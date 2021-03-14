تعسف جزائري على الحدود مع المغرب يشعل نيران الغضب في فكيك

لجأ فلاحون في إقليم فكيك بشرق المملكة إلى لغة الاحتجاج، بعد تبليغهم من قبل السلطات الجزائرية بضرورة إخلاء منطقة “العرجة أولاد سليمان” في أجل أقصاه 18 مارس الجاري؛ وهو ما أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظم فلاحو منطقة “العرجة” شمال شرق مدينة فكيك وقفات احتجاجية ضد السلطات المحلية، وطالبوا الحكومة المغربية بتوضيح حقيقة ما يجري إلى الرأي العام الوطني.
يوم أسود
بدأ عدد من الفلاحين المغاربة في إخلاء منطقة “العرجة” وجمع معداتهم قبل حلول 18 مارس، والذي اعتبروه بمثابة يوم أسود لمدينة فكيك؛ لأن الجزائر، حسبهم، “تواصل اقتطاع أراض مغربية بعدما فعلت نفس الشيء مع منطقة زوزفانة”.
وقال عبد المالك بوبكري، أحد ملاكي الضيعات الفلاحية، إنه لمدة 30 سنة وهو يدخل إلى منطقة “العرجة” ويستغل أراضيها دون أن تمنعه السلطات الجزائرية أو المغربية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغهم من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية بعدم استغلال الأراضي المتواجدة بالمنطقة بعد تاريخ 18 مارس؛ وهو ما يحيل إلى وجود اتفاق بين البلدين على هذا القرار.
ووفق المتحدث، الذي يملك 1500 نخلة بالضيعات، فإن هذا القرار تم بتنسيق بين السلطات الجزائرية والمغربية، دون إخبار مستغلي الضيعات الفلاحية مسبقا؛ وهو ما أثار استغرابهم. ويوجد بهذه الحدود أزيد من 30 ألف نخلة يستغلونها مغاربة منذ قرون، حسب تصريحات المتضررين.
ورفع المحتجون، في مسيرة احتجاجية أمس السبت، شعارات تطالب الحكومة المغربية بالتدخل لحماية ممتلكاتهم؛ من قبيل “بغينا جيش الكركرات يحضر لينا فالعرجة”، و”يا عامل يا باشا كولوها بلا فرشة.. هذا انتقام الجزائر على انتصار الكركرات”.
وقال المحتجون، إنه قبل ترسيم الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، هناك وثائق تاريخية تؤكد أن منطقة العرجة مغربية وليست جزائرية، وأشاروا إلى وثيقة كتبت سنة 1939 إبان الاستعمار الفرنسي، جاء فيها أن الضيعات المعنية “تابعة للدولة المغربية”.
غموض الاتفاقية
ووفق معاهدة متعلقة بخط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
هذا الغموض في الاتفاقية أكده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، وقال، في بيان له، إن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
وحمل المصدر الحزبي، الذي دخل على خط احتجاجات السكان المتضررين، الحكومة المغربية مسؤولية ما يقع اليوم، معتبرا أن “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فكيك وورطتهم، إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراض قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”.
وأكد المصدر ذاته أن “الأراضي المعنية، والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر أولاد سليمان لسنين مضت، في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”، وزاد أن “هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر”.
وشدد فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك أن من شأن هذا الإجراء “ألا يزيد المنطقة إلا تهميشا وتهجيرا لسكانها الذين ستضيق بهم رقعة الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر المورد الأول للأسر الواحية”.
وأضاف التنظيم السياسي أن هذه الحادثة “أيقظت في أهل فكيك جروح الماضي بضياع منطقة “زوزفانة”، بناء على مخلفات الاستعمار وتنصل الدولة الجزائرية من عهودها مع المملكة المغربية”.
ودعا البيان الصادر عن فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك السلطات المغربية إلى فتح حوار مع المتضررين، والتعامل معهم “وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين”.
وطالب الاتحاد الاشتراكي بفكيك الدولة المغربية بأن تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر المأساة نفسها مرة أخرى.
ويرى مراقبون أن الجزائر حرصت تاريخيا على استغلال هذا الفراغ القانوني في الحدود الشرقية، وظلت تستغله كورقة ضغط سياسية كلما تعرضت إلى إخفاقات دبلوماسية في نزاعها مع المملكة المغربية؛ وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى دعوة الرباط إلى إعادة فتح ملف الحدود الشرقية مع الجزائر وحسمه بشكل نهائي.
ووفق المتحدث، الذي يملك 1500 نخلة بالضيعات، فإن هذا القرار تم بتنسيق بين السلطات الجزائرية والمغربية، دون إخبار مستغلي الضيعات الفلاحية مسبقا؛ وهو ما أثار استغرابهم. ويوجد بهذه الحدود أزيد من 30 ألف نخلة يستغلونها مغاربة منذ قرون،
ديالنا ديالنا..الا ماشي ديالنا يردوها ليهم والمغرب يعوضهم ..الابتزاز حسب المزاجية ماشي فصالحنا.خاصة مع الانجازات الاخيرة.
آش هادشي؟؟مابقينا فاهمين والو،والحكومة وشرحي لينا،آش هاذ الذل
يجب ان تعلم الجزائر و جنرالاتها الاغبياء العجزة ان كل الشعب المغربي وجيشه مستعد للدفاع عن اخوانهم المغاربة بفكيك او غيرها اواينما كانو .الدولة لي ما قدرت توفر حتى اللقاح والبنان لشعبها راه ما تقدرش على الحرب .
الشؤون الخارجية تابعة لمحمد السادس
ولماذا تتكلمون عن العثماني وغيره
فين هو الملم المسؤول الأول عن الشؤون الخارجية
يجب على المغرب تشييد قاعدة عسكرية على هذه الارض وتعويض الفلاحين المغاربة وسوف نرى ماذا سيفعل أعداء المغرب
حماية الترابي الوطني ، وحقوق المواطنين ، مسؤولية الدولة شرعا وقانونا . وإن عجزت فما عليها إلا التصريح بدلك ، وفسح المجال للشعب المغربي ، التوجه الى الحدود لرد كابرنات فرنسا ، فما هدا التهاون والتسامح ، وجب التعامل مع الطغاة بنفس اسلوبهم ، مللنا من اسطوانة نحن دولة أمة راقية تتعامل بحسن الخلق الى غير دلك من التفاهات .
انشري يا هسبريس ، لقد طفح الكيل .
يجب على المغرب أن يستعد جيدا لهذا الفخ .
قبل أيام كُدِبَ هدالخبر واليوم تأكدون ان السلطات الجزائرية تُخلي الفلاحين المغاربة من أراضيهم فهل من توضيح لما يجري هناك أم أن ماخفي مايلبث أن يظهر جلياً بتبريراتٍ واهية.
إلى متى تبقى السلطات المغربية مكتوفة الأيدي، بينو لينا هادي هي الفرصة، الجزائر راه ضسرات.
يجب أن تكون الحكومة الجزائرية حذرة للغاية. نحن المغاربة قادرون على إيذاءهم حيثما كان ذلك ضروريا. إن المغرب فاسد لكننا سندافع وراء أي حدود. يعيش المغرب ويساعد الله إخواننا الجزائريين على تحقيق هدف تفكيك تلك الحكومة غير المؤهلة. نحن نحب بلادنا وسندافع عنها حتى آخر رجل
كفانا استدعاءا للسفير….والاحتجاج لديه والتنديد وكذا وكذا ….ووووو…كل ماهناك ان الوقت قد حان لقطع هذه *العلاقة الاخوية* وطرد السفير وبدون رجعة …..التحرش المبالغ فيه والابتزاز والحقد من جار سيء ….يلزمه شيء من الحزم ….دبلوماسيتنا في الطريق الصحيح…..بالتوفيق…!!!!
الى بصح هاد الارض انتاعهم اوا الرد راه باين .تمديد الحزام الأمني الى تندوف وتعويض هؤلاء الفلاحين بمساحات شاسعة من الأراضي في الصحراء.الجزاىر هي الخاسرة والمغرب هو الرابح كالعادة فهؤلاء فلاحون يحولون الصحاري الى جنات خضراء .الارض شاسعة في المغرب الحمد لله من طنجة للكويرة.
دابا اش نتيقو … الاتجاجات… او البلاغ الي صدر قبل ايام كينفي ان الجيش الجزائري ما قال والو للناس.. و ان الاخبار الواردة عارية من الصحة… راه هد التناقدات غادي تهز تقة المغاربة فالمسؤولين ديالهم … و غادي يبداو يتيقو القصف الوهمي و يتيقو صواريخ الكركارات… اوا من نهار الاول لازم تقتل الحقيقة
une marche marocaine devant ces mangeurs de miettes jour et nuit et les empêcher de dormir ,Pour prévenir contre une défaite psychologique sur l’armée marocaine
الارض جزائرية و تقع خارج حدود المملكة في الواقع و لو ان المنطقة كاملة كانت مغربية قبل أت يقتطعها الإستعمار و المغرب يدفع ثمن الخضوع في تلك الفترة التاريخية، يجب تعويض العائلات بأراضي أو تعويضات مالية و غلق الملف لأن النزاع و التظاهر في مرحلة يحبذ فيها المغرب الحلول الدبلوماسية و الحرب الباردة يجي تفادي أي نوع من المواجهة المباشرة.
ادا كان مايدعون سكان المنطقة بهدا الاعمال من قبل النظام الجزائري وان حكومتنا لم تتحرك وهم في نوم عميق اما انها غير قادرة على دحر هدا التعدي على مواطنيها وماعليكم الا تقديم شكاية انثم بنفسكم للأمم المتحدة مادام انكم تدعون لكم ملكية الأراضي ولاتنتظر ون من حكومة غير قادرة حل مشاكلها بينها هم مشغلون بتقسيم كعكة الانتخابات والكراسي
ماهدا العبت؟ فلاحون مغاربة في المغرب تطالبهم الجزائر بالاخلاء ويحتجون ضد الجزائريين؟ أين القوات المسلحة الملكية؟؟
اذا كان المغرب قرر مع الجزائر سيرورة هاذ القرار و تنفيذو دون اعلام الفلاحين فالمغرب يتحمل المسؤولية الكبرى تجاه مواطنيه و المسؤولية اكبر لانهم ثلاثين سنة و هوما كيعيشو عل استغلال فارض جزائرية دون وضع المغرب لحلول لهم اخطاء مثل استغلال سبتة و مليلية للتهريب و على قبل الاحتجاج هاذي ما وقفتهاش السلطات ما كتنشرش كورونا و المعلمين و العطلين و الفقراء و الاطباء و…. كينشروها فالمغرب فهم تسطى
إلا كانت الأرض جزائرية كما تايدعاو جنرالات الجزائر خصهم يدليو بوثائق الامم المتحدة وفي نفس الوقت خص الحكومة المغربية حتى هيا طالب باسترجاع الصحراء الشرقية
“وقال عبد المالك بوبكري، أحد ملاكي الضيعات الفلاحية، إنه لمدة 30 سنة وهو يدخل إلى منطقة “العرجة” ويستغل أراضيها دون أن تمنعه السلطات الجزائرية”، إنه يدخل إلى المنطقة ويستغلها إذا ليس له بل طلبها مالكها. بدون خلق مشكل تبحث عنه الجزائر لفك ورطتها في الحراك يجب حل المشكل سلميا وإعطائها لمالكيها. المشكل الأصلي سببه الملك الراحل محمد الخامس لأنه لم يريد استرجاع أراضيه من فرنسا عندما قدمتها له وقال لها بأنه سيتطرق للمشكل مع قيادته الجزائر التي كان يعينها واستقبلها في قصره.
قاطعوا التمر الجزائرية حتى لا يبيعوكم تلك المأخودة من الضيعات المصادر، هولاد يبحثون عن الذرائع لاشعال المنطقة وصرف الانظار عما يجري في الداخل.
و ما الفائدة من 12 قرنا اللتي نفتخر بها إن لم تكن حسمت في حدود البلاد مند زمن بعيد ولازال لإستعمار الى حدود اليوم ينخر في البلاد كسبتة و مليلية ومشاكل الصحراء وووو
هل من المعقول ان الدولة المغربية لم تضبط الحدود في فكيك، نصف الصحراء الشرقية استولت عليه الجزائر بعد حرب الرمال ، و الان تريد الاستلاب اراضي مغربية للساكنة فكيك !
على المغرب ان لا يبقى يتفرج في الوضع ، ناس فكيك تضرروا من سطو الجزاير الاراضي المغربية
يجب على الدولة المطالبة بحقها التاريخي فيما يخص ترسيم الحدود وتوضح للرأي العام ما جرى وما يجري.
ان دولة العسكر تمادت في سياساتها اتجاه المغرب و اتجاه المواطن الجزائري ..بصفة عامة اذ انها حيث ما تعرضت للاخفاقات السياسية داخليًا و خارجيًا ..تحاول خلق نوع من التوتر وجعله كورقة ضغط
إوا على هاذ لحساب غتخرج لينا شي بوليزاريو جديدة فالشرق. لاحول ولا قوة إلا بالله. وبطبيعة الحال المغرب لن يحرك ساكنا. سيخرج لنا مسؤول ليقول المغرب دولة مسالمة ودولة السلم والسلام والحب والحنان.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بأرض المغرب. جميع المغاربة مع فكيك وراء القوات المسلحة الملكية.
إنها فرصة تاريخية لإعادة النقاش حول حدودنا الشرقية خاصة مع إخراج فرنسا لوثائق من أرشيفها الإستعماري في المنطقة. نحن لسنا دعاة حرب و نحاول ما أمكن إسترجاع أراضينا بالحوار ، لكن إن فرضت علينا هذه الحرب، فنحن اهل لها وسندافع عن أراضينا حتى نسترجعها كاملة غير منقوصة. أما أن يتم التغاضي عن إفراغ عسكر الجزائر لسكان منطقة العرجة من أصحابها واستصدار أراضيهم بدعوى إتفاق مسبق مع السلطات المغربية فهذا شيء غير مقبول وسيؤجج الوضع في المنطقة، خاصة انه لم يستشر أصحاب الشأن في هذا النزاع المفتعل.
في نضري ادا لم تتذخل الدوله المغربيه لتعويض هده الساكنه في حاله مادا كان كان هناك اتفاء بين البلدين فليس علي الساكنه الا البقاء في تلك الاراضي وطلب جنسيه من يملكها ادا كانت الاراضي جزائريه يطلبو الجنسيه الجزائريه ويستقرو وتستمر الحياة
يلاه يا حكومة الذل أين هي حنكتك التي تدعينها ؟ أم أنكم غادي ظغطوا على سكان المنطقة للترحيل ؟
واش هاد الجزائر مبغاتش تحشم،. علاش سلطات ديالنا ميطلقوناش نمشيو لعندهم و نفريوها بلغة الخشب و الحديد، هدشي زاد على الحد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الصراحة … المغرب مفرط في أراضيه كثيييييييرا كثيييييييرا ….. أينما اتجهت وقصدت الحدود في الاتجاهات الأربع تجد أراض مغربية انتزعت من طرف الجيران ، وخرجت من تحت سيطرتنا : في الجنوب والشرق ، الجزائر تأخذ ما يحلو لها ، وفي كل مرة نسمع عن اقتطاع أراضي مغربية ، وطرد فلاحين ومزارعين مغاربة …. وفي الشمال والغرب ، لم تترك إسبانيا أي جزيرة مغربية دون أن تحتلها ، وآخرها جزيرة ليلى التي تبعد عن اليابسة في قرية بليونس بالقصر الصغير بأقل من 200 متر ، وتبعد عن إسبانيا ب 14 كلمتر ، ومع ذلك طردت منها الجنود المغاربة بطريقة مهينة ، وأصبحنا ممنوعين حتى من الاقتراب منها ….. فلماذا هذا الصمت والخنوع المغربي منذ سقوط الأندلس إلى الآن ….. ؟؟؟!!! اعطونا السلاح وافتحوا لنا الأبواب ، إما أن نحرر أراضينا وبحورنا ، وإما أن نموت بشرف .
هادشي غريب وماكايعجبش…اشنو زعم الجزائر تقواة علينا وحگرتنا حتى لهاد الدرجة..وبزااااااف هادشي.والله… الله ياخد فيهم الحق.
أين الحكومة المغربية لماذا لم تصدر بلاغ رسمي لرأي العام نحن جنود مجندون وراء قائد الأمة لدفاع على حبة رمل واحدة من أراضينا مهما كلفنا ذالك من ثمن
النظام العسكري الديكتاتوري يستفز المغرب كلما داق عليه الخناق فهو يريد الهاء الغضب الشعب الجزائري وتكريس الحراك الذي يطالب بدولة مدنية وتنحي الجنارالات من حكم الجارة الشرقية باشعال حرب كلامية واعلامية ضد المملكة المغربية خصوصا بعد الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية خاصة لمناطقنا الحنوبية.