تخريب زجاج سيارات يورط مختلا عقليا بميدلت

تخريب زجاج سيارات يورط مختلا عقليا بميدلت
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 18:11

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت، صباح الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه كان قد أحدث الفوضى بالشارع العام، وألحق خسائر مادية بالزجاج الواقي لسبع سيارات بحي “تاضاوت” بمدينة ميدلت، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وهو في حالة غير طبيعية، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إيداع المعني بالأمر بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة الرشيدية، بأمر من النيابة العامة المختصة، بعدما أوضحت الأبحاث والخبرات المنجزة في هذه القضية أنه يعاني من خلل عقلي.

أمن مدينة ميدلت الخلل العقلي الفوضى بالشارع العام خسائر مادية بممتلكات الغير

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