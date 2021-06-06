السعودية: "تحور الوباء" وراء عدم وضوح آلية الحج

السعودية: "تحور الوباء" وراء عدم وضوح آلية الحج
صورة: أ.ف.ب
الأحد 6 يونيو 2021 - 17:31

أعلن وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد عبد الله القصبي، اليوم الأحد، أن “تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن”.

وقال القصبي، في مؤتمر التواصل الحكومي، إن 40% من سكان السعودية أخذوا جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأضاف أن التحور المستمر لكورونا سبب عدم وضوح آلية الحج هذا العام، مؤكدا أن “لقاحات كورونا ليست إجبارية، لكنها متطلب للحياة اليومية، والسعودية في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في ماي الماضي، عزم السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام “وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين، وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

وأكد القصبي، في تصريحاته اليوم الأحد، أن الرياض تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، ولذا اتخذت العديد من الخطوات لمنع دخول فيروسات متطورة من كورونا بعد فتح أبواب البلاد أمام القادمين إليها، موضحا أن “المملكة العربية السعودية تجني حصاد رؤية 2030 على كافة الأصعدة، وجائحة كورونا عدو خفي ومميت؛ سريع الانتشار ومتحور”.

الحكومة السعودية فيروس كورونا مكة المكرمة موسم الحج

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • جمال امزيان
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:55

    الحج أشهر معلومات.اللهم لا تحرمنا زيارة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

    39
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:57

    اذن ليس هناك حج هذه السنة للمغاربة وباقي الدول الإسلامية. اللهم فرج الأمور وارفع عنا الوباء.

    24
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كولومبو
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:00

    الحج اشهر معلومات و للسنة الثانية على التوالي ربما سيمنع الحج على المغاربة و على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الاستعداد بجدية لموسم الحج القادم باذن الله و المطلوب من المملكة المغربية التدخل للجهات المغنية بشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمضاعفة حصة المغرب من الحجيج فلا يعقل ان تخصص لبلادنا بالكاد 30000حاج و حاجة هذا من جهة و من جهة أخرى وجب على اللجنة الملكية الساهرة على تنظيم الحج في المغرب إدخال تعديلات عن نمط القرعة منها الاعتماد على النمط الاحادي في القرعة و توفر المبلغ المالي كشرط اساسي مسبقا للتسجيل في القرعة ورفع المنع الي 15سنة حتى يتسنى للعديد من الميامين ممارسة الشعيرة و حظ موفق لمن تطلع شوقه لحج البيت العتيق.

    16
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الهادي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:52

    السياح حاللين ليهم والحجاج حتا انفكروا.لا الله إلا الله.

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:29

    حج الرسول مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. و عليه نطالب ألا تشمل القرعة كل من سبق له أن حج مرة في حياته.

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • karim
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:39

    نتمنى من الله ان يرفع عنا الوباء وان لايحرمنا من زيارة بيته الحرام.

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غاندي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:40

    أنا تركت الإسلام مباشرة بعد الحج وذلك بعدما قرأت أنه ثم تطبيق حد الرجم في حق قردة زانية

    -13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
برنامج الأحرار بطنجة
الأحد 6 يونيو 2021 - 23:03 108

برنامج الأحرار بطنجة

صوت وصورة
أخنوش والكذب على المغاربة
الأحد 6 يونيو 2021 - 16:59 163

أخنوش والكذب على المغاربة

صوت وصورة
عشق الكرة الحديدية
الأحد 6 يونيو 2021 - 12:23

عشق الكرة الحديدية

صوت وصورة
هاجر عدنان: الفن والزواج
الأحد 6 يونيو 2021 - 10:51 10

هاجر عدنان: الفن والزواج

صوت وصورة
الرباح .. السياسة والاسترزاق
الأحد 6 يونيو 2021 - 00:22 51

الرباح .. السياسة والاسترزاق

صوت وصورة
البيغ وأمينوكس في أجواء حزن
السبت 5 يونيو 2021 - 18:06 23

البيغ وأمينوكس في أجواء حزن