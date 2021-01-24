تخصيص ساحة لطيور الزينة في "دار الضمانة"

انتقدت بعض الأصوات ترخيص عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي بمدينة وزان، استغلال ساحة الاستقلال من طرف جمعية عشاق تربية “طيور الزينة” والمحافظة على البيئة، من أجل تنظيم سوق أسبوعي للعرض، إذ اعتبرت أن اختيار المكان لم يكن صائبا.

ووصف نور الدين عثمان، فاعل حقوقي، الترخيص لاستغلال فضاء ساحة الاستقلال وسط الشارع الرئيس في المدينة بـ”غير الموفق”، داعيا رئاسة المجلس الجماعي إلى مراعاة مصلحة ساكنة المدينة قبل اتخاذ قرارات قد تزيغ عن هدفها.

وفي الوقت الذي ينص قرار الترخيص، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على السماح للجمعية باستغلال فضاء ساحة الاستقلال التاريخية؛ أوضح رئيس المجلس الجماعي أن المكان الذي سيخصص لعرض “طيور الزينة”، هو الساحة المجاورة لمجمع الصناعة التقليدية بجوار أصحاب عربات الحلزون وليس ساحة الاستقلال.

وأضاف علاوي، في تصريح لهسبريس، أن الترخيص المؤقت يهم نشاطا لمربيي طيور الزينة لفترة محددة في انتظار إيجاد مكان مناسب، مشيرا إلى أن الجمعية لها أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية وسياحية، واستحضر احتضان ساحة “الهديم” بمدينة مكناس لنشاط مماثل يشكل مصدر رزق لشباب المدينة.

ورخصت الجماعة الترابية للجمعية استغلال الفضاء العمومي المذكور كل يوم أحد، من أجل تنظيم عرض الطيور وتبادل الخبرات بين الجمعيات المهنية، مشترطة تنظيف المكان بعد انتهاء العرض.