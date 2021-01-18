تحقيقات الشرطة والدرك تفك لغز اختفاء قاصرَين

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، في إقليم مراكش، من الوصول إلى مكان تلميذين اختفيا منذ يوم الإثنين 4 يناير الجاري.

وأوضحت مصادر هسبريس أن البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي مع تلميذة قاصر “ف.م”، تبلغ من العمر حوالي 14 سنة، غادرت هي الأخرى منزلها بداية هذا الشهر، مكن من الوصول إلى مكان تواجد الطفلين الآخرين “أ.ل” و”م.ل” بعين السبع في مدينة الدار البيضاء.

ووفق المصادر ذاتها فإن الوصول إلى مكان وجود القاصرين، البالغين من العمر 14 سنة أيضا، تم بتنسيق مع المركز القضائي لعين السبع بالدار البيضاء والشرطة القضائية بكل من عين السبع وأنسي، مضيفة أنه “تم نقلهما في ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت، وتسليمهما إلى أسرتيهما”.

وأكدت المصادر نفسها أن الأبحاث ستبقى مستمرة مع التلاميذ المعنيين من أجل الكشف عن أسباب مغادرتهم لمنازلهم.