تجارة المنتجات الاستهلاكية ترتفع زمن "كورونا"

سجلت فيدرالية “تجارة 2020″، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، انتعاشا مهما في معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنة الماضية، التي شهدت بداية تفشي جائحة فيروس “كورونا”.

وبلغ عدد المواقع المغربية المتخصصة في التجارة الإلكترونية ما يزيد عن ألف منصة؛ من ضمنها 500 موقع تم تأسيسه في سنة 2019.

واعتبر مروان هرماش، الخبير في مجال الخدمات الرقمية والتجارة الرقمية، أن البيع عن طريق المنصات الرقمية شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة؛ فمعدل إقبال المغاربة على التسوق عبر شبكة الإنترنيت، خلال السنة الماضية، ارتفع بنسبة قياسية فاقت 24 في المائة.

واستطرد هرماش قائلا: “على الرغم من هذا التطور، فإن القطاع يسجل وجود عدد من المعيقات التي تحول دون اعتماد المستهلكين على الأداء الإلكتروني في إتمام معاملاتهم التجارية بشكل رقمي”.

وأوضح الخبير في مجال الخدمات الرقمية والتجارة الرقمية، في تصريح لهسبريس، أن الأداء بواسطة البطائق المصرفية لا يزال ضعيفا، نتيجة ارتفاع كلفة العمليات التي تتم بواسطتها، مقابل انخفاض كلفة الأداء بواسطة الأوراق المالية.

وقال المتحدث ذاته إن “التجارة الرقمية لها مستقبل واعد في المغرب. ولضمان مزيد من تطور هذا القطاع، يحب العمل على وضع آليات لتحفيز المستهلك المغربي، من أجل الاعتماد على الأداء الإلكتروني بواسطة الهواتف النقالة والطرق المبتكرة في هذا المجال، على غرار ما يجري في دول أوروبية مجاورة”.