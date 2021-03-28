سعر الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار‎

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.56 في المائة مقابل الأورو، وتراجعت بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 18 و24 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصدر إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 18 مارس الجاري 307.7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة من أسبوع لآخر و23.8 في المائة على أساس سنوي.