تدابير "كورونا" تمنح البريطانيين هامشا من الحرية

استعاد البريطانيون، اليوم الاثنين، بعضا من حريتهم بالتوجه إلى الحانات وصالونات تصفيف الشعر والتسوق، مع رفع الكثير من قيود احتواء وباء كوفيد-19 الذي يسجل تراجعا في البلاد بسبب حملات التلقيح الكثيفة وآثار الإغلاق.

وتوجه البعض إلى الحانات وآخرون إلى صالونات الشعر بعد منتصف الليل مباشرة، فيما تشكلت صفوف طويلة في وقت مبكر أمام بعض متاجر الألبسة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “أنا متأكد من أن هذا سيكون مصدر ارتياح كبير لأصحاب الأنشطة التجارية التي تم إغلاقها منذ فترة طويلة، وبالنسبة لكل الآخرين. إنها مناسبة للعودة إلى القيام بأمور نحبها ونفتقدها”؛ لكنه دعا رغم ذلك إلى “التصرف بطريقة مسؤولة” لتجنب تجدد الإصابات.

وبعد شتاء طويل أمضاه البريطانيون في ظل الإغلاق، طغت وفاة الأمير فيليب (99 عاما) الجمعة على فرحة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ما أغرق البلاد في فترة حداد وطني حتى يوم الجنازة السبت.

وأرجأ جونسون توجهه إلى الحانة الذي كان يعتزم القيام به للاحتفال بإعادة فتح البلاد.

وقال كوبي وايس (32 عاما) في حانة في غرب لندن: “لقد جاء هذا اليوم أخيرا، بعد كل هذه الأشهر”، وحوله ورغم الحرارة المتدنية، توزع نحو 12 طالبا على طاولتين، لأن الحد الأقصى المسموح به هو ستة أشخاص إلى طاولة واحدة؛ بعضهم اختار البيرة وآخرون الفطور الإنجليزي المؤلف من بيض ونقانق مع مشروب ساخن، واحتفلوا بهذه اللحظة عبر التقاط صور السلفي.

في شارع أوكسفورد، أحد أبرز الشوارع التجارية في لندن، كان زبائن يضعون الكمامات يصطفون أمام متاجر الملابس اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف فجرا، متحدين الصقيع قبل ساعتين من موعد إعادة فتح المتاجر غير الأساسية.

وفي مختلف أنحاء إنجلترا كانت صالونات تصفيف الشعر ممتلئة، وبعضها أعاد فتح أبوابه اعتبارا من منتصف الليل لتلبية الطلب الكثيف.

وهذه المشاهد باتت ممكنة مع تحسن الوضع الوبائي في البلاد، الأكثر تضررا بالجائحة في أوروبا، مع أكثر من 127 ألف وفاة، تحت تأثير الإغلاق المشدد وحملات التلقيح المكثفة.

تلقيح مكثف

منذ الإغلاق الثالث الذي تقرر في مطلع يناير، وحتى ديسمبر، لبعض المناطق مثل لندن، تراجع عدد الإصابات وعدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات والوفيات بشكل كبير.

وإلى جانب الحانات والمتاجر، سيكون بإمكان البريطانيين العودة أيضا إلى قاعات الرياضة والمنتجعات والمكتبات وأحواض السباحة والذهاب في إجازة في البلاد.

هذه الانطلاقة كان ينتظرها الاقتصاد بفارغ الصبر بعدما تضرر بشدة بسبب الوباء، رغم أن الجمعية البريطانية للبيرة والحانات اعتبرت أن 40% فقط من الحانات في إنجلترا لديها مساحات خارجية كافية لإعادة فتحها.

وبات ذلك ممكنا بسبب حملة التلقيح المكثفة التي أتاحت إعطاء جرعة أولى لحوالي 60% من السكان البالغين منذ مطلع ديسمبر، أي القسم الأكبر من الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأبقت السلطات على هدفها إعطاء جرعة أولى لكل البالغين بحلول نهاية يوليوز رغم القلق الذي أثير بشأن احتمال حصول جلطات دم مرتبطة بلقاح أسترازينيكا، الذي تقرر أخيرا إعطاؤه للشريحة فوق 30 عاما على سبيل الاحتياط.

دعوات إلى الحذر

رغم هذا التحسن، تضاعفت الدعوات إلى الحذر. وقال البروفسور بيتر هوربي، الذي يرأس مجموعة مستشاري الحكومة البريطانية حول فيروسات الجهاز التنفسي، (نرفتاغ) لإذاعة تيمز: “حتى لو أننا لا نعلم تحديدا الحجم الذي سيأخذه فسيكون هناك بالتأكيد ارتفاع لعدد الإصابات”.

وتشمل إعادة فتح البلاد، التي تتضمن برنامجا مختلفا بحسب المقاطعات، إعادة فتح المطاعم في القاعات الداخلية في 17 مايو إلى جانب الفنادق والمتاحف وقاعات المسارح مع قدرات محدودة.

وسيحظر السفر إلى الخارج حتى ذلك التاريخ على أقرب تقدير، خشية حمل النسخ المتحورة من الفيروس إلى البلاد.

وتبقى مراسيم الدفن محصورة بحضور 30 شخصا، ما أرغم العائلة المالكة على تنظيم جنازة بعدد قليل جدا للأمير فيليب.