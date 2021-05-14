تحركات مغربية رفيعة لوقف العدوان الإسرائيلي

تحركات مغربية رفيعة لوقف العدوان الإسرائيلي
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 14 ماي 2021 - 16:58

يُتابع المغرب، الذي يحظى برئاسة لجنة القدس، عن كثب تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكشف مصدر مطلع أن المغرب باشر، بتعليمات ملكية رفيعة المستوى، منذ بداية وقوع العدوان الإسرائيلي الحالي، اتصالات مكثفة مع أطراف عديدة خصوصا الفلسطينية والإسرائيلية لبحث وقف التصعيد الحالي والعودة إلى طاولة الحوار.

ولم يعلن المغرب عن هذه التحركات الدبلوماسية، إلا أن مصدر هسبريس أكد وجودها بالفعل؛ لأن هذا الملف يحظى بمتابعة ملكية في المغرب، بالنظر إلى مواقف المملكة المغربية التاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسيين.

ويتحرك المغرب أيضا ضمن اللجنة الوزارية العربية التي انبثقت عن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، والمكلفة بمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

العدوان الإسرائيلي المغرب فلسطين لجنة القدس

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‫تعليقات الزوار

6
  • رامي عابد
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:07

    المنظومات المهترئة العربية لا تعيرها قوة الطغيان اي اعتبار وخصوصا المهرولة منها لاجل التطبيع اما القًوة الحية الاخرى فتم تدميرها وجميع من ابدى معاداة اسراءيل وانتهت القصة وما غير ذلك سوى محاولة الخرجات الاعلامية التخفيف من ضغط الغضب الشعبي !!
    بلاش !!!

    17
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  • سكفاندري
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:08

    يعني ماذا أمام الشخص ما يقول ؟؟ صراحة المقاومة الفلسطينية بالرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي إلا أنها برهنة على قدرتها على صرف النوم على جفون الاسرائيليين.

    31
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  • العربي
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:09

    بقات ف الاتصالات و الشفوي والهضرة
    بغينا شي حاجة معقولة بغينا التفعيل بغينا افتحو باب التطوع لي بغا امشي اجاهد في سبيل الله ….
    هذه هي الخطوات ديال بصاح اما خيطي بيطي عييتا منو وماكيعطي حتى شي نتيجة
    افتحو لنا الحدود وسترون ماذا سيحصل باذن الله

    0
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  • مغترب
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:10

    اتصحكون على المغاربة. كيان صهيوني قذر وسخ غادر قاتل للاطفال و النساء تعمل معه تطبيع و تجي ء تكذبو على المغاربة.
    اللهم احفظ المقاومة و سدد رميهم و ثبت أقدامهم و انصرهم على بني صهيون

    2
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  • Mohamed
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:12

    الحل الوحيد والنهائي للقضية الفلسطينية هو تشكيل دولة فدرالية ديمقراطية يتعايش فيها سكان المنطقة على اختلاف ملتهم ، وبدون هذا الحل سيبقى الفلسطينيون ضحية التجاذبات الإقليمية للدول العربية.، الولايات المتحده الامريكيه تعرف جيدا ان هذا هو الحل الوحيد ولكنها تتعمد تأجيله حتى تحقق اهدافها الاستراتيجية، وحتى تفقد المنطقة اهميتها الجيوسياسية.

    2
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  • محمدين
    الجمعة 14 ماي 2021 - 17:15

    ماذا عساه تفعل بلادنا المطبعة مع الكيان الصهيوني.. أهل فلسطين لم يخرجوا من أجل المأكل والمشرب هم يريدون الحرية والعبيد والمهرولون لن يفهموا أبدا معناها

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