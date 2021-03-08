تتويج "التجاري وفا" بلقب "أفضل بنك استثماري"

في تصنيفها لأفضل بنوك الاستثمار خلال سنة 2021 على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، منحت المجلة الأمريكية الشهيرة “غلوبال فينانس” التجاري وفا بنك لقب “أفضل بنك استثماري في المغرب خلال سنة 2021”.

واعتمد رؤساء تحرير “غلوبال فينانس”، مع مساهمة لخبراء القطاع، على سلسلة من المعايير لتقييم المشاركات المقدمة، من ضمنها حصة السوق وعدد المعاملات وحجمها والخدمة والنصائح وقدرات الهيكلة، إلى جانب شبكة التوزيع والجهود المبذولة لمواجهة شروط السوق والابتكار والتسعيرة وخدمة ما بعد البيع والسمعة في السوق.

وقال يوسف غيارابوتو، مدير تحرير “غلوبال فينانس”: “لتلبية الانتظارات العامة في قطاعات متعددة عبر العالم، ستضطلع بنوك الاستثمار بدور رائد في إنعاش الاقتصاد الوطني بعد الجائحة”.

وأضاف “أصبحت المقاولات أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى فهم الخصوصيات والكفاءات التي يقدمها بنك الاستثمار. وفي هذا الصدد تعتبر جوائز غلوبال فينانس دليلا قيما”.

و”غلوبال فينانس” مجلة شهرية تابعة لمجموعة “كلاس إيديتوري”. تأسست سنة 1987، ويقع مقرها بنيويورك. وتُوزع هذه المجلة في أزيد من 158 دولة، وتصدر باللغة الإنجليزية في 50.050 نسخة عبر العالم. وهي تشكل مرجعا عالميا في مجال الأخبار المالية.

وتعالج “غلوبال فينانس” المواضيع المتعلقة بقطاع المالية على الصعيد الدولي، لاسيما مالية المقاولات والمشاريع المشتركة وعمليات الضم والإدماج وأسواق الرساميل والعملات والبنوك وتدبير المخاطر. وهي تعد شريكا إعلاميا متميزا للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.