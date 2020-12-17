تداعيات "كوفيد19" تُفاقم محن مهنيي الحمامات

فرضت معايير احترام الشروط الصحية المرتبطة بالحجر الصحي على مهنيي قطاع الحمامات التقليدية والعصرية إغلاق محلاتهم، منذ بداية جائحة “كورونا”.
ويؤكد المهنيون العاملون في القطاع أن إغلاق محلاتهم التجارية، طوال هذه المدة، قد تسبّب لهم في خسائر مادية كبيرة ومشاكل قانونية مع المصارف وأصحاب المحلات بالنسبة للمكترين.
وقال نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن فئة عريضة من أصحاب الحمامات قد اضطروا لتسريح اليد العاملة التي تشتغل معهم، نتيجة عدم قدرة فئة منهم على أداء أجورهم الشهرية، أو تسديد مبالغ انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف النوري في تصريح لهسبريس: “أصحاب الحمامات وجدوا أنفسهم غير قادرين على فتح محلاتهم، بسبب طبيعة الخدمات التي يوفرونها للزبناء، عكس مجموعة من القطاعات التجارية الأخرى التي تشتغل بشكل جزئي”.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن السلطات الحكومية مطالبة بإيجاد حل مناسب، يضمن معاودة أنشطة المحلات المنتمية إلى هذا القطاع الذي اعتبره من القطاعات الاقتصادية الحيوية الموفرة لفرص عمل لفئة عريضة من المواطنين.
وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب قد وجّهت رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطالب من خلالها باتخاذ قرارات لتخفيف آثار الجائحة عليهم؛ وعلى رأسها العمل على فتح أبواب الحمامات مع الالتزام بالتدابير الوقائية والسلامة الصحية المسطرة من طرف لجنة تدبير الجائحة.
لو فتحت الحمامات وانتشر الوباء بها بكثرة سنسمع اصوات تنادي باغلاقها، حال المغاربة هكدا، انظروا الى دول اوروبا البارحة تم تطبيق إجراء اغلاق جميع المحلات التجارية وغيرها حفاظا على ارواح مواطنيها لا نهم يعرفون ما قيمة الحياة عندهم. نحن مازلنا نتسارع بيننا، مع العلم ان الاحصاءيات وصلت بالمغرب إلى اكثر من 3000 حالة في اليوم، اتقوا الله في بلدكم وكفى من خلق البلبلة. .
مصائب قوم عنذ قوم فوائدو.
إغلاق الحمامات ساهم ف انخفاض ثمن حطب التدفئة بالمناطق الباردة.
لي بغا ل حمام مرحبا به ف خريبكة
المرجو فتح الحمامات لأن الوسخ أكل من جدورنا إلى رؤوسنا لسنا قدرين على الصبر الله إجزكم المرجو إعادة
النضر إلى المواطنين وشكرا هسبرس
اعتقد ان الحمامات التقليدية والعصرية لن تستانف عملها قبل التلقيح لان تشغيلها في هده الضروف يعد انتحار جماعي بسبب كوفيد ولكن السؤال الدي يطرح نفسه هو مادا فعلت الدولة لتعويض العاملين بها الفقراء ثم اصحاب الحمامات لا شيء على الاقل كان عليها ان تؤدي مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تستفيد هده الشريحة من 2000درهم كتعويض شهري الى ان تنزاح عن هدا القطاع هده الجاءحة كما ان على الدولة ان تدعم ارباب الحمامات التي تراكمت عليهم الديون عن طريق الضغط على الابناك لتاجيل اقساط القروض
خاص السلطة تفتح الحمامات وفرض علئ اصحاب الحمامات التنضيف بمحلول جافيل لان الناس الفقراء الاغلابية السكان الاحياء الشعبية لا يتوفرون لا علئ الدوش لا الحمام و الاغلابية العائيلات عايشين في بيت واحد والضيق والازدحام يساعد في الانتشار الفيروس خاصهم النظافة والاستحمام بالماء الساخن و الصابون لانه يقضي علئ الفيروس ونحن في فصل اللشتاء والبرد لازم تفتح الحمامات والسلام .
باختصار فتح الحمامات أمر واجب في هذا الفصل البارد ما معنى غلق الحمامات في حين أن الناس تجدهم يجتمعون في كل الأماكن وحتى الجنائز الناس مجموعين أو زيد أوزيد أوزيد ياهاد المسؤولين فتحوا المساجد والحمامات لأن كرونا لاتنتشر فقط فهاد الأماكن كروونا كاينة فكل مكان