تحقيق قضائي يقود الشرطة إلى أطنان من الشيرا

في إطار الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 8 أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدينة القنيطرة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية، اليوم الأحد، من حجز كميات إضافية من المخدرات خلال عملية أمنية بمدينة أيت ملول.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمستودع بالمنطقة الصناعية بأيت ملول ضواحي مدينة أكادير، عن حجز شحنات إضافية من المواد المخدرة معبأة بإحكام داخل خزان معدني معد بشاحنة رافعة مستوقفة بإحدى الوحدات الصناعية، والتي بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و900 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 13 طن و802 كيلوغراما من المخدرات.
وشدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات التي تجريها المصالح الامنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تتواصل وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا للنشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.
يجب مراقبة الأماكن النائية والبوادي وكل الأماكن البعيدة على المدينة ، قد تكون ملجأ للفارين من العدالة والإرهابيين وشبكات التهريب ومخابى للأسلحة .
كل شي ممكن.
أصبحت ضاهرة الاتجار في المخدرات موضة بين الشباب بقصد الاغتناء السريع على حساب تخريب عقول الأجيال الناشئة أمام أنصار السلطات ثم الفضيحة ثم السجن
شيء غريب الكلام عن الاطنان من صفائح غبرة النبته وانتاج هذه الكمية الهاءلة المحجوزة طيلة الشهور الماضية تتطلب غرس مزارع شاسعة مسقية وامكانيات لوجيستيكية وليس منطقة كتامة البورية التي بكل تاكيد من المستحيل ان النبتة التقليدية تنتج هذه الكمية من الاطنان وان الزراعة ربما تمتد لمناطق اخرى !!
شيء غريب فعلا
منذ حوالي سنة لا يمر اسبوع إلا و يعلن عن حجز أطنان من مخدر الشيرا في كل عملية. لم يسبق أن شهد المغرب حملة هادئة لمحاربة تهريب الشيرا أو الحشيش كما يسميه المغاربة. هذه العمليات تؤكد أن هناك مخططا للقضاء على هذا النشاط و ما يزكي هذا الطرح هو مصادقة مجلس الحكومة على الاستعمال القانوني للقنب الهندي، ما يعني أنه بموازات محاربة الشيرا، هناك بديل يطرح حتى لا يجد مزارعوا الكيف انفسهم بلا دخل.
الاجراءان مكملان لبعضهما البعض.
تحياتي لكم أيها الأبطال الذين يحرصون على حماية الوطن ماشي بحال مكناس المخدرات تباع بالعلالي والاقراص المهلوسة في حي اكدال والقصبة خصوصا درب البقال والشرطة غائبة تماما فالحي……واش هاد تجار المخدرات عندهم الطوريزاسيو