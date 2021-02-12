تبون يعود إلى الجزائر بعد شهر علاج في ألمانيا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بكوفيد في ألمانيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.

وكتب التلفزيون في شريط عاجل: “عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن” بعدما غادرها في العاشر من يناير، إثر “مضاعفات” في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.