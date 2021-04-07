تجار الجملة بالدار البيضاء يستبشرون بإنهاء العشوائية الفوضى في رمضان

ساد تخوف كبير في صفوف العديد من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء من أن ترخي الخلافات التي تنشب بين المهنيين وكذا المشاكل التي يعيش على وقعها السوق، بظلالها عليهم قبيل شهر رمضان.

وعلمت جريدة هـسبريس الإلكترونية أن إدارة أكبر سوق للجملة بالمغرب أقدمت على تغييرات قصد تنظيم هذا المرفق، وتفادي الفوضى والعشوائية والصراعات التي يعرفها.

وأكدت مصادر من داخل السوق المذكور أنه تم مؤخرا إجراء تغيير على مستوى لجنة التنظيم، عبر تعيين رئيس جديد لها، الأمر الذي بدأ يساهم في إنهاء التوتر وكذا بعض المشاكل التي كان يشتكي منها التجار والمهنيون.

ولفت في هذا الصدد عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالبيضاء، إلى أن الأوضاع داخل السوق بدأت تتحسن منذ تعيين رئيس جديد للجنة التنظيم، ما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل والعقبات والخلافات التي كان يشهدها السوق.

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن هذا التغيير ساهم في تحسن الأوضاع داخل السوق مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابق، مشيرا إلى أن المهنيين بدؤوا يستحسنون ذلك.

وشدد الشابي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن التغييرات الجديدة، وكذا عمليات الإصلاح المتمثّلة في التزفيت، وتحسين الجانب الأمني الذي كان يطالب به المهنيون، أمور إيجابية بدأت تحد من الغضب والتذمر اللذين كانا سائدين في صفوف التجار.

وأوضح الفاعل في سوق الجملة أن هذا الأخير عانى كثيرا من الفوضى والعشوائية، ما تسبب في خلافات بين المهنيين تارة، وبين التجار والإدارة تارة أخرى، مطالبا بـ”العمل كي تساير النظافة والإنارة بالسوق التغييرات التي يعرفها، لكونهما لا ترقيان إلى المستوى المطلوب”، على حد تعبيره.

ويعرف السوق المذكور وفرة السلع، حيث يفوق العرض الطلب من ناحية الخضروات، فيما ساهم تزامن رمضان مع نهاية مواسم بعض الفواكه في ارتفاع أثمنتها.

وأكد التاجر عبد الرزاق الشابي في هذا الصدد أن “نسبة تزود السوق بالسلع جيدة، حيث العرض يفوق الطلب، ما يجعل الأثمنة بالنسبة للخضروات تظل في المتناول، باستثناء ارتفاع طفيف في سعر الطماطم”.

أما الفواكه، يضيف الشابي، فـ”المعروف أنه يتم استهلاكها بشكل كبير في رمضان، لكن مع كامل الآسف، فقد تزامن رمضان هذه السنة مع نهاية موسم بعضها، على غرار الموز، وهذا ما يجعل الطلب يفوق العرض، وبالتالي سيلاحظ ارتفاع طفيف في الثمن”.