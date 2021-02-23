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‫تعليقات الزوار

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  • عادل
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 00:42

    الجزائر حلت بها لعنة الاستهزاء بالملك العزيز محمد السادس نصره الله رغم كيد الكائدين وكلاب العسكر الجزائري ورئيسهم (…)

    -1
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  • الوجه الآخر
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 00:59

    ها النوع ديال الصخرية اللي كتجيب لينا المشاكل ….
    حلال علينا حرام عليهم . اتقوا الله فينا و في أنفسكم قبل.
    الله يهدي شاعلي الفتنة .

    0
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  • قصة الموز والحليب
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 01:04

    بالجزائر كان هناك شعار واحد بصيغة الجمع وليس الافراد كان يردده جميع الجزائريين وهو: يتنحاو كاع، والان هذا الشعار لم يبقى له وجود لان اعضاء النظام السابق تنحاو كاع ومن المضحك تأويله بلسان تبون على الشعب فالشعب لا يتربع على عرش قصر المرادية لكي يتنحى منه، ماهذا التحريف! من جهة اخرى الشعب لا يحتج على النظام بل يحتج على عدم نسريع الاصلاحات وترميم ما دمره النظام السابق والرئيس تبون طمأن الشعب ان الاشغال والقرارات تجري على قدم وساق لتلبية مطالبه فهو لن يخسر شيئا من جيبه والجزائر غنية بثرواتها الطبيعية والشعب يعيش في رغد العيش والشقق السكنية توزع على المواطنين من حين لاخر واخر مجمع سكني وزع استفاد منه 450 مواطن واسم المجمع هو مسكن 500 اما قصة الموز والحليب فإن غلاءهما لا يؤثر في المواطن الجزائري فمدخوله الجيد قضى على المشكلة .

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  • OUJDA
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 01:07

    كاريكاتور معبر الشعب في واد و هم في واد آخر. يحكمون الشعب بالدبابة وبالعقد النفسية……….. الى اين تتجه الجزائر؟

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