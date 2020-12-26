"تجميد الحوار" يبقي ملفات عالقة ويشعل الغضب في النقابات التعليمية‬

مازالت مجموعة من الملفات التعليمية العالقة تثير استياء المركزيات النقابية القطاعية، بفعل عدم حلها من طرف وزارة “التربية الوطنية”، في ظل “غياب الحوار الاجتماعي” بين الطرفين منذ بداية جائحة “كورونا” بالمغرب.
وكشف التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، “الحيف” و”التمييز” ضد بعض الفئات التربوية؛ من قبيل أطر التوجيه والتخطيط التربوي الذين انخرطوا في دينامية احتجاجية.
وسجل التنسيق سالف الذكر، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما أسماه “الهجوم المستمر” على مكتسبات وحقوق الشغيلة، من خلال “إغلاق” باب الحوار وعدم التجاوب مع مطالبها المهنية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “الحكومة، ومعها وزارة التربية الوطنية، لا تدفعان في اتجاه معالجة المشاكل المطروحة، بل تنتهجان سياسة اللامبالاة”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن ذلك “يعني الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما، وعدم تطبيق حتى التزامات الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات بخصوص حل ملفات عدة”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي يندرج ضمن الملفات المتفق بشأنها؛ وهؤلاء يمضون سنتين من التكوين في مركز التوجيه والتخطيط، ويفترض أن تخول لهم هذه المدة نوعا من الترقية”.
واسترسل المتحدث: “ما يحدث، مع الأسف، أن المعنيين بالأمر يتخرجون بوضعية إدارية أقل من السابقة، وبالتالي طالبنا الوزارة الوصية على القطاع بترقيتهم إلى السلم الإداري 11 بعد إعداد مرسوم تعديلي، لكن الوزارة لم تفِ بوعدها، وهو ما دفع هؤلاء الأطر إلى الدخول في دينامية احتجاجية تصعيدية”.
جدير بالذكر أن الكثير من الفئات التعليمية نزلت إلى شوارع العاصمة الرباط خلال الأسابيع الأخيرة، سعياً منها إلى تغيير وضعيتها الإدارية، مسنودة بالنقابات القطاعية، التي تطالب الوزارة المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار قصد حلّ الملفات المتفق حولها خلال بداية 2020.
“الغضب في النقابات التعليمية”- واش كاين فقط النقابات التعليمية؟زعما على زين التعليم عندنا – ماذا عن القطاعات الاخرى التي تعاني في صمت مثل النقل و السياحة و الفندقة و المطاعم و المقاهي و بائعو الخضر و اللحم و الدجاج و الفراش و المواد الغذائية و البحارة و الفلاحين و قطاع الابناك و الطاكسيات و اصحاب الاعراس و الحفلات و المخابز و البناء و العقار و العساسة و قطاع المحاكم و الجماعات و المهندسين و قطاع الصناعات الحرة الخ الخ الخ- دوما النقابات التعليمية؟ زعما يصنعون الصواريخ و السيارات و الكهرباء و الاسلحة و قطع الغيار وووووووو الامور الضرورية للحياة
هاذ النقابات عمرها ما غتسالي تحل معها مشكل تقلب على واحد آخر.احنا ضاربانا الجاءحة وهم كيقلبو على الفلوس .
النمو ناقص 8% خص الحكومة تنقص ليهم 8% .الموظفين كلهم .منين كتكون الزيادة في pib كتزيدهم الدولة .الآن ناقص خصها تنقص ليهم هذا هو العدل.والدمقراطية.
واش هذا وقت مطالب اجتماعية أو مالية؟؟؟. كمغاربة نعرف انه كاين اللي ما عندو حتى قوت يومه هو واولاده ، بسبب كورونا..والكساد التجاري . وإغلاق المحلات والمطاعم والفنادق والمقاهي ووو..احمدوا الله انكم تتوصلون براتب كل شهر … اتقوا الله … معلم متقاعد
السيد الوزير السنة الماضية في البرلمان وعد بتسوية ملف المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون قبل نهاية السنة التشريعية والي حدود الساعة لاشئ يدكر
عرفت وضعية رجال التعليم تحسنا غير مسبوق في عهد حكومة التناوب الأولى والثانية ، حيث عرفت هذه الفترة الإنتقالية القصيرة زمنيا الكثير من المحابات المجانية ، والكثير من التعاطف الغريب ، والإستسلام التام لمطالب شغيلة القطاع ، وشكلت الفترة جنة الوظيفة العمومية . الذين وجدوا أنفسهم يتقاضون رواتب تفوق متوسط الدخل العام ، لمجرد العمل لبضع سنين ، بفعل تسريع وتيرة الترقي في السلاليم الوظيفية ، اعتمادا على أقدمية صورية ، دون أخذ بالكفاءة أو تقييم المفتش أوالمدير أو حتى اجتياز اختبار شكلي . كانت أيام فوضى وتعاطفا أعمى ، من رجالات حزب تصدر المشهد غالبية كوادره كانت من رجالات التعليم . وهو ماخلق هوة وفارق بين القطاع ، وباقي القطاعات على مستوى الرواتب والإمتيازات . وكعادة الأمور عندما تزيد عن حدها فقد جعل هذا المعطى الطارىء رجالات التعليم يغادرون الفصول غالبية أيام الموسم الدراسي بزعم المظلومية وهي الحيلة كانت تنطلي على الإشتراكيين الذي أفسدوا التعليم ورجالاته ، لدرجة أن أصبح دخل (معلم ابتداءي) قبل توحيد المصطلح في أستاذ يتقاضى راتبا أعلى من راتب طبيب في في القطاع العام .
الدولة تريد إهانة رجال التعليم من خلال تكريس الهشاشة في أهم مجال حيوي في الدولة من خلال فرض التعاقد على الاستاذ..كيف لاستاذ يشتغل خمس سنوات ولا زال في الرتبة 1 ومحروم من الانتقال بين الجهات وليس له رقم مالي ولا الترقية بللشهادةولا اي شي…
نطلب من جلالة الملك التدخل لإنصاف هذه الفئة..
و ماذا عن الترقية خارج السلم لأساتذة الابتدائي و الاعدادي؟ ؟
من العدل و المنطق ترقية أساتذة الابتدائي و الاعدادي إلى خارج السلم والسلام عليكم.
واش كين غير التعليم مصطلحات تثير الغثيان مثل التنسيقية وتحسين الوضعية والحفاظ على المكتسبات والزنزانة رقم 10 و تحسين الوضعية والترقية بالشهادة…والحماق هذا واش مامتبعين اخبار اقتصادية على هاد الجائحة.
حتى الملفات التعليمية التي قيل عنها انها تم حلها وصرح رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية امام البرلمان بتسويتها لم يتم تسويتها صراحة بل جزئيا وبطريقة مهينة كملف ضحايا النظامين خريجي المسلمين 7 و8 تسوية قيل عنها تقاعد مريح بينماتمت ترقية بعضهم إلى السلم 11 بزيادة 200درهم فقط باحتساب كارثة معدل 8سنوات التي اقرها رئيس الحكومة السابق السيد بن كيران
ملف ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف ينتظرون من الجهات الحكومية لقاءهم من ثمانية سنوات الأخيرة من العمل قصد الحصول على تقاعد مريح كما جاء فى تصريح الوزير الأول بن كيران و السيد العثمان وباقى أعضاء الحكومة
متلازمة الأساتذة هي مرض نفسي ظهر في المغرب منذ نهاية القرن الماضي والمصاب به يجعل الاستاذ سبب كل مشاكل التعليم و حتى باقي القطاعات. كعادة المرضى بالمتلازمة سيقفزون فوق موضوع المقال للتحدث عن اضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الغصة المرة في حلق من يقضي سحابة يومه في المقهى ولله في خلقه شؤون.. الإضرابات والنقابات والتنسيقيات دليل على صحة المشهد الديمقراطي المغربي الذي يسير بمؤسساته في الطريق الصحيح بقيادة جلالة الملك حفظه الله. أما التضييق على حرية الإضراب بالاقتطاعات السرقات فهي من تدبير بن كيران المخلوع لخلق تصادمات في المشهد السياسي المغربي.. فلا ثقة في الإسلاميين الذين يقولون غزة قبل تازة بل بلادنا أولى بتضحياتنا دون تفريط في القدس تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين نصره الله.
لو كانت مردودية الشغيلة التعليمية توازي وتواكب مطالبهم واحتجاجاتهم وتظلماتهم لكنا أفضل بكثير ولما تجرئنا البتة على انتقادهم وقدحهم لأننا أنذاك سنكون ظالمين وآثمين.ولكننا متيقنين أن النسبة الغالبة منهم لا تلتفت للمصلحة العامة بقدر ما تواظب باستماتة على مصالحها المادية والشخصية.ما يغيضني هو الدولة تبدو ضعيفة ومغلوبة على أمرها في تعاملها معهم الذي يتسم دائما بعدم الصرامة والردع والزجر اللازمين.
لم نعد نثق بتاتا في النقابات فهي لا تمثلنا ولا تمثل سوى مصالحها الخاصة. نود فقط ان يتم الغاؤ منشور تجميد الترقيات فنحن نكفل اسرنا الصغيرة والكبيرة وهاته الزيادة وان كانت صغيرة فهي تهم العائلة باكملها.
عيب و عار انظروا هذه المفارقة العجيبة:
دخلت لمركز التوجيه و التخطيط بالسلم 11 و تخرجت منه بنفس السلم شعبة التخطيط و ما ادراك ما تلقيناه من تكوين و تخرجنا بنفس السلم و مستشار تقني، بينما يلج استاد متلي مركز التفتيش بالسلم 10 و يتخرج مفتش و لم يدرس سوى الديداكتيك و ما شابه، قمة الظلم حين تناقش المستشارين و كأنهم شمتوا و اهينوا.
يجب تغيير الإطار الى مفتش و هو مطلب عادل جدا
يجب على كافة الموظفين والاجراء والمتقاعدين أن لا ينتظروا شيء من الحكومة البيجيدية .. منذ عشر سنوات ونحن ننتظر الدي يأتي ولا يأتي[email protected]@ حزب انا عكسنا!!!! كأننا اعداء الوطن أو شيء من هذا القبيل!!! إنتظر المتقاعد معاشه حتى وجدوا له فصلا في الدستور وهو الفصل 77كي لا تحذف.الظريبة على المعاش رغم انه اذاها وقت العمل!!! إنتظر الأجير زيادة 5/100 التي لا تغني ولا تسمن من جوع انتظارا طويلا ولا شيء!!!! إنتظر المعلم والأستاذ دمجهما ضمن الوظيفة العمومية لأعوام ولا من مجيب[email protected] انتظرت الأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل ولا شيء تحقق؟؟؟؟؟ الذي تحقق في عهد البيجيدي هو غلاء الأسعار والخصم من الأجر في حال اظرب الأجير أو الموظف عن العمل احتجاجا على الحكرة!!!!! باختصار لا تنتظروا شيءا في عهد هذه الحكومة[email protected] عندما تكون النقابات ضعيفة في أي بلد فإن الحكومات تكون قوية وهذا ما ينطبق على بلدنا!!!!
لا تنتظرون شيء من السيد امزازي لان هدا القاع الحيوي لا يهمه و لا يبالي بمشاكله التي تفاقمت في عهده دون ان يرفع ساكنا و الحل هو رفع ملتمس للسلة العليا .
الوزارة جمدت إجراءات كانت روتينية منذ سنوات طويلة ولها مراسيم وقوانين أساسية تنظمها فما بالك بأشياء لم يصدر في شأنها شيء بعد. شكرا سي العثماني وحزب التعمية على تجميد الترقيات حتى الرتبة أصبحت تحتاج احتجاجا.
نداء : يجب تدريب رجال ونساء التعليم مع بعض الاستيثناءات على حمل السلاح وارسالهم الى الحدود الجنوبية من المغرب للدفاع عن حوزة وطننا ونغلق التعليم لان سلامة ووحدة الوطن اولى الاولويات حياة او موت.