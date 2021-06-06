السعودية: "تحور الوباء" وراء عدم وضوح آلية الحج

أعلن وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد عبد الله القصبي، اليوم الأحد، أن “تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن”.
وقال القصبي، في مؤتمر التواصل الحكومي، إن 40% من سكان السعودية أخذوا جرعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وأضاف أن التحور المستمر لكورونا سبب عدم وضوح آلية الحج هذا العام، مؤكدا أن “لقاحات كورونا ليست إجبارية، لكنها متطلب للحياة اليومية، والسعودية في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة”.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في ماي الماضي، عزم السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام “وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين، وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.
وأكد القصبي، في تصريحاته اليوم الأحد، أن الرياض تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، ولذا اتخذت العديد من الخطوات لمنع دخول فيروسات متطورة من كورونا بعد فتح أبواب البلاد أمام القادمين إليها، موضحا أن “المملكة العربية السعودية تجني حصاد رؤية 2030 على كافة الأصعدة، وجائحة كورونا عدو خفي ومميت؛ سريع الانتشار ومتحور”.
الحج أشهر معلومات.اللهم لا تحرمنا زيارة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اذن ليس هناك حج هذه السنة للمغاربة وباقي الدول الإسلامية. اللهم فرج الأمور وارفع عنا الوباء.
الحج اشهر معلومات و للسنة الثانية على التوالي ربما سيمنع الحج على المغاربة و على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الاستعداد بجدية لموسم الحج القادم باذن الله و المطلوب من المملكة المغربية التدخل للجهات المغنية بشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمضاعفة حصة المغرب من الحجيج فلا يعقل ان تخصص لبلادنا بالكاد 30000حاج و حاجة هذا من جهة و من جهة أخرى وجب على اللجنة الملكية الساهرة على تنظيم الحج في المغرب إدخال تعديلات عن نمط القرعة منها الاعتماد على النمط الاحادي في القرعة و توفر المبلغ المالي كشرط اساسي مسبقا للتسجيل في القرعة ورفع المنع الي 15سنة حتى يتسنى للعديد من الميامين ممارسة الشعيرة و حظ موفق لمن تطلع شوقه لحج البيت العتيق.
السياح حاللين ليهم والحجاج حتا انفكروا.لا الله إلا الله.
حج الرسول مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. و عليه نطالب ألا تشمل القرعة كل من سبق له أن حج مرة في حياته.
نتمنى من الله ان يرفع عنا الوباء وان لايحرمنا من زيارة بيته الحرام.
أنا تركت الإسلام مباشرة بعد الحج وذلك بعدما قرأت أنه ثم تطبيق حد الرجم في حق قردة زانية