تداعيات "كورونا" تخفض هبات دول "التعاون الخليجي" للمغرب بـ90%

لم تتجاوز هبات دول مجلس التعاون الخليجي لصالح المغرب 121 مليون درهم في نهاية شهر نونبر المنصرم، مُقابل 1.2 مليار درهم المحصلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب تقرير صادر عن بنك المغرب فإن الهبات الخليجية سجلت انخفاضاً قدره 89.7 في المائة خلال السنة الجارية، التي اتسمت بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
ويأتي هذا في وقت كانت حُكومة سعد الدين العثماني تتوقع بلوغ هذه الهبات الخليجية خلال السنة الجارية إلى 1.8 مليارات درهم، وفق فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكانت أربع دول بمجلس التعاون الخليجي، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، اتفقت سنة 2011 على تقديم مساعدات مالية للمغرب عبارة عن هبات بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما يُعادل 47 مليار درهم، إذ التزمت كل واحدة بـ1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية.
ويرتبط صرف هذه المنح بتقديم مشاريع استثمارية في مجالات عدة، من بينها الصناعة والتعليم والسياحة والماء والبنية التحتية، إذ تتم دراستها وتقييمها من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية إلى حساب خُصوصي أنشأته الحكومة لذلك.
ويكشف تحليل التوزيع القطاعي للمشاريع حتى شهر يونيو 2020 هيمنة القطاعات الاجتماعية بـ57 في المائة، ما يعكس تفضيل المانحين للمشاريع الاجتماعية، وتليها في المرتبة الثانية مشاريع البنيات التحتية بنسبة 33 في المائة، والقطاعات الإنتاجية بـ10 في المائة.
وتدعم هذه الهبات الخليجية رصيد المغرب من العُملة الصعبة الضرورية لضمان الواردات الأساسية، إضافة إلى مُساهمتها في مشاريع تنموية مُهمة تخلق فرص عمل في مختلف المدن، كما تستند إليها الحكومة خلال إعداد الميزانية العامة كل سنة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد أنهت دولتان صرف المبلغ الإجمالي لهما، فيما الباقي سيتم استخلاصه السنة المقبلة، في ارتباط بتقدم المشاريع التي تُوجد في طور الإنجاز.
لو تم محاربة الفساد و ترشيد النفاقات و ربط المسؤلية بالمحاسبة لما احتجنا لمساعدة من احد لكن الصنادق متقوبة يجب اصلاحها
لا تعطيني سمكة و لكن علمني كيف اصطادها لمادا نحن هكدا لا نريد دعما من احد فنحن خمسون مليون نسمة و الفاهم يفهم
اولا نشكر اشقاءنا الخليجيين حكومات و شعوب على دعمهم المادي و السياسي المتواصل للمغرب لكن اقول حتى و ان انخفضت هباتهم بسبب جائحة كورونا و قد نتفهم ذالك في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها العالم الا اننا نمتن لدعمهم المهم لمغربية الصحراء و فتح قنصليات بمدينة العيون على غرار الدول الصديقة اما الاقتصاد المغربي استطاع النجاة من تداعيات وباء كورونا باقل الاضرار التي ضربت الاقتصاد العالمي لان الاغلبية الساحقة من الشعب المغربي تعيش بما تجوده به ارضهم من خيرات فالاسواق و الحمد لله ظلت ممتلئة بانواع الخضر و الفواكه و اللحوم الحمراء و البيضاء و المواد الغذائية عكس بعض الدول التي عانت من جائحة كورونا و نقص حاد في المواد الغذائية صحيح كان هناك توقف كلي للمصانع و شلل في القطاعي السياحي الشيئ الذي اثر على بعض الفئات لكن عموما استطاع المغاربة بصبرهم و بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله و رعاه الخروج باقل الاضرار رغم شح المساعدات الخليجية و الاستثمار الاجنبي و توقف رحلات الطيران العالمي.
استسمح كنت اريد القول اعطني سمكة و لا تعلمني كيف اصطادها شكرا علي الدسلايكات بفضلكم عرفت انني كنت مخطءا يحيا التسول يا امة ضحكت من جهلها للامم
ماشي مشكل،
غير الاعتراف ديالهم بالصحراء المغربية لا يقدر بثمن
مازال قطر خصها تبين الموقف ديالها
في المغرب ما يكفي من الخيرات و المنتجات على اختلاف اشكالها و انواعها حيث المغرب فيه ما يستطيع أن يحقق اكتفاء داتيا على مستوى الفلاحة و لديه الكثير من المعادن النفيسة من دهب و فوسفاط و حديد و زنك و نحاس و غيرها مما يجلب ملايير الدولارات و لديه 3500كلم من البحار حيث الخيرات السمكية بالجملة مما يجعل المغاربة يعيشون عيشة بدخ في اكل كل أنواع الأسماك حتى الجيدة منها هدا إضافة إلى عشرات الملايير التي يحصل عليها مؤات الآلاف من عمالنا في الخارج دون أن ننسى عاءدات قطاع السياحة الدي يرفع من ميزانية الدولة بشكل يجعل دول عديدة قريبة و بعيدة تحسده عليه …
و رغم كل هدا نرى مسؤولينا يشحدون و يتباكون و يخرجون القاصي و الداني للمساعدة …
ان الدولة التي ينخرها الفساد و نهب المال العام و عدم تحمل المسؤولية و سوء التدبير و وضع من هب و دب في مراكز القرار سوف لن يكون مالها غير هدا …
باختصار علينا الاعتماد على أنفسنا و عدم ربط الاقتصاد الوطني بأي الدعم خارجي أو تحميله ما لا يطيقه من الدين الخارجي بحيث يجب العمل على تفويته انيا و على المدى متوسط و البعيد بالكافة التجليات و آليات و سبل متاحة إلينا داخليا و خارجيا وهذا ممكن و ليس مستحيل و تحقق بعدة دول كانت بامس تعاني وهي اليوم من رواد .متعارف عليه عالميا أن أزمة كوفيد لها سلبيات خطيرة على الإنسان و الاقتصاد و حصيلة غير محصورة حتى انتهائها التي يجهلها جميع إلى الآن و في نفس الوقت لها ايجابيات شتى وظفت عدة دول لخدمة مصالحها وطنيا انها عرت على مكامن الخلل بعدة قطاعات بحيث كشفت ثغرات التي يمكن معالجتها بالطرق تفرض ان تواكب العصر عبر التعجيل في إصلاح ادارة و إدراجها بالسرعة قصوى في العالم الرقمنة بل عالم العولمة في التعلبم ربا ضارة نافعة اللهم عجل نتمنى من الله العلي القدير انتهاء كوفيد يارب العالمين امين حتى نخرج بأقل الخساءر ممكنة اقتصاديا بشريا أنها أزمة غير مسبوقة أخطر من خطيرة .