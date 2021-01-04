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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • قب قباقب قب سطل
    الإثنين 4 يناير 2021 - 18:03

    اتمنى لكم كل التوفيق، و ساكون من مشتري منتوجكم ان شاء الله

    3
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