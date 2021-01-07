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‫تعليقات الزوار

5
  • يونس الرباطي
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:04

    الي يستاهلو العقاب،هم من تعاقدو مع ليديك
    المسؤولون الكسالى
    يجب معاقبتهم و تجريدهم من المسؤوليات

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  • محمد أيت بريم
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:13

    المفوض القضائي معندو باش ينفعكم،غاذي يدير معاينة و يحرر ليكم محضر بالواقعة معزز بالصور،لكن لو كان متواجد عندكم تأمين على المحل،كان سيكون الأمر مجدي لكم و تضمنون حقوقكم،وفي الأخير الله يعوضكم خير

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  • احمد
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:15

    المشكل الدي يطرح السؤال هل هؤلاء التجار عندهم شي تأمين على الفيضان وتاني سؤال هل لهم فاتورات على مشترايتهم .مهم جدا قبل عرض مشكلتهم على القضاء ؟؟؟؟

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  • simo
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:20

    هدي هي احسن طريقة نتا عارف المسؤلين كيدير حاجة وحدة هيا كيخافو على بلاستهم

    2
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  • عبدالمجيد
    الخميس 7 يناير 2021 - 13:30

    كل المسؤولية تقع على عاتق ليديك.كان على الشركة المكدسة لاموال البيضاويين بدون وجه حق وخصوصاً في عز كوفيد 19 أن تكنس القوادس قبل أن يحل فصل الشتاء

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