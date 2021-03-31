تجربة اللعب مع المنتخب تجلب سعادة "ماسينا"

تقدم آدم ماسينا، الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، بالشكر لجامعة الكرة ومختلف مكونات المجموعة، على المعاملة التي حظي بها خلال فترة تواجده داخل معسكر “الأسود”، الذي اختُتم أمس الثلاثاء بمواجهة بوروندي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.

ونشر الظهير الأيسر لنادي واتفورد الإنجليزي صورة لتشكيلة المنتخب المغربي التي واجهت بوروندي، وكان ضمنها ماسينا أساسيا؛ وذلك عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي “إنستغرام”، معلقا عليها بالقول: “شكرا للجميع، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزملائي والمدرب وطاقمه. وأشكر كل من تعاطف بشكل جيد.. شكرا لكم.. يا لها من تجربة”.

وقدم صاحب الـ27 عاما أوراق اعتماده بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهتيْ موريتانيا وبوروندي، ما قد يجعله الخيار الأنسب في هذا المركز مستقبلا، خاصة أن الرواق الأيسر عانى في السنوات القليلة الماضية.

وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه بوروندي بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن آخر جولة عن المجموعة الخامسة برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستُقام بالكاميرون.

وأنهى المنتخب الوطني مرحلة التصفيات على رأس مجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بـ5 نقاط عن موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ5، بينما تذيل إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.

وكان زملاء ماسينا ضمنوا حضورهم في “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة الجولة الماضية أمام موريتانيا، بينما رافق الأخير “الأسود” بعد تغلبه اليوم على مضيفه إفريقيا الوسطى بهدف دون رد.

يُشار إلى أن منير الحدادي هو من وقع الهدف الوحيد في المباراة، عند الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الأول، محرزا بذلك “باكورة” أهدافه مع “الأسود” في ثاني ظهور رسمي له مع النخبة الوطنية.