"تجارة فيسبوك" تصدم امرأة في مدينة فاس

تفاجأت بائعة ألبسة بالتقسيط، مقيمة بحي زواغة بمدينة فاس، بتوصلها بعلبة كرطونية مملوءة بالأزبال عوض طلبية ألبسة أطفال ونساء اقتنتها عن طريق التسوق الإلكتروني عبر إحدى مجموعات “فيسبوك”، والتي يحيل عنوانها على أنها تبيع البضائع بالجملة انطلاقا من سوق “كراج علال” الشهير بمدينة الدار البيضاء.

بائعة الألبسة المعنية قالت لهسبريس بأنها تفاجأت بعد فتحها للعلبة الكرطونية، التي تخص هذه الطلبية والتي تسلمتها على عنوانها قبل يومين من إحدى شركات خدمة الإرساليات بعد أن أدت قيمتها البالغة 1800 درهم، بأنها مملوءة بالأزبال عوض الملابس الجديدة.

وأوضحت ضحية التسوق الإلكتروني أنه يوجد ضمن كومة الأزبال التي توصلت بها قارورة بلاستيكة وقطع من الكرطون والبلاستيك وأعقاب السجائر فضلا عن جوارب وملابس مستعملة تنبعث منها رائحة كريهة، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تسبب لها في حالة غثيان وتقيؤ إلى جانب تعرضها لضرر نفسي كبير.

وحكت بائعة الألبسة المعنية أنها كانت قد أعجبت بالعرض الذي يقدمه أحد تجار الجملة المفترضين بـ”كراج علال” قبل تواصلها معه على الخاص عبر تقنية “واتساب”، حيث اتفقت معه على كمية الألبسة ونوع الموديلات التي ترغب في اقتنائها من أجل إعادة بيعها بالتقسيط أيام عيد الفطر المقبل، كاشفة أنه بعد حصر الثمن الكلي للطلبية التزم الطرفان بأن يتحمل البائع صائر الإرسال وأداء المشترية ثمن البضاعة بعد استلامها لها بمدينة فاس.

وأفادت الضحية بأنها بعد أن عاودت الاتصال بالمسؤول عن شركة توزيع الإرساليات بمدينة فاس أوضح لها أن الطرد الذي توصلت به بُعث إليها من حي حمرية بمدينة مكناس وليس من “كراج علال” بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية في الموضوع إلى مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة فاس.