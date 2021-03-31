تجربة اللعب مع المنتخب تجلب سعادة "ماسينا"

تقدم آدم ماسينا، الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، بالشكر لجامعة الكرة ومختلف مكونات المجموعة، على المعاملة التي حظي بها خلال فترة تواجده داخل معسكر “الأسود”، الذي اختُتم أمس الثلاثاء بمواجهة بوروندي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة.
ونشر الظهير الأيسر لنادي واتفورد الإنجليزي صورة لتشكيلة المنتخب المغربي التي واجهت بوروندي، وكان ضمنها ماسينا أساسيا؛ وذلك عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي “إنستغرام”، معلقا عليها بالقول: “شكرا للجميع، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وزملائي والمدرب وطاقمه. وأشكر كل من تعاطف بشكل جيد.. شكرا لكم.. يا لها من تجربة”.
وقدم صاحب الـ27 عاما أوراق اعتماده بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهتيْ موريتانيا وبوروندي، ما قد يجعله الخيار الأنسب في هذا المركز مستقبلا، خاصة أن الرواق الأيسر عانى في السنوات القليلة الماضية.
وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه بوروندي بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، ضمن آخر جولة عن المجموعة الخامسة برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التي ستُقام بالكاميرون.
وأنهى المنتخب الوطني مرحلة التصفيات على رأس مجموعته برصيد 14 نقطة، متقدما بـ5 نقاط عن موريتانيا الوصيف، ثم بوروندي ثالثا بـ5، بينما تذيل إفريقيا الوسطى الترتيب بـ4 نقاط.
وكان زملاء ماسينا ضمنوا حضورهم في “كان” الكاميرون قبل خوض مباراة الجولة الماضية أمام موريتانيا، بينما رافق الأخير “الأسود” بعد تغلبه اليوم على مضيفه إفريقيا الوسطى بهدف دون رد.
يُشار إلى أن منير الحدادي هو من وقع الهدف الوحيد في المباراة، عند الدقيقة الـ 44 من زمن الشوط الأول، محرزا بذلك “باكورة” أهدافه مع “الأسود” في ثاني ظهور رسمي له مع النخبة الوطنية.
من خلال مشاركته في المبارتين الأخيرتين يظهر علو كعب ماسينا خاصة أنه الوحيد حاليا في المنتخب الذي يلعب كظهير دفاع أيسر.. في الحقيقة أن مجمل اللاعبين المغاربة سواء المحليين أو الدوليين مستواهم عالي المشكل عندنا في المدرب وزمرته من المساعدين الذين دون المستوى رغم المبالغ الضخمة والإمكانيات الكبيرة المتاحة لهم.. يجب التفكير بجدية في تغيير هذه الجوقة قبل فوات الأوان
تجربة المنتخب تجلب الراتب السمين و الفنادق الفخمة و المنح الكبيرة إلا الألقاب تظل إلى اجل غير مسمى منذ السبعينات
يجب تغيير المدرب الوطني لكرة القدم لأنه لن و لن يعطي شيئ للمغارب.
سنتين ولازال لم ينتج منتخب يمكن مواجهت الفرق الكبار
ويقول أننا تأهلنا ..على حساب منتخب يحتل المرتب 115 عالميا
.كما لاحضنا عدم إنسجام الاعبين فيما بينهم
وعدم وجود عميد فريق حقيقي رغم مرور سنتين والمدربين يأخدون أموال طائل …..
تغير المدرب شيئ ملح خصوصا وان النتخب قادم على اقصائيات كاس العالم وكاس افريقيا بالكامرون وان يتم على المنادات عن مدرب اجنبي الذي يخدم مصالح المنتخب لان جميع الفرق الافريقية تعج بلاعبين يلعبون بالدوريات الاوربية حداري من تكرار الاخطاء لاننا بعد سنتين مع هذا المدرب لم نلتمسوا اي بصمة داخل الفريق حداري تم حداري
ما يمكن ملاحظته أن لا عبي الفريق الأول يمتازون بمهارات عالية خصوصا في فرقهم الأوروبية إلا أن الناخب الوطني خليلودزيتش لم يتمكن لمدة عام بوجود فريق قوي منسجم وفعال ::::لمن نحمل المسؤولية؟ ؟ هل للناخب الوطني؟ ؟؟؟ ام للاعبين؟ ؟؟؟.
اعتقد ان المادة الخام موجودة؛ لاعبين في المستوى؛ بل حتى اللاعبين المحليين؛ ؛مركز محمد السادس لكرة القدم على المستوى العالمي؛ كل شيء متوفر ::؛لدا حان الوقت للمسؤولين للوقوف على مكامن الخلل ::؛أما الإبقاء على المدرب الحالي وبالتالي مواصلة المشوار كيفما كانت النتائج (( حتى لو كانت كارثية)) ::::أما إنفاد ما يمكن انقاده والبحث عن مدرب بديل للايجاد توليفة جديدة لمجابهة فرق متل غانا /نيجيريا /السنغال /مصر اوتونس الخ.
السعادة ما كيجيبهاش اللعب مع المنتخب،وااااا كيجيبها ديك الأموال الطائلة من تعويضات و بريمات لي كياخدوها اللعابة والأطقم لي فخدمة اللعابة و عددهم شي 30واحد،والطامة الكبرى ديك المانضة لي أكثر من سمينة لي كياخد المدرب وما عمرو فرح بيها.و هاد الشي كلو من فلوس الشعب دافعي الضرائب،و مقابل ماذا؟>>داك اللعب الزين وديك الألقاب و الكؤوس لي كيجيبو…..