة الكلام او حركة الايدي… لهذا كان مسجل و ماشي لايف
نرجو للشعب الجزائري التقدم والازدهار ام الرؤساء والوزراء والعسكر فلا خير فيهم كلهم علي قلب رجل واحد في المكر والخداع والغش
الجزائر شعبها يستحق التقدم والنماء وارضه كلها خير ومعطاءة الا ان حكامها
لايحسنون الا الجزائر مستهدفة ويظنون ان العالم يتآمر عليهم وهم من يتآمرون علي جيرانهم ليلا ونهارا قد سبق وجلست مع مثقف جزائري وقال لي بالحرف هكذا ( الدزاير عمرها ما تصفى)
يرجع ولا ميرجعش معندنا منديروا بواحد ضد الاتحاد والوحدة المغاربية
اللهم لا شماتة , ملحوظة إذا كان الرئيس الجزائري لم يجد العناية الكافية لشفاءه في الجزائر ! فكيف يجدها الجزائري المسكين !؟
قيل ان الفيديو مفبرك …لكن لا يهم .. تبون يبقى مواطن جزائري مريض نتمنى له الشفاء . لا حول له ولا قوة سواء حضر أو لم يحضر ..القرارات التي تهم الدولة في الجزاءر ، تتخذها عساكر الجزاءر الحكام…لكن يبدو ان حصاة بومدين الذي كان وضعها في حداء المغرب رماها المغاربة من الحداء ..ويبدو أن حصاة بومدين قد حاول شنقريحة بلعها ،لكن الحصاة لصقت في حلق الرجل .. وشيخ العساكر مسيو شنقريحة يعاني من الم الحصاة في حلقه .. وقد أحس بمعاناة وخوف من الموت والفشل …وهكذا سيسقط طغاة الجزاءر الحكام العساكر تباعا كاوراق الخريف …اللهم لا شماتة ..كمغاربة نتمنى التوفيق والنجاح للشعب الجزاءري الشقيق في نضاله ضد نظام العسكر في الجزاءر…النظام الذي أضر بمصالح الشعبين الشقيقين الجزاءري والمغربي، وفي كل المجالات..
اعتقد ان هذا الشخص نسخة ثانية و ليس الرئيس تبون ..بعد ايام ستظهر الحقيقة ..
يظهر ان رئيس الجزائر تبون فيه مرض كورونا من نوع اخر.. علي كل حال نحن المغاربة مسلمون وفي قلوبنا رحمة وشفقة لذلك نطلب لك الشفاء.. لترجع الي بلدك وتجد العسكر ينتظرونك لتنفد ما قد يملونه عليك.. هذا ان رجعت..!!! وفي تقديري لن تشفي من مرض خطير لقحوه لك العسكر.. كرهك للمغرب وحضانة صنيعتكم البوليزاريو… فاطلبو الله العفو والعافية من هذا المرض الخطير لتتوبوا وتتركوا الشعوب المغاربية تتوحد وتتعاون لبناء بلدانها وتنميتها… اما ان بقيتم علي هذه الحالة المرضية الفتاكة والله لتحكمون علي بلدكم الجزائر بالتخلف والتشرذم…
Monsieur le président, occupez vous de votre santé et la santé économique de votre pays. Débarrassez vous de la racaille de polizbel que Boukharouba vous a laissé depuis plus de 45 ans car vous n’allez rien gagner. Le Maroc avec ses hommes et femmes est imbattables à tous les niveaux (politique, diplomatiques, économique, militaire,…). Un Tweet de Trump a mis à la poubelle 45 ans de vos magouilles pour diviser la Maroc. Ce qui est sûr c’est que votre rêve d’accéder à l’atlantique s’éloigne de plus en plus.
Il y a une guerre entre deux clans des généraux en Algérie, il y a ceux qui voulaient remplacer Tebboune et ceux qui voulaient le maintenire
La seule victime est le peuple algérien.
Pour nous ça ne change rien, le Maroc a gagné et nos ennemis n’y peuvent absolument rien faire
Merci au peuple américain et au président américain qui ont complètement détruit le rêve des généraux algériens contre contre notre pays
الحمد لله على سلامتك بالشفاء انشاء الله الله يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين أجمعين
كمغربي اتمنى الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون،مهما يكن فيجمعنا الإسلام ثم قرابة الجوار