تخريب سيارات بالدار البيضاء

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‫تعليقات الزوار

7
  • من مراكش
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:19

    فريق الرجاء البيضاوي كبير و جمهوره أصيل و لا علاقة له بمثل هذه الهمجيات . الله يهدي ما خلق و ديما كوكب!

    -1
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  • مواطن من الدارالبيضاء
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:20

    هذه الحالات تتكرر يوميا في أحياء بالدار البيضاء بحجة فقدان الشعور. وهذا المقرقب لماذا لا يذهب إلى بزناز الدرب ويتخلص منه. أم انه أمامه يصبح واعيا.. لكن تسامح السلطات مع هؤلاء المجرمين هو من يزيد في اجرامهم

    10
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  • مصطفى
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:25

    بغيت غير نقول لهاد المخربين الى كانت هاذ السيرات في ملكهم.هل يرضون عن هذا التخريب..يخربون مصالحهم بايديهم .هذا راجع إلى عدم التربية والاخلاق..

    9
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  • kamal .
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:29

    و الله حتى شبعوا خبز ، هذا هو الكلام بعينيه .

    7
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  • مغربي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:30

    عندما تتحول المباريات في كرة القدم إلى تخريب و سرقة و تهديد بالأسلحة البيضاء يجب سن قوانين صارمة. ..اللعب دون جمهور. .تجريم مثل هذه الأعمال و تحميل أولياء القاصرين المسؤولية. .تشديد العقوبات ..إلى متى؟ أتذكر يوما ان وسط الدارالبيضاء تحول إلى مشهد حرب بعد مباراة. .لدرجة أن مراهقين حاولوا قلب حافلة بركابها! سرقة. .تكسير. .عنف. .رعب. .

    4
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  • البيضاء
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:43

    لاتسامح ولا تنازل لهؤلاء المجرمبن الذين يهددون سلامة الناس وممتلاكاتهم.

    1
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  • الشواي محمد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 10:58

    كل هذا راجع لانعدام التربية والاخلاق والضحية المواطن البسيط .ماذنب ذالك المواطن البسيط الذي قمت بتكسير سيارته هل هذه هي الرجولة تعتدي على اخوك المسلم.وانتم تعلمون مصاريف الاصلاح مرتفعة .حسبي الله ونعم الوكيل .

    1
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