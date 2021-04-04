تجاهل حزب الاستقلال "إسقاط التعاقد" يغضب الأساتذة أطر الأكاديميات

تزامنا مع استعداد الأساتذة أطر الأكاديميات للدخول في إضراب تصعيدي ضد وزارة التربية الوطنية خلال الشهر الجاري، دعا حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني إلى تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في بيان لها عقب اجتماعها الأخير، إلى اعتماد مقاربة مواطنة موسومة بالكرامة والاعتبار بعيدة عن افتعال التوترات الاجتماعية، وفي احترام لحق التظاهر السلمي، في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين.
وطالبت اللجنة الحزبية الحكومة “بإيجاد حل نهائي لهذا الملف وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة، وجعل حد للتمييز بين رجال ونساء التعليم داخل المنظومة التعليمية”.
وأثار هذا الموقف امتعاض الأساتذة المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، حيث أوردت رجاء آيت سي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن “اللغة التي جاء بها بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال يظهر من خلالها أن هذا الأخير لا يقر بمواقف التنسيقية”.
ولفتت عضو تنسيقية المتعاقدين، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن “بيان حزب نزار بركة يظهر عدم إقراره بمواقف التنسيقية التي تتحدث عن كون التعاقد فرض على الشعب ككل، وليس الأساتذة فقط”، بتعبيرها.
وبخصوص مطالبة الحزب الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بإيجاد حل لهذا الملف، تساءلت المتحدثة ما إذا كان “يظهر للحزب أن حل التنسيقية القاضي بإسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية غير سليم”.
وأشارت رجاء آيت سي، ضمن تصريحها لهسبريس، إلى أن اللجنة المركزية لحزب الاستقلال “كان الأجدر بها أن تطالب بإسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة بأسلاك الوظيفية العمومية”.
ويسود غضب كبير في صفوف الأساتذة أطر الأكاديميات من إقدام وزارة التربية الوطنية على الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات حوالي 1700 درهم، منتقدين “الخطوة الانفرادية” التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وما زالت لعبة الشّد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشهر الجاري، مبررين تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدف بالمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
دولة فاشلة من ساسها لراسها….
لمادا تقولوا فرض عليهم التعاقد هم من قبلوا به و امضوا عليه و اتفقوا عليه
لو كنت مكان الحكومة لقمت بطرد جميع المحرضين و الرؤوس الكبيرة لما يسمى تنسيقية المتعاقدين و اي شخص يدعو بدوره للتوقف عن العمل يوقف فورا لان عمل هذه التنسيقية غير قانوني و التعاقد خيار لا رجعة فيه و ماداموا مستمرين في هدر الزمن الدراسي للتلاميذ فلتصعد معهم الدولة لاقصى حد
الانتخابات قربت كل حزب خاصوا يبين راه هو معا الناس المضرورين
ليس في القنافد أملس. القرار يدخل ضمن املاءات المؤسسات المالية الدولية في إطار اصلاح منظومة الأجور. و لاتملك الأحزاب السياسية اي قرار سوى المتاجرة بهذا الملف
فرض عليهم التعاقد ، كل المغاربة يرددون ان باب اﻻستقاﻻت مفتوحة … ليس هناك سياف او حبل المشنقة أمام اعناقكم لها خاضعة ، من لم يعجبه التعليم فاليغاذر طوعاً أو كرها .. التعليم في أزمة المتعاقدون هم السبب الرئيسي ،اما تدخﻻت اﻻحزاب أو النقابة أو التنسيقية او .. بمثابة صب الزيت على النار …
كأستاذ متعاقد لن اترك قسمي و لن اضرب عن العمل لأنني مقتنع بشروط العمل كما انني عشت ضروف قاصية بسبب الاقتطاع …
لم يفرض التعاقد ولم يوقع احد من الأساتذة على العقد عن كره بل بكل طواعية أملا منهم أن يهربوا من البطالة والفقر وما إن تحركت الأموال في جيوبهم حتى انقلبوا على ظهورهم.هؤلاء اشخاص لا ثقة فيهم إذ يجب على الأمهات والآباء منع فلذات اكبادهم من تلقي اية معلومة من هؤلاء .كيف لٱشخاص نق ضوا العهد ان يعهد اليهم تعليم ابنائنا فلن يعلموهم ما معنى الوطنية الحقة بل سيلقنوهم طرق الاحتيال و نقض العهد كما فعلوا…!!!!حسبنا الله ونعم الوكيل.
أريد أن أفهم شيئا واحدا ، ألم يكونوا على علم بنظام التعاقد؟! وإذا كانوا على علم ، ألم يضطلعوا على ماهية هذا النظام ومحتواه وشروطه؟! أليس العقد شريعة المتعاقدين؟! وهل الدولة أجبرتهم على التقدم واجتياز المباراة؟!
ياليت نجحت وكنت من المقبولين كنت ستأحترم النظام والمهنة الشريفة والأمانة التي أوكلت بها، وهي تعليم أبناء الشعب وهل هناك أنبل وأشرف من هذه المهنة وأن يكون لك بصمة في هذا الوطن العزيز ؟!
كل الشعب ضد تسلط وجهل الاساتدة والمعلمين لانهم امضو على التعاقد وادا يريدون بدل دالك ان يدهبون للامتحان مثل دول متقدمة اروبية عندما تنتهي من التعاقد ويريدون الترسيم عليك بالامتحانات للولوج الى دالك لان ما عملوه المعلمين تلاعب وتزوير وخداع دخلو بالتعاقد بالرشوة والزبونية والطلب والوساطة في الاخير يتهربون من العمل والله لو في دولة متقدمة سوف يحاكمون على مافعلوه وما امضو عليه وتركوا العمل الدي امضو عليه
الهروي لي فرضو على أبناء المزاليط يجب طردهم وتعويضهم بشباب عندهم مستوى فتعاليقهم مليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية
في اليوم الذي سيأتون فيه، أغلق شارع محمد الخامس نهائيا، إلا في وجه الموظفين، وأغلق جميع الساحات، وامنع اي تجمع، غدا ان شاء الله نعود لخطة الكر والفر، وتدخل بشكل أقوى من المرة الماضية، فقط لا تصل الأمور لوفاة لا قدر الله
راكم اغبياء اذا اعتقدتم ان حزبا ما في البلاد سيدعم مطالبكم . ذالك ان كل الاحزاب اما باعت الماتش وفي بطنها سحت ولذلك فهي لا تقوى على الصمود امام جلاديها . واما احزاب ضعيفة جدا لا قيمة لها في المشهد السياسي ولا حظ لها من سلطة القرار ، ولذلك فهي ان دعمت فانما تدعم لتركب على موجة الاساتذة المتعاقدين لتحقق الاطماع وتصل الى موطىء قدم مثل غريماتها ..
افيقوا .. وعيقوا .. انتم وحدكم .. لكن الله معكم . فإذا كان هو معكم فلا خوف عليكم ولا انتم تحزنون …
أحزاب مرايقية الركوب على الأمواج من أجل الوصل إلى الحكومة ولكن هيهات هيهات لن نفرط في حزب العدالة والتنمية ولن نسمح لأي فاسد الوصول إلى الحكومة دون الحزب الإسلامي نجدد فيه الثقة وبالنسبة للمتقاعسين فمصيرهم الطرد ولا شيء غير الطرد لا رجعة على التوظيف الجهوي شاء من شاء وكره من كره.
نتذكر جيدا كيف كانت وساطة حزب الإستقلال فيما مضى .. ولن نلدغ من جحر مرتين ..
اوجه اولا جام غضبي على حزب الاستقلال المغربي و أتمنى افوله القريب لضحكه على دقون جميع المغاربة وفي مناسبات عديدة و ليعلم امينه العام ان العديد من المشتغلين و في عدة قطاعات خاصة يفرض عليهم التعاقد فهل من مدافع عنهم؟اما أساتذة التعليم و غيرهم فهل فرض عليهم التعاقد؟اكيد هم سلفا يعلمون انهم متعاقدون مقابل شروط محددة ولا اعتقد ان احدا منهم ارغم على الامضاء و من حسنات الدولة المغربية و اصلاحاتها المشكورة هي الإقدام و في جميع المجالات على فرض التعاقد الامشروط و بالتالي القضاء على الريع و التسيب الاداري و المالي و الفراغات القانونية فرجل التعليم نعلم ما يريده بل و ما توسوس له نفسه اليوم يرفضون التعاقد و غدا يجبرون الحكومة على الامتثال لبرهان الشواهد العليا و امتصاص ما تبقى من ميزانية الدولة فقط لانهم أساتذة البلد يا لها من براغماتية ولا للترسيم الأبدي في الوظيفة العمومية.
التعاقد ظاهرة صحية ،لا يعاديه الامن ليست له الكفاءة التعاقد يربط المسؤولية بالمحاسبة ويقابل الحقوق بالواجبات، أماكلمة فرض عليهم التعاقد فأجهل الجاهلين لن يصدقها حتى في زمن الأمية أماالاستاذ فإنه يقرأ ويكتب ويوقع.
سؤال أوجهه للمتعاقدين المتقاعسين.لماذا قبلتم بالعقدة ثم انقلبتم عليها؟كل يوم يمر يزداد كره الشعب لكم بسبب ترككم لأبناءهم عرضة للضياع والهدر المدرسي.أنا بعا ممسامحكومش.
يجب طرد هد الأطر
خدمتوا شبعتوا
كل الطروف عندكم 6000 درهم شهريا
مادا تريدون هدا هو السؤال
الان توضحت الامور
بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لوثار عن غيره العدل والاحسان مثلا او اليسار المشتت او بقايا الي الامام لرحب به المتعاقدون بواسطة تنسيقيتهم
لكن ان يصدر عن غير العدل ولاحسان واليسار المشتت وبقايا الي الامام فهو غير مرحب به
لاتضربوا منهم احدا كي لا تجعلوا منهم ابطالا
نعم للتعاقد
التعاقد في نظري هو الحل الأمثل لضبط رجال ونساء التعلبم
هؤلاء هم أساتذة التعاقد. السيد حمزة كتب ظروف قاسية بحرف الصاد قاصية. مستوى ضعيف جدا. لو كنت مسؤولا عن قطاع التعليم لطردت جميع المتعاقدين. إنهم عالة على المجتمع
أيضا استعدوا لاحتمال استعمال الكريموجين أو سيارات الإطفاء إذا استدعى فض التجمع ذلك
هذه الفئة دخلت بالإحتجاجات والإضرابات . وإذا رسمت وخلعت عنها لباس التعاقد ، سيفسح المجال أمامها لتنظيم مواسم تلو المواسم من الإضرابات . كما سبق أسلافهم . مؤسسو مدارس المراجعة على حساب أبناء البؤساء .
فرضت عليكم المباراة ثم فرض عليكم
النجاح، ثم فرض عليكم العمل بالعقد وبعدها فرض عليكم الراتب الشهري ……….
في الحقيقة لحقكم ظلم كبير لما خرجتم
من طابور العاطلين فاصبحتم تنتقمون من
أبناء الشعب الأبرياء وتكالبتم عليهم مع
” كورونا ” …..الله يأخد فيكم الحق.
وا تحسين التعليم لا يتأتى بالاضرابات لا يتأتى بالدخول إلى التعليم بدون تكوين لمدة سنتين ذاق فيها الأساتذة المرسمون المر قسوة الفاقة لان معظم من دخل التعليم في السبعينات والثمانينات كانوا فقراء مر المقرر القاسي في الدراسة مر التدريبات خارج المؤسسة تحت إشراف استاذ مرسم يُبنَى عليه نجاحك ثم اخيرا مر امتحان التخرج الذي كان بمتابة الخروج من فم قنينة دخلنا غمار التدريس وكان ينتظرنا امتحان الكفاءة التربوية فكان التعليم فعلا حسنا كان فعلا بخير ولعلكم انتم من هؤلاء الذين درسوا تحت إشراف معلم يغار على ابن الشعب معلم بضمير حي نتمنى أن تكونوا من هؤلاء بما انكم تطلبون المساواة معه شيء من التعقل يا ابنائي ف الرسالة التي حملتموها شاقة ولا تنتظروا دعما من أحد لا أحزاب ولا نقابات لأنهم خدعووووونا قبلكم
لا ينبغي فرض وجهة نظركم على اي احد اذا كنتم تومنون بالاختلاف في الراي. يبدو لي ان هناك ثقة زاءدة. والتلميذ المغربي هو الضحية بسببكم بعدما انقلبتم على ما وقعتمون عليه بأنفسكم…
فرض عليهم التعاقد لأنهم وقعوه مكرهين .و التعاقد في التعليم يكون على تحقيق الأهداف .