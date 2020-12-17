تجارة الممنوعات تضع أسرة في قبضة شرطة أكادير

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وهم زوجان وابنهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بمنطقة “القليعة”، ضواحي مدينة أيت ملول، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل منزلهم من حجز 280 كيلوغراما من سنابل مخدر “الكيف”، و70 كيلوغراما من أوراق التبغ المهربة، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية يشتبه في استخدامهما في هذا النشاط الإجرامي.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.