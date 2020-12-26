تخريب المستشفى الإقليمي يورط 3 شبان في أسا

تمكنت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بأسا الزاك، السبت، من توقيف ثلاثة شبان في العشرينات من عمرهم، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أحداث اقتحام وتخريب طالت المركز الاستشفائي بأسا.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، إلى فجر أمس الجمعة عندما أقدم ثلاثة أشخاص، في حالة سكر طافح، على اقتحام بناية مشفى أسا وتعريض الشغيلة الصحية المداومة للتهديد بواسطة أسلحة بيضاء، قبل أن يعمدوا إلى تخريب عدد من مرافق المؤسسة الصحية المذكورة.

وجرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم أمام القضاء قصد متابعتهم بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.