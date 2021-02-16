تخريب المرافق العمومية يسائل نجاعة برامج التربية والمناهج التعليمية

لم تمض سوى أربع وعشرين ساعة على جولان أسطول الحافلات الجديدة بالدار البيضاء حتى كشفت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري عن تخريب إحدى العربات من لدن أحد سكان المدينة، فيما تفاعلت السلطات الأمنية بسرعة مع الحادث وألقت القبض على المسؤول عنه.
وتهجّم شخص ثان، رفض تأدية ثمن التذكرة، على سائق حافلة أخرى بعد ساعات قليلة من الواقعة، ما جعل كثيرين ينتقدون “الأفعال الإجرامية” التي تؤدي إلى تخريب المرافق العمومية لمواطني مدينة الدار البيضاء، الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى الحافلات الجديدة في ظل أزمة التنقل التي يتخبطون فيها بصفة يومية.
وأعادت تلك الحوادث النقاش من جديد بشأن الوعي المجتمعي في علاقته بالجهود المبذولة على المستوى المؤسساتي، ففي كل مرة يصطدم الرأي العام المغربي بتخريب مرفق عمومي حديث التأسيس، خاصة ببعض الأحياء المعروفة بتفشي الجريمة وسط الحواضر الكبرى.
وتصرف الجهات المسؤولة مبالغ مالية مهمة من أجل إخراج مشاريع عدة إلى حيز الوجود، لكن “عقلية التخريب” السائدة في بعض الأوساط الشبابية تقوض الجهود المبذولة على صعيد الجماعات الترابية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في المناهج التعليمية، تحديدا ما يتعلق بالتربية على قيم المواطنة.
وبشأن دوافع بروز هذه النوعية من الممارسات السلوكية في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، أفاد عبد القادر مانا، باحث مغربي في علم الاجتماع، بأن “مجموعة من المدن الكبرى بدأت تشهد عودة ملحوظة لظواهر الإجرام بصفة عامة من طرف بعض الفئات المجتمعية، خاصة الشباب”.
وقال الكاتب المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الأمر أشبه بعودة تقاليد السيبة التي كانت سائدة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر”، مضيفا: “ينبغي إعادة النظر في المناهج التربوية الراهنة التي تحكم العامل الأمني في صياغتها خلال العقود الماضية”.
وأورد مانا أن “المدرسة العمومية تفتقر إلى المقاربة النقدية اللازمة التي يجب تدعيمها منذ سنوات الصغر، حيث يتم الاعتماد على الحفظ فقط بدون غايات تعليمية”، مبرزاً أن “الظواهر القائمة في المجتمع المغربي تتطلب تشجيع الفكر التحليلي، خاصة ما يتعلق بالتربية على قيم المواطنة”.
فين هي المناهج التعليمية والتربوية بعدا عاد نشوفوا النتائج ديالها و نشوفوا الناس اللي مطلوب منهم ينزلوا هاد المناهج التعليمية واش هما بعدا كيأمنوا و عندهم حس تربوي و لا عندهم غير حس مادي لا علاقة له مطلقا بالتربية
لقاح هؤلاء هو قبط والديه وديهم لحبس ويخلص ما حطم أبنائهم وهما يرصاو لأن الوالدين ولاو ولد وطلق
يجب متابعة المتورطين بتهمة ثقيلة واحكام صارمة ليكونوا عبرة لمن لايعتبر …كيفاش الدولة كتبني واحد يهدم لا يعقل
يؤلمني كثيرا أن أرى استاذا في مؤسسة تعليمية ” مامربيش” القدوة القدوة. خاصكوم تفرقو بين التعليم والتربية. قد يعلمك الأستاذ وليس بالضرورة أن يربيك. صحيح هناك أساتذة مخلقين ولكن في الغالب الأساتذة مامربيش هذه حقيقة رأيتها. كيف يربيك الأستاذ الذي يعطي النقطة مقابل…..كيف يربيك الأستاذ الذي يطلق ألفاظا سوقية؟ كيف يربك الأستاذ الذي يقدم أبناء الأغنياء على أبناء الفقراء ؟ كيف يربك الأستاذ المتكبر!!
المثل المغربي صريح ويقول لي دار الذنب يستاهل العقوبة. على المجالس الجماعية التي تسير المرفق العام تقوم بالواجب، الشعب ايلا مكان مربي تربيه الحكومة، والحمد لله المغرب أولادو مهندسين دكاترة أطباء جنود في القبعات الزرق، العالم كامل تيشهد على إنجازاتنا، ولهذا لما لا تثبيت أنظمة مراقبة مجهزة بكاميرات عالية الجودة ولي دار الذنب يستاهل كل خير. وشكرا
الهروي تيوصل للمدينة لاريال لاجوج وتيبدا يولد ويرسل للزنقة والنتيجة شوارع وأزقة فيها التشرميل والعنف ،أحياء كحي مولاي رشيد والتشارك خارجة عن سيطرة الأمن ومنذ سنين طويلة،جيل يعوض جيل
بالفعل المناهج المدرسية والتربية مسؤولة الى حد بعيد على العقلية الهمجية والغوغائية لغالبية الشباب والاطفال المغاربة..لاسف لدينا انطباع كمغاربة ان تربية الاطفال على عدم حب الوطن وعدم الاهتمام بالشأن المحلي مقصود ومفتعل لان حكامنا يخشون عواقب مواطن حضاري يعرف واجباته وحقوقه يدود عنها مهما كان مسوب الظلم والأربعاء والفساد لدى الحكام .
أول الرسائل عن خطورة الوضع التربوي جاءت من الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها عشرات الأساتذة كل سنة والرسالة الثانية مست منظومة القيم في مقتل خلال الاحتجاجات التلاميذية ضد ترسيم التوقيت الصيفي أمام البرلمان
و هل يريد القابضون على الدولة أن يتعلّم الشعب ؟
أولا يدمّرون التعليم بطريقة ممنهجة و بشتى الطرق ؟
و عندما تطالب الأطر التعليمية بتحسين وصعبتها
تُواجَه بالعصى.
في حالة مكتكونش التربية كين قانون الزجر هو الحل يعني هداك لدرب الحافلة غادي نعطيه حكم 10 سنوات نافدة او ندوزها في الاخبار و مواقع التواصل الاجتماعي او في ديك اللحظة راه باقي شي حد غادي يهرس شي حاجة
الدولة أهملت التعليم قبل الإبتدائي و الإبتدائي و تركته لمول الشكارة كل يشحن الأجيال حسب المدخول
فأصبح الطفل لا يتحدث لا عربية و لا فرنسية و لا إنجليزية
و لا يفقه التاريخ و لا الجغرافيا
إذن العامل الإقتصادي للأسر السيء يفرخ أجيال حقودة على الجمال
يجب و فورا تجويد التعليم و الحضانة للأطفال و إدماج التعليم الخصوصي الجيد في المنظومة تتحملها الدولة مصاريفها بنسبة 70 % و تكون للجميع و سترون النتيجة بعد 10 سنوات
يجب إعادة القرعة الى وسائل التعزير في المخافر الامنية، فبعض الكائنات لا يردعها السجن و لا ينفع معها حقوق الانسان. رحمة الله على البصري، فهو الذي عرف كيف يتعامل مع هذه الكائنات.
اللقاح الوحيد المتوفر حاليا الجودة والنتيجة مضمونة حسب خبراء الصحة العالمية هي العصا ثم العصا ،وبدون مقابل
للأسف الشديد ليس هناك لقاح لأن الجرعة الثانية من اللقاح كانت تعطى في المدرسة العمومية
لكن للأسف الشديد لم تعد عندنا وزارة التربية والتعليم بل أصبحت فقط وزارة التعليم .
وكانت الجرعة الأولى من اللقاح تعطى بشكل مستمر في البيت من طرف الوالدين اللذين كانا يسهران على حسن تربية أبنائهم.
يستحيل تحقيق تنمية اقتصادية إن لم توازيها تنمية فكرية وتوعوية
بل يسائل الإفراط في الإنجاب الذي تتميز بها النساء الفقيرات بكل العالم ولا سيما بإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
نفس التخريب يطال المرافق العمومية بباريز مثلا في فرنسا وبغيرها، حيثما تواجد المهاجرون الأفارقة بكثرة، وحيث لا يمكن اتهام النظام التربوي ولا المناهج التعليمية. ا
التربية تبدأ من البيت. وغالبا ما تسوء بالبيوت التي يجتمع فيها الفقر والبؤس مع كثرة الأطفال. ولا يُستثنى منها بيوت الأوروبيين الأصليين.
فإلى متى التفكير في سياسة تربية الفتيات والنساء على الإنجاب المعقلن، بالتنبيه إلى مآسي الإراط في الإنجاب الملموسة والتي لا تحصى في الواقع المعيش ؟
يقول ابن خلدون في مقدمته أن الجنس العربي
لا يصلحه الا الإسلام . وان اي منهج غير المنهج الإسلامي مصيره الفشل.
وللاسف الشديد أن المسؤولين في بلادنا يصرفون الملايين من الدراهيم على الإعلام العمومي الفاشل الذي يقدم برامج كلها تخالف
الدين والهوية والقيم الأخلاقية الإسلامية.
كم الملايين صرفت في الموازين والكرة والاغاني الماجن والافلام التركية التي تشجع الرديلة في المجتمع المغربي باسم التنوير والانفتاح. ولا حول ولا قوة الا بالله.
##تخريب المرافق العمومية يساءل نجاعة برامج التربية و المناهج التعليمية ##
هذا عنوان المقال، عنوان منفصل عن الحقيقة التي يريد الكثيرون تغييبها و توجيه المواطنين إلى الوجهة التي تبعدهم عن الخوض في الأسباب الحقيقية لمجموعة من الاعطاب الاجتماعية!!!!
ما دخل البرامج التعليمية و المناهج فيما يقع من أحداث؟؟؟
التعليم يقوم بدوره و أكثر، لكن الذين يتسترون على اعطاب السياسات العمومية يحرضون المواطنين على المدرسة المغربية و المدرس المغربي!!!
السياسات العفنة و الفاسدة و التي تخدم حفنة من المغاربة المحظوظين بشكل يكاد يكون طائفيا هي سبب كل المآسي التي يعيشها المواطن المغربي، هذا عليه إجماع المواطنين، فقط المستفيدون و من يقتات من وراءهم هم من يحاولون الصاق سوء الاحوال بالتعليم و التربية!!!!!
والله متقدرو تخبيو الحقيقة، كلشي كيعرف فين هوا الديفو، بلا متحاولو توجهونا فالاتجاه الخطأ، لا سياسة لصالح المواطن، لا سياسيين يخدمو الشعب، لا….لا…..لا…..
هاد المقال بنفسو فاسد!!!!
اللقاح المناسب هو التجنيد الإجباري.
السبب واضح، استثمرتم في البنيان والماديات ولم تستثمروا في الإنسان:تربية، تعليم…
واش باقي ما بغيناش نفهموا ان المشكل ماشي مشكل مناهج دراسية،الطامة تلكبری هي مدرسة المنزل ،العمل ،جل العمل في المنزل لتكوين جيل يعول عليه منتج لامخرب،من اين داك الغصن ،من تلك الشجرة،المشكا اكبر من ذلك بكثير،يجب توفير بيءة صالحة للتربية بموازاةةمع التعليم،وكل هذا يٶتي بتوفير عمل للاسرة وووووو۔
حرب القرن 21 هو تكليخ الشعوب العربية عن طريق تدمير التعليم في هذه الدول و زرع الخوف في رموز هذه الدول
التربية تكون من الاسرة.التي تربي الطفل على حب الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة.اما المدرسة فلا تعول عليها.بعد منع الاستاد من الضرب.وحدف التربية الإسلامية والتربية الوطنية.
معاقبة الحتالة بالسجن لا يفيد…. يجب سجنهم لمدة أطول وبالاشغال الشاقة ليستفيد المجتمع … اما السجن فميزانيته من أموال الضرائب. يعني الشعب يؤدي مصاريف السجن عن مجرم… غير مقبول
تربية النشئ مشروع مجتمعي واجب على جميع الفرقاء اﻹنخراط فيه…
تحث شعار فرش لأولاد الناس فين ينعسوا أولادك.
من يجب محاسبتها فهي الاسرة اللي ما بقاش عندها حتى دور فالتربية
ما نكونوش جاحدين، المناهج التعليمية مليئة بالتوصيات الأخلاقية و التربوية…المشكل كاين في المنظومة الاسرية اللي ما بقاتش قادرة تقوم بواجبها الاساسي : التربية
الاسرة تخلات عن هذا الدور الاساسي و الزنقة تكفلات و احتضنات الاولاد و قامت بتربيتهم
الاسرة المغربية يالاه كتحضي البنت باش تبقا محافظة على العذرية
ليس هناك حل إلا تقديم و تدريس السيرة النبوية في جميع المستويات من الإبتدائي إلى الثانوي
نزول العقوبات اهم.لان المخربين تخلت عنهم الدراسة وتخلوا عنها.الى جانب غرس القيم من خلال الكل طبعا
لو حصلت هده الجريمة في دولة القانون لحكم على الطفل بتلات أو أربع جرائم لا تقل عن خمس سنوات وغرامات. تكسير ممتلكات الغير محاولة قتل، وتأخير الناس عن أعمالهم واعاقت حركت السير وخلق الرعب والفوضى.
في أوروبا و أمريكا يتم وضع قوانين العقوبات كرد على بعد الجرائم للقضاء عليها و لهدا نراهم كل مرة لما تنتشر ظاهرة يغيرون قانون العقوبات بسرعة للقضاء عليها.
في أمريكا لا يعرفون شيء إسمه قاصر. الكل يحملوه المسؤولية سواء طفل أو رجل.
أما أوروبا القوانين مشددة جدا في حالات سرقة بنك أو تخريب منشآت أو إغتصاب أو الإعتداء على الغير بسكين أو آلة أو …
فقدف شخص بحجرة تعتبر محاولة قتل. لأنها لو أصابت أي شخص ستقتله. لا فرق بين حجرة و سكين و مسدس لأن النتيجة القتل. لكن مثلا يعاقب بالسجن من يحمل معه سكين أو مسدس أو ما يمكن إستعماله كسلاح.
الحل هو ::::
تسهيل وتوفير قوارب الموت من أجل الهجرة السرية..
االي مشا فحالو نتهناو منوا … واللي مات تهنا منو العالم كامل
من نظرة تمحيصية يتضح ان من يسير البلاد لا ينظر للمسألة من منظور اجتماعي ونفسي.
فالسلطة كتزيد كتقمع فالشعب وتمارس عليه ضغوطات كثيرة وتمنعه من سبل الرزق من العمل الغير المهيكل وهذا يولد لدى الشعب ردات فعل.
ﻹما تفعله الدولة بالشعب حاليا هو مثل من ينفخ في البالونة يزيدوا شوية وشوية جتى تنفجر هذه البالونة التي هي الشعب.
ثم تجدهم يتساؤلون لماذا نسمع ضجيجا.
نقول لهم انتم المسؤولون فانتم من يقمع لاشعب ويمنع عنه سبل رزقه. وحينما سيكون من الطبيعي جدا ان يتحرك وفق غرائزه لانه في الصراع لاجل البقاء الانسان قد يصبح مثل الوحش حينما يحس بتهديد وخطر على حياته وسبل عيشه.
فلو استمرت الاوضاع كما هي الان فانني اتوقع أنه ستحدث ثورة ما بين 2023 الى 2030 في المغرب.
الأسرة هي كولشي…بدون الأسرة حتى المدرسة براسها تعاني.
أظن للتعليم نصيب في ذلك لكن لا نغفل أن الأباء تخلو عن الدور المنوط بهم التربية والمواكبة…
السلام عليكم
علاش مخربوش الترامواي
مايقدر حتى واحد يمسو
حتى إلى شي حد مقرقب او سكران غير تيشوفو
تيتقد
لحقاش نهار الأول يموت المش
نهار الأول فاش تقاس
ضربوهم بااحكام القاسية
ؤدوزوهوم في الاعلام
الحصول راه لتيبغيو ايقادوها راه تيقدوها
أنها أزمة هيكلية … لا يمكن ان نفصلها عن جذورها الأصلية … أزمة تربية وتعليم وإقتصاد وثقافة ومواطنة وديموقراطية وتخطيط …. الخ إعادة النظر في كل شيء … أما واقع الحال فيمكن أن نعبر عليه ببيت شعري لجبران خليل جبران حيث يقول : وسارق الورد مذموم ومحتفر …… وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر … والله أعلم. .
مع الأسف الموضوع يحتاج إلى نقاش عميق جدا و طويل و الخلاصة كالتالي ما يقع من تخريب هو نتاج لسياسة ماكرو اقتصادية و هجرة مكثفة نحو المدن و من جهة أخرى مشكل بنيوي عويص هو بناء الأسرة فقد اصبح من هب وذب يتزوج ينجب اطفالا و حالته المادية جد ميووس منها و النتيجة جيش من الضباع و الوحوش الادمية تخرج الي الشارع مهمتها فقط النشل و القبح و القتل و الهمج و الدعارة….. و لكم يا علماء الاجتماع الانكباب و تشخيص المعضلة الاجتماعية بالتدقيق اما الساسة فقد ارتكبوا سابقا جرائم لا تغتفر في حق مدينة الدار البيضاء بالعمل على ترييفها و نشر القبح فيها من البناء العشوائي و السكن القصديري و نشر الباعة المتجوليين…….. الحل واضخ تقنين الزواج بفرض شروط صارمة كمنع الكراء للغرف و محاربة الهدر المدرسي و محاربة البناء العشوائي……
L’école instruit la matin et les films sous-niveau et les programmes de la télévision marocaine détruit les mentalités le soir….ben le résultat est bien là ! hhhh
هذا عمل عصابة منظمة في خدمة الفاعلين الآخرين بمجال النقل، خاصة الخطوط التي تربط الدار البيضاء بما هو خارج المجال الحضري. نحن في مكناس عشنا هذا الصراع حين قررت سيتي باص ربط مكناس بمولاي ادريس زرهون حيث احتج أصحاب الطاكسيات بخنق المدينة على مستوى العمالة مدة طويلة. نحن في المغرب لا نعرف قوانين المنافسة، علاش الطوبيسات يديرو طريفة هابطة بزاف؟ بغاو ياكلو لينا رزق الوليدات….والمبررات البكائية لا حصر لها. لكن تنظيم عصابات من المراهقين للهجوم على الحافلات؟ هذه مافيا النفل بكل صراحة.
في ظل فشل المنظومة التربوية و التعليمية التي لاتعرف كيف تربي قيم المواطنة … اتذكر عندما كنت في السلك الإعدادي … جائت مذكرة من الرباط … عن تربية المواطنة … فكان أول قرار هو انه كل يوم إثنين وجب رفع العلم … و كأن المواطنة هي ان انشد النشيد لأصبح مواطن …. و حتى هده الخطوة لم تكن تقدم بطريقة صحيحة … فكنت أرى المدير و المعلمين يتحدثون مع بعضهم البعض في حين الاستاذ المسؤول يحاول ان يسكت التلاميذ … لوحة تراجيديا غير متوازنة و كلها خطأ …. مبنية على الارتجال …. للأسف
بالموازاة مع المنا هج التربويه، يجب الاهتمام بالتربية داخل البيوت، والاهتمام بمسؤولية الآباء والأمهات في تصرفات أبنائهم وبناتهم داخل وخارج البيت. كما يجب التحسيس على اهمية التنظيم العاءلي.، اما إنجاب الأطفال فهي غريزة في متناول الجميع. ع.طه.
يجب القطع مع بناء مايسمى التجمعات السكنية والاحياء الضيقة
بناء تجمعات عشوائية وتشييد احياء ضيقة الانهج والازقة وعذم مرافقة امرافق الثقافية والفضاءت الترفيهية وغياب الكلي لمرافقة واعتناء الاباء بابنائهم القصر في حياتهم اليومية وانتشار ثقافة ولد ولوح وترك الامر للشارع نتج عنه فراغ لدى الاطفال وضجر كبيرين يجب ملأ وقت الاطفال وتشبيبهم على استغلال اوقاتهم فيما ينفعهم هم ودويهم وتوجيههم الى التعود على السلوك الحضاري ولاقبال على الحياة بايجابية , استغرب للاستاذ الذي احالنا على عهد السيبة الذي لاعالقة له بما نعيشه وما يعيشه هؤلاء الاطفال ,,, السلوك الحضاري وفن العيش نتعلمه ونكتسبه اذا تعاون الجميع بدا من الاباء الى المربين الى الجماعات الى الى … والبدأ ببناء احياء عصرية حضارية حقا وليس تجمعات سكنية عشوائية وبدونة هوامش المدن
مكاين غيولد وطلق فحومتنا فسلا واحد كاري بيت كوزينة وطواليط مشاركه والد 6 وعندهم مالينوا الاب تيكمي الحشيش مع ولدو لكبير ماشي ولاد سلا حلل وناقش كيبغيتيهم يخرجو
هؤلاء المخربون لم يزعجوا المخزن في شيئ وعليه فلن يشغل باله بتكوينهم واصلاحهم.
التخريب ليس سببه التعليم والمناهج، أجدادنا لم يكونوا متعلمين وكانوا على خلق لا يخربون تعددت الأسباب من بينها إهمال الأسر الاب لن يعد له دور في التربية يهمل الأسرة والأم تترك الأبناء في الشارع باحثة على عمل طوال اليوم ما ذا ننتظر من أبناء الشوارع الخراب والعنف والسرقة لوكان من يلد ينفق ويربي لما كثر عندنا هاذا النوع من المجرمين فلا يد من المتابعة القانونية لكل من يترك قاصرا يتسكع في الشوارع
هادشي معندو علاقة لا بالمدرسة ولا بالتربية . الهوليجانز خربو أوروبا ومنهم تعلمو الالتراس العنف . ماكانش عندنا هادشي بكري . المخزن يدير شغلو وباركة من ديك الأطروحة ديال حقوق الإنسان اللي ركبو عليها المجرمين ومبقاوش كيخافو من الحبس أو ولات عندهم روح بنادم بحال روح الذبانة . اللي خرب البلاد مشي مواطن وكيتسمى خائن يستحق اقسى عقوبة . بهاد الطريقة غضيع السياحه والاقتصاد وبلادنا غتولي خطر على الاجانب يجيو ليها .
أتأسف على مثل هذه القراءات الذين يلومون المناهج التربوية.
في نظري التربية تبدأ من البيت وتسقلها المدرسة وتزدهر في الشارع . لنكن موضوعيين هؤلاء المخربين من هم ؟
لنعرفهم أولا بعدها نصدر الأحكام.
مشاكل هذه الظواهر كثيرة ومتشعبة . منها جلد الذات
تفكك الأسرة المخدرات بكل أنواعه الأوضاع الإجتماعية . البطالة .الفقر . .والامساوات في المجتمع .البيروقراطية. عدم تكافؤ الفرص …. هذه بعضها.
أحرها المسؤولين في واد والمجتمع في واد ٱخر .
متى يلتقون ؟
شيء طبيعي ونتيجة حتمية ان تقع هذه الاحداث لان المنظومة عملت منذ عشرات السنين على تدمير التربية والتعليم بهدف تكريس السيطرة والتحكم والنتيجة مجتمع مقطع الأوصال وانهيار في السلوك الحضاري وتفشي العنف والكراهية بين مختلف اطياف الشعب والسلطة لان مجتمع مقطع الأوصال يسهل السيطرة عليه وعلى البلد في غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستقلال القضاء والمثل ما يقع في الملاعب والأحياء من عنف بين المواطنين وهذا يفرح سلطة التحكم !!
إذا أردت تربية إبن على قيم الأخلاق و المواطنة يجب أن يكون الأب و الأم منبعا للأخلاق و الاحترام فما بالك بام و أب خريجو السجون و عديمي الأخلاق بنجبون أبناء في بعض الأحيان بدون عقد زواج مع فكيف تريدون أن تزرع فيهم قيم الأخلاق و روح المواطنة.
ما فائدة المناهج التعليمية اذا كان المشكل اصلا في المجتمع لا يمكن اصلاح من خرج من الخيمة مائلا فقد اصبح مجتمعنا مجتمع خزعبلات وتفاهات انظر فقط الى اليوتوب تتعرف عن من يشاطرنا هذا الوطن العزيز.
شارع ادريس الحارثي نقطة سوداء في المغرب و ليس فقط في مدينة الدار البيضاء، شارع تعجه الفوضى بشتى أشكالها، بداية من غياب الصيانة و مرورا يالعشوائية وصولا إلى التخلف و ضبابية الآفاق! كيف لشاب عديم المستوى؛ تربويا، أخلاقيا، تعليميا و دينيا أن يفكر في صون ممتلكات غيره، هو أصلا لا يبالي بنظافته و شكله، فكيف ننتظر منه احترام غيره، وجب التفكير مسبقا في نوعية الأشخاص و مستواهم الفكري، و تخصيص خدمات تليق بمستواهم، مع احترامي لخيرة ساكنة هذا الشارع، أصبحت لا أأمن على نفسي و أنا أتجول في أروقته و لا أأمن على نفسي من الفتن المحدقة بجوانبه، صبيان و فتيات يتعاطون كل أنواع الإنحراف، شابات يتبرجن ليل نهار، مختلون عقليا، متتسولون، مثليون، ملتحون متحايلون، سائقون متهورون، مقاهي مستغلة للرصيف، باعة الخضر و الفواكه في كل مكان، ما هذا العبث، و الله تعبنا من هذه المناظر…. كيف لحافلة نقل نقية أن تسلم من هذا الشكل المعيشي؟! لكم الكلمة.
ليس التعليم السبب بل السيبة. بنادم ساب.
الطريقة الوحيدة ليعود إلى رشده هي الزجر.
مثال، لا أحد ينكر أن التعليم في ألمانيا وفرنسا مزيان ومع ذلك دايرين غرامة. قضى فيك التعليم هو هذاك ماقضاش فيك أتحط 4000 يورو إضافة لمصاريف الإصلاح.
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أقترح ديرو شي مليون غرامة. وأتحدى شي واحد باقي يقيس الطوبيس
كل هذا الاجرام المتنوع من طرفنا نحن الذكور واللذي لا ينتهي من تخريب وقتل وسرقة واغتصابات ووووو ويقولون أن الأنثى أكثر ساكني جهنم.كيفاش داروا ليها ماعرفت.إمكن هو يقتل وهي دخل لجهنم.هو إغتصب وهي دخل لجهنم.هو إخرب وهي دخل الجهنم.هو يسرق ويعترض سبيل المارة وهي دخل لجهنم.اوا هادشي لي بان لي من حيت هادشي كثير.هاد الاجرام من طرفنا نحن الذكور ما بغاش كاع إسالي.كل يوم ثلاث أو أربع جرائم متنوعة وما خفي أعظم.قربنا ندخلوا لموسوعة غرينيتش بسبب كثرة اجرامنا اللذي لا ينتهي
مدرسة مهمشة، تستعمل وسائل ديداكتيكية بدائية، يكرهها الإعلام والمجتمع المدني والآباء، منا هجها العلمانية تقزم دور الدين في الحياة،يتحكم فيها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لا يمكنها أن تنتج إلا مثل هؤلاء الأوغاد…..والأسوء أنهم في ازدياد مطرد، بل امتد فسادهم حتى إلى المناصب العليا، فصاروا يلهفون المال العام، ويخربون بتسييرهم الأخرق المائل عن الحق والعدل والقانون، مرافق حيوية كالصحة والتعليم…يغطي بعضهم على بعض، يهتمون بالأوراق والتقارير والكلام ولكن أعمالهم مغشوشة. كل هؤلاء هم من جنس المخربين الذين تناولهم المقال ، والحل ينبغي أن يكون تربويا دينيا أخلاقيا ثم اقتصاديا اجتماعيا ثم زجريا قضائيا جنائيا، وإلا فإن ما يصلحه القلة القليلة في سنوات يفسده واحد من مثل هؤلاء في دقيقة أو دقائق قليلة. اللهم الطف بنا وببلدنا واحفظنا من شر هؤلاء المفسدين الذين نسأل الله لهم الهداية أو الهلاك إن لم تكن الهداية سابقة لهم.
من وراء المخربين هدا الشيء غريب والله حتى عيب وعار
المسألة بسيطة جدا : اصدار قانون بأداء الخسائر مضاعفة من طرف الفاعل أو ولي أمره المسؤول عنه. وسترون ان هذه الافعال ستنتهي. المغربي يتربى منين تمشيلو لجيب.
واش الاجرام تنفع معه المدرسة ؟
ديرو كامرات مجهدين و لي حصل يخلص الدعيرة مليون و ما فوق و يضرب الحبس مع الخدمة و الاشغال . داك ساعات كلشي يشد تيقارو واش حنا لي مفرعنين ولا الانجليز لي سبقونا لتخريب و راهم شادين التيقار ديالهم والله فيس لا تحيد و رومبوان في الخلاء ولا احد يتجرأ يحرق الضو الاحمر .
معالجة معضلة تخريب المنشآت العمومية تحتاج لمقاربة شمولية بدءا بتحمل الأسر لمسؤولياتها في التربية على القيم المجتمعية مرورا بالمدرسة عبر تبني مناهج حقيقية تراعي الأخلاق والمواطنة في مناهجها وصولا للقضاء الذي يجب أن يشرع قوانين زجرية صارمة وعدم إغفال دور من القطاعات الحكومية الوصية على تنشئة اليافعين وتأطيرهم في دور الشباب والعمل الكشفي وخلق ملاعب للقرب والمنتزهات كمتنفسات لهم ولإفراغ طاقاتهم الدفينة والتفكير بجدية في خلق مناصب شغل للفىات المعطلة، عدا هذا سنكون كمن يطبل في الماء، أما تحميل المسؤولية للاستاذ دون غيره فذاك يدخل في خانة طاحت الصمغة علقو الحجام.