السعودية: "تحور الوباء" وراء عدم وضوح آلية الحج

أعلن وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد عبد الله القصبي، اليوم الأحد، أن “تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن”.

وقال القصبي، في مؤتمر التواصل الحكومي، إن 40% من سكان السعودية أخذوا جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وأضاف أن التحور المستمر لكورونا سبب عدم وضوح آلية الحج هذا العام، مؤكدا أن “لقاحات كورونا ليست إجبارية، لكنها متطلب للحياة اليومية، والسعودية في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في ماي الماضي، عزم السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام “وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين، وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

وأكد القصبي، في تصريحاته اليوم الأحد، أن الرياض تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، ولذا اتخذت العديد من الخطوات لمنع دخول فيروسات متطورة من كورونا بعد فتح أبواب البلاد أمام القادمين إليها، موضحا أن “المملكة العربية السعودية تجني حصاد رؤية 2030 على كافة الأصعدة، وجائحة كورونا عدو خفي ومميت؛ سريع الانتشار ومتحور”.