تتويج لطيفة ابن زياتين‎

منحت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، جائزة “زايد للأخوة الإنسانية” لعام 2021 لكل من الناشطة في مجال العمل المجتمعي والإنساني الفرنسية-المغربية، لطيفة ابن زياتين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقالت اللجنة، في بيان، إن اختيار هيئة التحكيم لكل من غوتيريش والناشطة ابن زياتين للفوز بالجائزة، “يأتي لما قدماه من أعمال جليلة ومبادرات مؤثرة وفاعلة، جاءت منسجمة مع القيم والمبادئ المنصوص عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد المعيار الأساس للجائزة”.

وأشارت اللجنة إلى أن ابن زياتين “تعد من أكثر الشخصيات النشطة والمؤثرة في مجال مكافحة التشدد والتطرف، حيث كرست حياتها لرفع الوعي تجاه التعصب الديني، في أعقاب مأساة فقدان ابنها عماد في هجوم إرهابي عام 2012. ومنذ ذلك الحين، أضحت لطيفة ناشطة حقوق مدنية معروفة في فرنسا وخارجها، إذ تعمل مع العائلات والمجتمعات لحماية الشباب من الوقوع في فخ التطرف، والعمل على نشر السلام وثقافة الحوار والاحترام المتبادل”.