تجهيز "جامعة فاس" بآلات طباعة ثلاثية الأبعاد

تعزّزت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بأول مختبر للتصنيع أو ما يُعرف بـ”فاب لاب” (FabLab)، والذي يتيح للمخترعين والمهندسين تجربة ابتكاراتهم وطباعتها باستعمال طابعات ثلاثية الأبعاد.

وقد جُهّز هذا المختبر، الذي يحتضنه قطب الابتكار التابع للجامعة، بحر هذا الأسبوع، بثلاث طابعات ثلاثية الأبعاد وماسحة ضوئية ثلاثية الأبعاد؛ وهي تجهيزات تطلب اقتناؤها، وفقا لما أورده رضوان مرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مبلغ 1.4 ملايين درهم.

المسؤول الجامعي ذاته أكد، في تصريح لهسبريس، أن الطابعات المقتناة ذات تكنولوجيات مختلفة ومن النوع الأكثر استعمالا في العالم، مبرزا أنها ستمكن الباحثين من تصنيع نماذج لمبتكراتهم بسهولة وسرعة، قصد التأكد من مدى مطابقتها لأهداف الأبحاث التي يشتغلون عليها.

وأبرز مرابط أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله ستواصل تطوير مختبر “فاب لاب” من أجل النهوض بالبحث العلمي والابتكار، مضيفا أن هناك تكنولوجيات أخرى في هذا المجال ستعمل الجامعة على إدخالها إلى المختبر مستقبلا.

وجرى تعزيز قطب الابتكار، بالموازاة مع ذلك، يوضح رضوان مرابط، لجريدة هسبريس، بأجهزة علمية إضافية، من خلال استثمار إجمالي يبلغ 14.5 ملايين درهم، موردا أن هذه المعدات تروم دعم آليات التحاليل المخبرية والنهوض بالبحث العلمي بالجامعة.

ولهذه الغاية، أوضح رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أنه جرى اقتناء ميكروسكوب إلكتروني من الجيل الجديد، وجهاز متطور من صنف HPLC للتحاليل البيولوجية والكيميائية، والذي قال المسؤول الجامعي ذاته أنه يعد الأول من نوعه بالجامعات المغربية.