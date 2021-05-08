تبون يرهن جودة العلاقات مع فرنسا بـ"الذاكرة"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن جودة العلاقات مع فرنسا مرتبط بمعالجة ملف الذاكرة والتي يجب تنقيتها من الرواسب الاستعمارية.
وقال تبون، في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الاستعمار الفرنسي في حق متظاهرين جزائريين عزل في الثامن ماي 1945: “جودة العلاقات مع جمهورية فرنسا لن تأتى دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوغات”.
ولفت تبون الانتباه إلى أن ورشات ملفات الذاكرة مع فرنسا “مازالت مفتوحة”، مشيرا إلى “مواصلة استرجاع جماجم شهدائنا الأبرار، وملف المفقودين واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية”.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة معالجة هذه الملفات بـ”جدية ورصانة” من أجل توطيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا على أسس صلبة.
وأردف يقول: “إذا كان النظر إلى المستقبل الواعد يعتبر الحلقة الأهم في توطيد وتثمين أواصر العلاقة بين الأمم، فإن هذا المستقبل يجب أن يكون أساسه صلبًا خاليًا من أي شوائب”.
كما أبرز تصميم الجزائر الدائم على تجاوز كل العقبات وتذليل كل الصعوبات نحو مستقبل أفضل، وتعزيز الشراكة الاستثنائية، لترتقي علاقاتها إلى المستوى الاستراتيجي إذا ما تهيأت الظروف الملائمة لذلك.
ونوه تبون أن الشعبين الجزائري والفرنسي ” يتطلعان إلى تحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل تسوده الثقة والتفاهم، ويعود بالفائدة عليهما في إطار الاحترام المتبادل والتكافؤ الذي تحفظ فيه مصالح البلدين”.
تبون، بطوش،داه البندير، بشرايا… اسماء على مسمى…
هادشي لي بقا ليك .كون كانت عنكم الداكرة مزيانة .كون تفكرتو تعاون المغرب معاكم في ايام المحن .وشوف هداك الشعب كل جمعة كي يحتج .ههههههه الداكرة .
…يعني المرجو ارجاع المزيد من الجماجم…الله يخليكم و يطول لينا عمركم ماما فرنسا.
كان الأولى على الجزاءر ان تهتم بمواطنيها الأحياء قبل الأموات الجماجم وان لا تقمع المواطن الجزاءري في حراكه السلمي الدي يطالب فيه فقط برحيل العصابة الحاكمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم مبارك للجميع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهل للجزائر الشقيقة رئيس يدير شؤون الشعب الجزائري المغلوب على أمره إن لله وإن إليه راجعون الحاكم الحقيقي في الجزائر هما شنقريقة ونزار وما زال حتى طرطاق الحق بالقافلة يعني التركة القديمة لبوتفليقة مازالت تحكم وقتلو الكايد صالح وهل الشعب الجزائري مسحور أكل مخ الضبع أم مادا تم استحمار الشعب والدليل في السميد والموز والطوابير ووووووووو ختاما إن لم يستفق الشعب الجزائري العضيم من الغيبوبة سيتم دفنه من طرف الجنرالات أصحاب العملة الصعبة وتهريب الغاز والثروة خارج الجزائر أصحاب البطون والكروش المنتفخة بمال اليتامى
مشكلة عسكر الجزائر ان فرنسا وضعتهم في الحكم. و لتمويه على الحقيقة فهم يبدون عداء ضاهر لفرنسا في العلن و يطيعونها في السر. لكن العداء الضاهر و الخطاب المتكرر ترسخ عند الشعب و اصبح العسكر رهينة لكدبتهم التي اختلقوها و يلزمهم الكتير من الوقت لاعادة برمجة الوعي الجماعي على ان فرنسا ليست عدو و توجيه هاته الشحنة من العداء نحو المغرب