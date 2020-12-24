تحركات أوروبية لتصنيف "البوليساريو" في خانة الإرهاب

تتحرك، بشكل غير مسبوق، أطراف عديدة داخل البرلمان الأوروبي من أجل تحضير ملف يتم بموجبه تصنيف جبهة “البوليساريو” كـ”جماعة إرهابية”.

وتعيش الجبهة الانفصالية أسوأ تحول في تاريخها داخل البرلمان الأوروبي، حيث باتت أصوات عديدة تطالب بضرورة محاكاة الموقف الأمريكي إزاء قضية الصحراء المغربية.

يُذكر أن “البوليساريو” فقدت الكثير من الداعمين بسبب التيه الجزائري، وبسبب تورطها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما دفع العديد من أنصار الجبهة الانفصالية إلى التراجع.