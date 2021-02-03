تتويج لطيفة ابن زياتين‎

تتويج لطيفة ابن زياتين‎
صور: أ.ف.ب
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 22:31

منحت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، جائزة “زايد للأخوة الإنسانية” لعام 2021 لكل من الناشطة في مجال العمل المجتمعي والإنساني الفرنسية-المغربية، لطيفة ابن زياتين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقالت اللجنة، في بيان، إن اختيار هيئة التحكيم لكل من غوتيريش والناشطة ابن زياتين للفوز بالجائزة، “يأتي لما قدماه من أعمال جليلة ومبادرات مؤثرة وفاعلة، جاءت منسجمة مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد المعيار الأساس للجائزة”.

وأشارت اللجنة إلى أن ابن زياتين “تعد من أكثر الشخصيات النشطة والمؤثرة في مجال مكافحة التشدد والتطرف، حيث كرست حياتها لرفع الوعي تجاه التعصب الديني، في أعقاب مأساة فقدان ابنها عماد في هجوم إرهابي عام 2012. ومنذ ذلك الحين، أضحت لطيفة ناشطة حقوق مدنية معروفة في فرنسا وخارجها، إذ تعمل مع العائلات والمجتمعات لحماية الشباب من الوقوع في فخ التطرف، والعمل على نشر السلام وثقافة الحوار والاحترام المتبادل”.

أنطونيو غويتيريش الإمارات جائزة زايد للأخوة الإنسانية لطيفة ابن زياتين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • يويويويويوي
    الخميس 4 فبراير 2021 - 02:20

    يويويويويوي، تهانينا للنناسطة لطيفة زياتين واتمنى لها مزيد من التفوق .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
صناعة الطربوش الأحمر الفاسي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 21:40 2

صناعة الطربوش الأحمر الفاسي

صوت وصورة
كلية للبيع
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 20:32 39

كلية للبيع

صوت وصورة
اكتشافات أثرية مهمة في الشرق
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 19:30 1

اكتشافات أثرية مهمة في الشرق

صوت وصورة
حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 16:22 3

حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي

صوت وصورة
إجرام "قناة بلا حدود" أمام القضاء
الأربعاء 3 فبراير 2021 - 12:38 14

إجرام "قناة بلا حدود" أمام القضاء

صوت وصورة
حملة التلقيح بكلية سلا
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 22:45 1

حملة التلقيح بكلية سلا