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تعليقات الزوار5
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الي يستاهلو العقاب،هم من تعاقدو مع ليديك
المسؤولون الكسالى
يجب معاقبتهم و تجريدهم من المسؤوليات
المفوض القضائي معندو باش ينفعكم،غاذي يدير معاينة و يحرر ليكم محضر بالواقعة معزز بالصور،لكن لو كان متواجد عندكم تأمين على المحل،كان سيكون الأمر مجدي لكم و تضمنون حقوقكم،وفي الأخير الله يعوضكم خير
المشكل الدي يطرح السؤال هل هؤلاء التجار عندهم شي تأمين على الفيضان وتاني سؤال هل لهم فاتورات على مشترايتهم .مهم جدا قبل عرض مشكلتهم على القضاء ؟؟؟؟
هدي هي احسن طريقة نتا عارف المسؤلين كيدير حاجة وحدة هيا كيخافو على بلاستهم
كل المسؤولية تقع على عاتق ليديك.كان على الشركة المكدسة لاموال البيضاويين بدون وجه حق وخصوصاً في عز كوفيد 19 أن تكنس القوادس قبل أن يحل فصل الشتاء