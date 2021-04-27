تحديد موعد مباراة نهائي "كأس محمد السادس"

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم تاريخ الـ21 من غشت المقبل موعدا لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي سيجمع في المغرب بين فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي.

وقال طلال آل الشيخ، مدير الكأس العربية، إن نهائي المسابقة، سيقام في الشهر سالف الذكر بالمملكة المغربية.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن رأي اللجنة المنظمة استقر على غشت موعدا للمباراة النهائية، بعد أن تم في وقت سابق اقتراح شهر ماي.

وأشار إلى أن الموعد الجديد للنهائي هو الأقرب؛ إذ يأتي تزامنا مع انطلاق الموسم المقبل من الدوريين المغربي السعودي.

وشدد آل الشيخ على أن قيمة المكافأة المالية للمتوج باللقب لم تتغير حتى الآن.

وعن إمكانية الحضور الجماهيري، أوضح أنه لم يتحدد ذلك بعد، مبرزا أنه يعتمد على مسؤولي الصحة بالبلدين لأنهم حريصون بمعية الاتحاد العربي على سلامة الجميع.

يذكر أن ممثل كرة القدم الوطنية بلغ نهائي الكأس العربية بتجاوزه الإسماعيلي المصري في المربع الذهبي، بينما تخطى الاتحاد مواطنه الشباب.