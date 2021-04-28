تحقيق يطال مسؤولي مشروع "بساتين بوسكورة"

بعد احتجاجات عديدة، وتقاطر الشكايات على مصالح الأمن، جرى الاستماع من لدن الفرقة الولائية الجنائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء للمسؤولين عن المشروع السكني “بساتين بوسكورة”.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى الاستماع إلى المدير التجاري للمشروع العقاري “بساتين بوسكورة”، عقب الشكايات المتعاقبة من لدن المتضررين.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال متواصلة، حيث ينتظر أن يتم الاستماع لمسؤولين آخرين بالشركة العقارية، لا سيما في ظل اتهامهم من لدن المشتكين بـ”النصب والاحتيال وعدم تنفيذ العقود المبرمة”.

ويأتي التحقيق في هذا الملف بعدما تقدم أكثر من ثلاثين شخصا بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها المسؤولين بالشركة بـ”النصب والاحتيال وتقديم وعود كاذبة ومراوغتهم في الحصول على شققهم السكنية منذ سنة 2017″.

واحتج، قبل أيام من الحين، العشرات من المتضررين أمام مقر الشركة في وقت منع مسؤولو هذه الأخيرة المواطنين من الولوج إلى حفل تسليم الشقق المنظم من لدنها.

ويؤكد المتضررون من الشركة، عبر تنسيقية متضرري مشروع “بساتين بوسكورة”، أن المسؤولين عن هذا المشروع السكني يطالبونهم باستكمال ثمن شققهم من خلال دفع المتبقي.

وتشير التنسيقية إلى أن الشركة تحاول فرض رسوم غير قانونية وغير مصرح بها لدى مديرية الضرائب، إلى جانب إجبار المتضررين على التوقيع على تنازل عن تسيير “السانديك” مدى الحياة للشركة نفسها، مع فرض واجباته سنتين بطريقة غير قانونية.