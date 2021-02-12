تبون يعود إلى الجزائر بعد شهر علاج في ألمانيا

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بكوفيد في ألمانيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي.
وكتب التلفزيون في شريط عاجل: “عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن” بعدما غادرها في العاشر من يناير، إثر “مضاعفات” في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.
الله يشافي كل مريض سواءا كان رئيس أو ملك أو مواطن بسيط والله يرحم موتى و تعازينا إلى ضحايا طنجة
جابوه غير باش يدوزوا الحكومة الجديدة لي داروا وهو ما فاخبارو والو ويعاودو بصيفطوه لألمانيا تبقى مقابلاه فمستشفياتها .يا ودي على افضل منظومة في افريقيا !
المرة الأولى رجع تلقى الصدمة المتوقعة اعتراف ترامب أمريكا بمغربية الصحراء. هذه المرة الثانية عاد فوجد جو بايدن صنف الجزائر دولة إرهابية خطرة و منع الصفر إليها
اللهم اهده لما فيه خير شعبينا.
بدون تعليق… مبقيناش نعرفو واش نقولو ليهم على سلامتو أو العكس… المهم المغاربة معروفين بحسن الجوار… أخلاقنا تتمنعنا نتشفاو فالجيران.. و الله يهديهم على نفوسهم… وعلينا
سواء رجع أو عاد مرة أخرى أو حتى استقر في ألمانيا من يحكم الجزائر هو من حكم والرئيس مقعد ومشلول وانتخب ونجح لا نقول سوي الله يشافي
بعدما عانى بمضاعفات في رجله اليمنى جراء كورونا!!!!!!!!!!. وبحسب بعض المصادر تكلفة العلاج بلغت اكثر من 40 الف يورو في اليوم. غريب عجيب امر هذا البلد. ربما عاد ليظهر للمواطن الجزاءري الذي بدأ يخرج للشارع في مظاهرات. وعندما تهدأ الأمور سيعود للاختباء مجددا والطبع بأمر من الحكام الفعلين لهذا البلد
سواءا عاد هدا الشخص او لم يعد فلن يتغير وعقيدة العداء للمغرب راسخة بدهنه بل يعتبر مع المدعو شنقريحة من اشد الحاقدين على بلادنا وما ان تعطى له فرصة التحدث الا ويدكرنا لكن ليس بالخير حتما لهدا كمغاربة لا نهتم بعودته من عدمها ولا بموته او حياته
ولم لا يعالج بالجزائر ؟ أليست بها أحسن نظام تطبيب بأفريقيا ؟
……ومن بعد ……أخبارهم لا تهمني لا من قريب ولا من بعيد….يهمني مل ما يتعلق ببلدي فقط ./
ههههه مضاعفات كوفيد بالقدم (حلل وناقش)
ما علاقة كوفيد بالأرجل ؟ على ما أعتقد الوباء يصيب الجهاز التنفسي. او ربما العسكر يستحمر الشعب الجزائري
الله يشافيه و يشفي جميع المسلمين. و الله يهدينا للتوحيد الأمة الإسلامية.
و اخيرا عاد الى بلده بلد احسن منظومة صحية في افريقيا
لقد عاد ليكمل العهدة الخامسة اللتي لم يكملها خلفه.يقول الحكماء ان الحقد ياكل صاحبه من الداخل وحقد هذا الرىيس على المغرب بداه من قدمه وان لم يثب الى الله ويعد عن غله وحقده سيمتد الى باقي أطرافه.قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا.صدق الله العظيم.
رئيس القهوة الإقليمية كان يتعمد استغباء عقول بعض المغفلين من ابناء وطنه عندما كان يقول لهم ان المنظومة الصحية في بلاده احسن منظومة في القارة الأفريقية على الاطلاق، لكن عندما مرض فضل ان يدهب ليتعالج في المانيا وليس في احسن منظومة صحية في افريقيا؟؟؟!!!!!!,
عاد الرئيس ثبون عبد المجيد الي بلاده نحن كمغاربة لانتمنى الشر لاي احد
نحب الشعب الجزائري ونعلم ان شعب الجزائر يحبنا
نتمني ان يتغلب صوت العقل لدي المسؤولين بالجزائر وان يفرجوا عن اخواننا المحتجزين بتيندوف ليعودوا الي وطنهم ليعيشوا عيشة طيبة عوض العيش دون تعليم دون صحة
علي السيد ثبون شفاه الله من فوبيا المغرب ان يفك الارتباط مع عصابات شنقريحا والبوليساريو
اذا فعل هذا سيكون اعظم من حكم الجزائر
“عاد اليوم من المانيا القاءد الاعلى للقوات المسلحة ؛” قاءد على الورق والواقع شيء اخر.