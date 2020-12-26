تخريب المستشفى الإقليمي يورط 3 شبان في أسا

تمكنت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بأسا الزاك، السبت، من توقيف ثلاثة شبان في العشرينات من عمرهم، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أحداث اقتحام وتخريب طالت المركز الاستشفائي بأسا.
وتعود تفاصيل الحادث، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى فجر أمس الجمعة عندما أقدم ثلاثة أشخاص، في حالة سكر طافح، على اقتحام بناية مشفى أسا وتعريض الشغيلة الصحية المداومة للتهديد بواسطة أسلحة بيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تخريب عدد من مرافق المؤسسة الصحية المذكورة.
وجرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم أمام القضاء قصد متابعتهم بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
لا حول ولا قوه الا بالله التخريب مزروع ليهم في الدم افي الأخير يقولوا الدولة مدارت والو بحالا مستشفياتنا نقصها تخريب
يا إخواننا الضرب بيد من حديد على كل سولت له نفسه المساس بالمصالح العمومية والتخريب وٱنتهاك حرمات الأمن العام للدولة ، لا تتساهلوا مع المجرمين.
حتى لاين هاذ الضصارة
كولشي اللي بغا يعرعر يمشي للمدرسة اولا الصبيطار
ليلى كنتي راجل بالصح وعاجباك حالتك سير أخويا عرعر على الكوميسارية اولا الجدارمية باش تربحها ميا ميا
منها يقتاصد المخزن الوقود والعتاد والمجهود
حاسبو اولا الدين صرقو أموال الناس و نصبو على المليارات و من جوع الشعب
هته مخلفات بلاد السيبة, بلادنا في زمن ما كانت تسمى ببلاد السيبة, أظن أن بلاد السيبة رجعت مرة أخرى, الله يسترنا.
لا تساهل مع المجرمين الضرب بيد من حديد ،لكي لا تتكرر مثل هذه الأعمال من طرف آخرين
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مثل هذه الأحداث تدعوا إلى الاستغراب.!
أين هي أجهت حماية المستشفى.؟!
les hopitaux sont des proprietes de tout les marocains, ceux qui essayent de les detruirent en cassant ou en Volant doivent etre executer.
المعلق الوداع عوض أن يلوم المجرمين المدججين بالسيوف يتهم اجهزة المستشفى.ياسلام على عدل بعضهم هنا
إلى السيد نبيل تحليلك ليس في محله السكر وتحطيم أدوات في المستشفى يجب محاسبتهم وجاءحة كورونا على الباب
أ مثال هؤلاء إذا لم يتم ردعهم فيوم من الأيام سيتجرؤون حتى على بيوت الله
جميع الآلات و الادوات و الأثاث و اللوازم من تلفاز و كومبيوتر و هواتف و ثلاجة و فرن و سخان و آلة التثبيت و ادوات كهربائية و ديكورات و حاجات منزلية اخرى و دراجات نارية و هوائية و السيارة و العاب الاطفال و اي شيء آخر آتي به الى المنزل يكسرونه او يخسرونه او يضيعونه و لا يقومون بأي صيانة او بريكولاج و حتى بطاريات الساعة التي انتهت صلاحيتها او البولات الخاسرة لا يغيرونها… و انا على يقين ان نفس الشيء يجري في جل البيوت المغربية! انها الكارثة! الجميع يريد الاستهلاك و شراء الاشياء الجديدة و ينتظرون ان يأجروا عاملا او خدام او عساس او سخار لاصلاح ما افسدوا، كانهم معوقين، بل ذوي الاحتياجات الخاصة يحتفظون باشيائهم بطريقة حسنة!
يجب النظر في تكوين المواطنين بالحفاظ على ما لديهم، خاصة ان الآن لديهم اشياء كثيرة و لا يتقنون استعمالها…
هاد ولاد آسا شبعو الخبز خاصهم التربية لا أعمم هناك شباب تبارك الله عليهم ونعم التربية والاخلاق.
اضن انه وجب عل الحكومة مراجعة اوراقها في قضية تعامل مع هدا الجيل الدي فقد عقله . واعطاء رجال الأمن والدرك تعامل بحرية معهم وعدم معاتبتهم في اي تصرف كيف ماكان وسنلاحض النتيجة الاجابية . انتم تفيدون رجال الامن بالاوامر حقوق الانسان وتطلبون منهم الامن يوجد شريحة لا تفهم معنا التعامل . العصى لمن يعصا .شعب كموني
جميع الآلات و الادوات و الأثاث و اللوازم من تلفاز و كومبيوتر و هواتف و ثلاجة و فرن و سخان و آلة التثبيت و ادوات كهربائية و ديكورات و حاجات منزلية اخرى و دراجات نارية و هوائية و السيارة و العاب الاطفال و اي شيء آخر آتي به الى المنزل يكسرونه او يخسرونه او يضيعونه و لا يقومون بأي صيانة او بريكولاج و حتى بطاريات الساعة التي انتهت صلاحيتها او البولات الخاسرة لا يغيرونها… و انا على يقين ان نفس الشيء يجري في جل البيوت المغربية! انها الكارثة! الجميع يريد الاستهلاك و شراء الاشياء الجديدة و ينتظرون ان يأجروا عاملا او خدام او عساس او سخار لاصلاح ما افسدوا، كانهم معوقين، بل ذوي الاحتياجات الخاصة يحتفظون باشيائهم بطريقة حسنة!
يجب النظر في تكوين المواطنين بالحفاظ على ما لديهم، خاصة ان الآن لديهم اشياء كثيرة و لا يتقنون استعمالها…
حاسبوا من سمح بادخال الخمور و بيعها في البلاد. مالذي تنتظره مخمور ذهب عقله يرسم الموناليزا او يحل معادلة ريمن أو يصنع لقاح. عالجوا الأصل و العروق و الجذور و ليس اوراق الشجر