تحديد موعد مباراة نهائي "كأس محمد السادس"

تحديد موعد مباراة نهائي "كأس محمد السادس"
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 20:22

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم تاريخ الـ21 من غشت المقبل موعدا لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع في المغرب بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي.

وقال طلال آل الشيخ، مدير الكأس العربية، إن نهائي المسابقة، سيقام في الشهر سالف الذكر بالمملكة المغربية.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن رأي اللجنة المنظمة استقر على غشت موعدا للمباراة النهائية، بعد أن تم في وقت سابق اقتراح شهر ماي.

وأشار إلى أن الموعد الجديد للنهائي هو الأقرب؛ إذ يأتي تزامنا مع انطلاق الموسم المقبل من الدوريين المغربي السعودي.

وشدد آل الشيخ على أن قيمة المكافأة المالية للمتوج باللقب لم تتغير حتى الآن.

وعن إمكانية الحضور الجماهيري، أوضح أنه لم يتحدد ذلك بعد، مبرزا أنه يعتمد على مسؤولي الصحة بالبلدين لأنهم حريصون بمعية الاتحاد العربي على سلامة الجميع.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية بلغ نهائي الكأس العربية بتجاوزه الإسماعيلي المصري في المربع الذهبي، بينما تخطى الاتحاد مواطنه الشباب.

اتحاد جدة الرجاء الرياضي كأس محمد السادس كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

6
  • الرجا في الله.
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 20:36

    فريق الرجاء فريق ضعيف اذن، نتمنى حظ سعيد للفريق السعودي الشقيق و كل عام و أنتم بخير.

    -32
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  • tupac chakur
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 20:41

    بالتوفيق للرجاء العالمي في خطف الكاس العربية الغالية التي تحمل هذا الموسم اسما غاليا علينا و على كل المغاربة …

    9
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  • [email protected]
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 20:42

    بتوفيق إن شاء الله للجميع و أتمنى الفوز للرجاء

    9
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  • عبدالرحيم
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 20:44

    ما اصعب أن يرتبط توازن نادي المالي وتصفية ديون لاعبيه ومستخدميه ودائنيه وتعزيز صفوفه بصفة شبه حصرية من حصة فوزه بلقب.
    على كل حال نتمنى الفوز للرجاء بهذا اللقب وأن تتم إعادة هيكلة بنيوية المؤسساتية وتجارية للفريق على شاكلة كبار نوادي القارة .
    ولنا في النادي الاهلي المصري خير مثال ونموذج.

    3
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  • Hassan
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:06

    21غشت يصادف ذكرى ميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نتمنى إن تفوز الرجاء و نحضى بفرحتين عيد الشباب و كأس الدوري العربي .

    0
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  • Hamza
    الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:19

    يوم البرمجة يصادف ذكرى عيد الشباب او عيد ميلاد عاهل البلاد الذي ربما سيتشرف بحضور المقابلة.
    احدى الفرق ستموت بالفقسة

    0
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