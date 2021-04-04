تحسيس بخطورة "كورونا المتحور" في تنغير

حرصا منها على مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا”، خاصة “السلالة المتحورة”، نظمت السلطات المحلية بمدينة تنغير، السبت، حملة تحسيسية جابت مختلف الشوارع الرئيسية لتوعية المواطنين بخطورة هذه السلالة، وتذكيرهم بضرورة إغلاق جميع المحلات ومنع التجوال.

وشارك في هذه الحملة التوعوية باشا تنغير، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، إلى جانب عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، والهلال الأحمر المغربي، بالإضافة إلى بعض الفعاليات المدنية.

وشمل هذا النشاط التحسيسي جميع أرجاء المدينة كالشوارع الرئيسية، ومختلف المناطق والمرافق التي تعرف رواجا وتوافدا للمواطنين، من أجل حث أصحاب المحلات التجارية والخدماتية، بدون استثناء، على إغلاق محلاتهم في حدود الساعة الثامنة ليلا، وتذكير المواطنين بتوقيت منع التجوال الذي يبدأ في الساعة التاسعة ليلا.

وشكلت الحملة التوعوية مناسبة لتذكير المواطنين بخطورة الوضعية الوبائية بالإقليم، عبر مكبر الصوت باللغتين العربية والأمازيغية، والتأكيد على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، من قبيل وضع الكمامة، والتعقيم المتكرر، واحترام التباعد الاجتماعي بين الأفراد.