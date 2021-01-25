تخريب سيارات بالدار البيضاء

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فريق الرجاء البيضاوي كبير و جمهوره أصيل و لا علاقة له بمثل هذه الهمجيات . الله يهدي ما خلق و ديما كوكب!
هذه الحالات تتكرر يوميا في أحياء بالدار البيضاء بحجة فقدان الشعور. وهذا المقرقب لماذا لا يذهب إلى بزناز الدرب ويتخلص منه. أم انه أمامه يصبح واعيا.. لكن تسامح السلطات مع هؤلاء المجرمين هو من يزيد في اجرامهم
بغيت غير نقول لهاد المخربين الى كانت هاذ السيرات في ملكهم.هل يرضون عن هذا التخريب..يخربون مصالحهم بايديهم .هذا راجع إلى عدم التربية والاخلاق..
و الله حتى شبعوا خبز ، هذا هو الكلام بعينيه .
عندما تتحول المباريات في كرة القدم إلى تخريب و سرقة و تهديد بالأسلحة البيضاء يجب سن قوانين صارمة. ..اللعب دون جمهور. .تجريم مثل هذه الأعمال و تحميل أولياء القاصرين المسؤولية. .تشديد العقوبات ..إلى متى؟ أتذكر يوما ان وسط الدارالبيضاء تحول إلى مشهد حرب بعد مباراة. .لدرجة أن مراهقين حاولوا قلب حافلة بركابها! سرقة. .تكسير. .عنف. .رعب. .
لاتسامح ولا تنازل لهؤلاء المجرمبن الذين يهددون سلامة الناس وممتلاكاتهم.
كل هذا راجع لانعدام التربية والاخلاق والضحية المواطن البسيط .ماذنب ذالك المواطن البسيط الذي قمت بتكسير سيارته هل هذه هي الرجولة تعتدي على اخوك المسلم.وانتم تعلمون مصاريف الاصلاح مرتفعة .حسبي الله ونعم الوكيل .