تحقيق قضائي يقود الشرطة إلى أطنان من الشيرا

في إطار الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 8 أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدينة القنيطرة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية، اليوم الأحد، من حجز كميات إضافية من المخدرات خلال عملية أمنية بمدينة أيت ملول.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمستودع بالمنطقة الصناعية بأيت ملول ضواحي مدينة أكادير، عن حجز شحنات إضافية من المواد المخدرة معبأة بإحكام داخل خزان معدني معد بشاحنة رافعة مستوقفة بإحدى الوحدات الصناعية، والتي بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و900 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا المعدة للتهريب الدولي، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 13 طن و802 كيلوغراما من المخدرات.

وشدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات التي تجريها المصالح الامنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تتواصل وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا للنشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.