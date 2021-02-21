تحسيس تلاميذ بمخاطر الطرقات في عين الضربان

نظمت مجموعة مدارس لحلاف بجماعة عين الضربان لحلاف بإقليم سطات، السبت، يوما تحسيسيا لفائدة تلاميذها وتلميذاتها من أجل تعزيز ثقافة الوعي بمخاطر الطريق وسبل تحقيق السلامة الطرقية.

ويأتي النشاط المذكور في إطار تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بهدف توعية المتعلمين والمتعلمات بمخاطر الطريق وترسيخ السلوك المدني في أنفسهم، وحفز الناشئة على نبذ التصرفات الخطيرة على السلامة الجسدية والنفسية للأطفال، خاصة خلال استعمالهم للطريق.

وعرف اليوم التحسيسي مشاركة عناصر من الدرك الملكي التابع لسرية ابن أحمد، وممثلين عن الجمعية الفوسفاطية لحفظ الصحة والسلامة البيئية والمهنية، بحضور سيارة الإسعاف الجماعية وممثل المجلس الجماعي للجماعة القروية عين الضربان لحلاف بمجلس تدبير المؤسسة.

وتضمن برنامج اليوم التحسيسي مجموعة من الأنشطة التربوية، من بينها ورشات للتحسيس بمخاطر الطريق تم تنشيطها عبر تقنية المسلاط الضوئي، وورشات نظرية تعنى بالاستخدام الآمن للدراجات الهوائية على الطريق، وورشات في الرسم والتلوين تدور مواضيعها حول السلامة الطرقية.

وخلال اليوم ذاته، تم تقديم دروس تطبيقية في عمليات الإسعافات الأولية، وعرض أناشيد تربوية للتحسيس بمخاطر الطريق، إضافة إلى تشخيص ميداني لكيفية التعامل مع أخطار الطرق والآليات المعتمدة في حالة حصول حادثة سير على الطريق، مع توزيع ملصقات ومطويات على التلاميذ والتلميذات تتضمن أهم الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها أثناء استعمال الطريق.